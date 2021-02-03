Aslan Sayım Soruyor?  Elif Buse Doğan Cevaplıyor! 

Değerli okurlarımıza merhaba…

Bu hafta röpörtaj konum Türk halk müziğinin yeni prensesi gerçekten muhteşem bir sesi var ve kaliteli müzik tarzı ile oldukça beğeniliyor. Samimi açıklamaları ile köşeme konuk olan sevgili Elif Buse Doğan’a teşekkürlerimi iletiyorum.

Merhaba nasılsınız? Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsunuz? İzole olabildiğinizi düşünüyor musunuz?

Elif Buse Doğan: Merhaba iyiyim çok teşekkür ederim. Üreterek geçirdiğim bir süreç oldu, hazırladığımız eserleri paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Tüm dünya da olduğu gibi alışmaya çalışıyoruz yeni düzene, elimden geldiğince kurallara uymaya çalışıyorum.

Şarkılarınız ile hızlı ve başarılı giriş yaptınız. Sizi tanımayanlar için öncelikle kendinizden kısaca bahsetmek ister misiniz?

Elif Buse Doğan: Müziğin içine doğdum diyebilirim. Dedelerim, babam, dayım, annem herkes müzikle hobisel olarak ilgileniyor. Bu ortamda büyüyen bir çocuğun müzisyen olması kaçınılmazdı. Önce özel olarak bağlama dersleri almaya başladım sonra ilkokulda düzenlenen ses yarışmalarına katıldım ve dereceler aldım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında başlayan müzik eğitimim, Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde devam etti. Üniversite eğitimimi İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Türk Halk Müziği bölümünde, yüksek lisans eğitimimi Haliç Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarında tamamladım ve şu an doktora çalışmamı Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümünde yapıyorum. Aynı zamanda Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Koro’sunda Ses Sanatçısı olarak çalışıyorum. 2016’dan beri TRT Müzik’ de müzik eğlence programı sunuyorum, 2 albüm ve 8 single çalışmam var.

Pandemi en çok eğlence sektörünü etkiledi. Müzisyenler fazla etkilendi. Müzik aletini satmak zorunda kalanlar bile oldu. Bunun durum için sizce neler yapılmalı? Müzisyenlere nasıl destek olabiliriz?

Elif Buse Doğan: Bu konuyla ilgili herhangi bir şey duyduğumda, okuduğumda o kadar çok üzülüyorum ki... Ama yakın bi zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığımız açıklama yaptı, pandemi döneminde geliri olmayan müzisyenlere 3 ay ödenek çıkaracak. Bildiğim kadarıyla aralık ayında başvurular tamamlandı, ocak ayında da ödemelere başlanacak. 24.222 müzisyen destek alacakmış. Umarım bi nebze de olsun rahatladır. Bireysel olarak yapabileceğim bişey olursa da her zaman hazırım.

Yeni Single çalışmanız hayırlı olsun tam sonbahar kış şarkısı geldi. Tepkiler nasıl?

Elif Buse Doğan: “Göçmen Kızı” bir rumeli türküsü. Acı bir hikayesi var, merak edenler internetten ulaşabilir. Müzik düzenlenmesini kardeşim Emre Doğan yaptı. Farklı bişey denedik, trap altyapıyla birleştirip sunduk. Ben de severek ve hissederek yorumlamaya çalıştım. Güzel yorumlar çoğunlukta.

Göçmen Kızı isimli şarkınızın klip çalışmasından bahsetmek ister misiniz? Ekibiniz kim? Nerede çekildi, kaç saat sürdü?

Elif Buse Doğan: Klip yönetmenim Alişan Günay Yıldırım. Onunla birlikte kocaman bir ekip de çalıştı tabii. Beykoz Kundura Fabrikasında çektik ve yaklaşık 12 saat kadar sürdü. Emeği geçen herkese bi kez daha teşekkür etmiş olayım böylece :)

Türk pop müziğinin sanatçılarını nasıl buluyorsunuz? Kendilerini geliştiriyorlar mı sizce?

Elif Buse Doğan: Beğendiğim isimler var. Bu kişiler sürekli ürettikleri için takdir ediyorum, severek takip ediyorum.

Kendinizi eleştirecek olsanız? En çok neyini eleştirirdiniz?

Elif Buse Doğan: Tez canlı olmamı :)

Otokontrollü müsünüz, yoksa hata yapar mısınız?

Elif Buse Doğan: Genellikle kontrollü olmaya gayret gösteriyorum fakat çoğu zaman hızlı karar veriyorum. Hatam çok... Neyse ki farkına varıp değiştirdiklerim var :)

TRT Müzik’te yarışıma programına katıldınız ve daha sonra aynı kanalda kendi programlarınız oldu. Bu Serüveni anlatır mısınız?

Elif Buse Doğan: Yarışmanın ödülü benim için çok değerliydi, çocukluk hayalimdi dolayısıyla katılmak istedim. Finalde ilk 3 e giren TRT Yurttan Sesler korosuna alınacaktı. 3. oldum fakat alınmadım :) Sağlık olsun... TRT Müzik eski Kanal Koordinatör Yardımcısı Rabia Yılmaz Bıçakçı beni bi programda canlı izledikten sonra program teklifiyle geldi ve 2016’dan beri TRT Müzik’de müzik eğlence programı hazırlayıp, sunuyorum. Ona da çok teşekkür ederim ????????

Bir çok psikolog sizin şarkılarınızı hastalarına önerdiğini öğrendim. Sesinizin insanlar üzerindeki dinlendirici etki hakkında ne düşünüyorsunuz?

Elif Buse Doğan: Öyle mi ? Çok sevindim bu habere. Öncelikle ses rengimin etkili olduğunu düşünüyorum. Dramatik soprano...Okuduğum eseri de hissedebiliyosam eğer ortaya güzel bir sonuç çıkıyor. Sade ve duygu ön planda olacak şekilde yorum yapmaya çalışıyorum. Beğeniliyorsa, dinlendiriyorsa ne mutlu bana.

Türk halk müziğinde Zara tadında olmak sizi mutlu ediyor mu?

Elif Buse Doğan: Zara’yı severek dinliyorum. Onun gibi başarılı bulduğum diğer Türk Halk Müziği kadın solistlerinin her birinin farklı bi tadı var. Ben de kendi tadımda olmayı tercih ederim :)

Balık burcu kadını olarak fazla duygusalım diye bilir misiniz? Sizde olup olmadık her şeye ağlayanlardan mısınız?

Elif Buse Doğan: Evet, her şeye ağlayabilirim :) Duygusalım ama yansıtmayı pek sevmiyorum.

Hayatınızda en nefret ettiğiniz 3 şey ne desem?

Elif Buse Doğan: Yalan, çıkarcılık ve küçük görmek...