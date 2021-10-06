Aslan Sayım Soruyor?  BARLAS Cevaplıyor! 

Barlas kimdir? Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Barlas: Ben adanalıyım ailemde müziğe gönül veren sadece benim 15 yillik kebapçı ustagili geçmişim cocukluk zamanlarımda bugün güne kadar müziği çok çok sevdim aşkla bağlıyım müziğe

Yeni single çalışmanız ‘Neden Gülüm’ hayırlı olsun. Projeniz oluşumunu anlatır mısınız?

Barlas: Neden gülüm şarkısını 10 yıl önce istanbulda sahne programımda bazen okuyorum ama çok sevdiğim bir şarkıydı ve daha sonrasına söz ve müzik bestekarı İbrahim Candan’a ulaştım telefon aracılığı ile okumuş olduğum ses kayıtlarından yolladım çok beğendi ve sarkiyi okuma iznini aldım okudum ve kliplendirdim dinleyicilerimin beğenisine sundum.

Klip çalışmanızın şarkınızla uyumu harika! Kimlerle çalıştınız? Ne kadar zamanda çekildi?

Barlas: Klip yönetmeni Nihat Pıtır ile senaryo hazırlandı ve toplamda 1 hafta sürdü çekim ve montaji

Ters köşe yaparak ‘Neden Gülüm’ isimli şarkıyı farklı tarzda yorumladınız. Eleştiri aldınız mı?

Barlas: Evet guzel eleştiriler aldım çünkü bir çok sanatçı arkadaşlarım aynı müzik tarzında yapmışlardı bende farklılık yapmak istedim projeyi gerçekleştirdim.

Müziğe olan ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Barlas: Çok küçük yaşlarda .başladı cok iyi hatırlıyorum evdeki boş salça bidonları ve annemin el örgüsü yapmış olduğunu müzik ile kendimce müzik çalar söylerdim o zaman dan bu zamana kalan en güzel hediye muzikte ritim kulağımın cok sağlam olması oldu

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Barlas: Tabikide hatasız kul olmaz ama elimden geldiğince hata yapmamaya özen gösteriyorum

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Barlas: Yapılan yanlışa göre değişkenlik olabilir ama ekmek ile oynanıldığı zamam affetmek tabikide kolay olmaz

Kendinize örnek alacağınız müzisyenler var mı?

Barlas: Cengiz İmren, Hakan Altun , Serkan Kaya örnek almak istediğim sanatçı üstadlarım.

En beğendiğiniz sesler kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Barlas: Cengiz İmren , Selahattin Özdemir ve rahmetli Azer Bülbül çok sevdiğim sesler

Yeni projeleriniz neler? Sevenlerinizi neler bekliyor?

Barlas: Yeni projemde Çukur Isimli bir beste var ve Bedirhan gökçe ustadımızdan almış olduğum. hasret türküsü isimli 2 şarkı projem var şimdilik.

Müzisyen olmasaydınız hangi mesleği tercih edersiniz?

Barlas: Dizilerde oynamak isterdim istanbuldayken bir dönem Ezel dizisinde kisa bir rol almıştım.

Türkiye müzik olarak gelişen bir ülke mi?

Barlas: Tabikide Türkiye müzik konusunda gelişen bir ülke gündeme uyum sağlıyoruz ve önceden müzik kasedi ve cd çıkartmak çok çok zordu.ama şimdi maşallahımız var saniye de 10 ve onlarca kişi olarak müzik camiasında yerimizi almaya çalışıyoruz türkiyenin bu konuda ilerlediği bu durumdanda apaçık belli oluyor.

Yeni jenerasyonu müzikte nasıl buluyorsunuz?

Barlas: Yeni jenarasyon olarak devam etmeye calisiyoruz ama ne kadar bu durum bu sekilde surecek bence bilinmezlik taşıyor çunki yıllara.damga vuran sanatçı büyüklerimiz olsun estromanda en usta vurtiozler olsun yeni jenerasyon durumundan pekte memnun degil gibi tekrardan belli bir zaman sonra eskiye dönermiyiz onuda bilemiyorum çunki şuan 1 şarkılık çakışmayı canlı enstrüman kullanmadan sadece aranjor bile isi teslim eder durumda suan ama yeni jenerasyonda uzucu olan durum cok cok guzel.bir sarki patladigini.dusunelim 3 ay suruyor o sarkim patladi heyacani cunki yeni jenarasyon cok hizli ilerliyor orhan gencebay müslüm gürses ferdi tayfur gibi markalaşmış .sanatçı büyüklerimin albümlerini dinlediğinde bir çok şarkı 5 dakika ve 6 dakika arasında başlayıp bitiyordu keman ustatlarinin intro lari melodi şan ve final çok guzeldi ama. Şimdi şarkılar .2 dakika ya kadar kısaldı 3 dakikayi geçtiği zaman sarki cok uzun deniliyor aslinda yeni jenarsyonun iyi yanlarida.var kotu yanlarida.var bana