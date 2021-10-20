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Aslan Sayım Soruyor?  Deniz Kayran Cevaplıyor! 

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
20 Ekim 2021 Çarşamba 15:54
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Aslan Sayım Soruyor?  Deniz Kayran Cevaplıyor! 

Deniz Kayran kimdir? Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Deniz Kayran: Deniz kayran 1988 Diyarbakır dogumludur 7 çocuklu kalabalık bir ailenin ortanca ogluyum ilk okula izmirde başladım daha sonra egitimime babamın işleri dolayısıyla Diyarbakırda devam ettim Gaziantep üniversitesi turizm mezunuyum yıllardır müzikle iç içe yaşıyorum okul sıralarında başladım şarkı söylemeye daha sonra çeşitli müzik evlerinde müzik egitimi aldım usta hocalardan şan dersi aldım çok küçük yaşlarda stüdyo ve sahne tozu yutmaya başladım o anlamda çok şanslıyım en büyük ustaları sahne de ve stüdyoda bire bir canlı seyrettim ve onlardan çok feyz ve ilham aldım 

Yeni single çalışmanız ‘Kör Kuyular’ hayırlı olsun. Projeniz oluşumunu anlatır mısınız?

Deniz Kayran: Teşekkür ederim kör kuyular  benim çok severek yazdıgım bestesini yaptıgım çok özel bir eser kör kuyuların oluşumu aslında slow ama biz aranjörüm Ozan Arapoglu ile birlikte bu şarkıyı hareketli yapmaya karar verdik insallah ilerleyen zaman da slow versiyonunu da dinleyeceksiniz  

Klip çalışmanızın şarkınızla uyumu harika! Kimlerle çalıştınız? Ne kadar zamanda çekildi?

Deniz Kayran: 2 günde çektik yönetmenliğini onur kını görüntü yönetmenliğini çagrı ayaz yaptı çok keyif alarak çektik ve ortaya bu muhteşem klip çıktı 

Müziğe olan ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Deniz Kayran: Müziğe olan ilgim ilk okul da  başladı henüz 1. Sınıftayken ögretmen ler şarkı söyletir di ve  okul sıralarından okul korolarına ordan müzik evlerine ordan  sahnelere stüdyolara uzanan bir serüven 

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız? 

Deniz Kayran: Sabırsız bir yapım var ve o yüzden bazen hata yaparım ama aynı zamanda soguk kanlıyımdır nerde ne zaman ne yapacagımı iyi bilirim sadece sabırsız oluşumu biraz daha dizginleye bilsem benim açımdan çok daha iyi olucak 

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Deniz Kayran: Yalan ve iki yüzlülük kabul edemeyeceğim en büyük şeylerin başında geliyor özellikle yalana katlanamıyorum birini ne kadar seversem seveyim bir yalanını gördüğüm an soguyorum elimde olmadan bu benim yapımda var tabi bahsettiğimiz pembe yalanlar degil ve küfür konusun da çok hassasım kabul edemem eleştiri tamam ama küfür kabul edebileceğim bir unsur degil 

Kendinize örnek aldığınız müzisyenler var mı?

Deniz Kayran: Tabi ki var ben yazıp okuduğum için daha çok o tarz müzisyenleri daha çok örnek alıyorum örnegin bir kayahan cengiz imren hakan altun selami Şahin sezen aksu yıldız tilbe bu ve sayamadığım bir çok isim den bu anlamda çok feyz aldım 

En beğendiğiniz sesler kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Deniz Kayran: Ben çocukken en çok Emrah dinlerdim doguş dinlerdim cengiz İmren dinlerdim ve bu saydığım isimlerin Bi çok şarkısı repertuarım da var şuan tugçe Kandemir Mustafa Yılmaz yıldız tilbe  Ali Elaldı cengiz imren çok var daha ismini saymadıgım bir çok müzisyen var 

Yeni projeleriniz neler? Sevenlerinizi neler bekliyor? 

Deniz Kayran: Bu ay sonu gibi  Vur diye hareketli bomba gibi bir şarkı klip geliyor sözleri bana müzigi Ozan arapoglu na ait ve Kasım sonu gibi  benim için çok özel Bir şarkı sözü müzigi bana ait olan  KIYAMET (sen üzülme diye ben) diye bir slow şarkı, bir çok müzisyen arkadaşım okumak istedi ve büyük paralar teklif ettiler ama o şarkıya ve kendime bu haksızlığı yapmak istemedim o yüzden vermedim Kasım sonu gibi müzik severler ile buluşturacagız

Son olarak kör kuyular şarkısında verdikleri desteklerden ötürü grand müzik ailesine Hayrettin güneş, Mehmet güneş ve Fatih demir abilerime destegini hiçbir zaman esirgemeyen arkadaşım aranjörüm Ozan Arap ogluna, müzisyen abim Ali Elaldı ya  Kayran, Erik, Baran ailesine tüm sevenlerime sonsuz teşekkürlerimi sunarım

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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