Aslan Sayım Soruyor? Elif Karlı Cevaplıyor!

RÖPORTAJ: ASLAN SAYIM

Değerli Okurlarımıza merhaba...

Bu hafta röpörtaj konuğum başarılı şarkıcı ve güzel anne Elif Karlı oluyor. En samimi, en içten cevapları ile köşeme konuk oldu.

Bilinmeyenlerini ,anne evlat ilişkilerini ,mutlu giden evliliğini sırlarını benimle paylaşan sevgili yıldızdan tüyoları aldım. O kadar doğal samimi karşıladı ki sorularımı içtenlikle yanıtladı.

Samimi röportaj için kendisine teşekkür ederim.

Nasılsınız Elif hanım neler yapıyorsunuz?

Elif Karlı: Çok teşekkür ederim Aslancığım İyiyim corona sürecini geçirmeye çalışıyoruz yazlığım da izole şekilde keyifli yaz aylarını geçirdim artık İstanbul’a dönme vakti benim için güzelde bir klip çektik yazın son aylarında müzik severlere sunduk.

Gümbür gümbür bir şarkı ile Elif Karlı farkını gösterdiniz. Son albümünüz gerçekten çok güzel ‘’Yürü Ya Kulum’’ şarkısı size nasıl ulaştı projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Elif Karlı: Yeni klip çalışmam ‘’Yürü Ya Kulum’’ aslında daha önce kliplendirmem gerekiyordu ama Efil Efil isimli şarkı önüne geçmek zorunda kaldı sevgili Serkan Kaya ile birlikte yaptık biliyorsun. Kış aylarına yakıştığı için bu şarkı Yürü Ya Kulum da yaz aylarında çıkmasını istedik ama malum korona herşeyi altüst etti. Evlere kapanmak zorunda kaldık. Korktuk hatta herkesten helallik istedim ölüm korkusu yaşadık. Ama yaz dönemi sağlıklı geçti benim için izole olduğun için sonra aklıma geldi neden evde oturuyorum bu şarkımda klipsiz olduğu halde çok sevilmişti özellikle sosyal medyadan çok mesaj aldım hem sevenlerimi mutlu etmek için hemde kendim çok istediğim için evimde izole olmuş şekilde klibimi çektik. Memnunum tepkilerden tüm dostlarım sanatçı arkadaşlarım sevenlerim klibimi paylaştı buda beni mutlu etti. Şarkıların ömrü artık kısa olduğu için üzülmüyoruz pek alıştık bizde.

Klibinizi çok beğendim. Klip yönetmenliğini kim üstlendi? Nerede çekildi? Nasıl geçti?

Elif Karlı: Teşekkür ederim klibimi beğendiğin için klibimde tam bir Elif Karlı yı görüyorsunuz kahvesini yapıyor , keyifli , fıkır fıkır canlı bir klip oldu. Klip yönetmenliğimi Ali Eşitmez üstlendi. Çok eski bir dostumdur normalde fotoğraf sanatçısı bir çok sanatçının resimlerini o çeker. Son 3 - 4 yıldır klip yönetmenliği yapıyor. Öyle Konuşurken bir anda kendimizi klip çekerken bulduk. Tam pandemi dönemine denk geldik. Evin içinde maskeler ile klip çektik. Çok güzel bir yaz klibi oldu bizim için.

Son albümünüzü çok beğendim özellikle ‘’Efil Efil’’ şarkınızı severek dinliyorum. Bu albümünüzde kimlerle çalıştınız?

Elif Karlı: Evet son albümümü çok sevdiğini biliyorum Aslancığım radyo programına konuk olduğumda da söylemiştin. Ya Herru Ya Merru, Bizim Oranın Adetleri, Yürü Ya Kulum şarkılarını bir albümdeydi ama Efil Efil şarkım bu albümden sonra tekli olarak Serkan Kaya ile çıkarttığım bir single çalışmamdı. Toylan Kaya aranjesinde şarkılarım düzenlendi. Müzik yapımcım Sevgili Polat Yağcı ile çalıştım. Güzel bir albüm oldu bana yakıştığını düşünüyorum. Benim içime çok sindi.

Elif Karlı evli mutlu ve çok başaralı bir anne. Anne evlat ilişkileriniz nasıl? Çok karışır mısınız? Arkadaş olarak mı yoksa prensipli anne olarak mı hissediyorsunuz kendinizi?

Elif Karlı: Öncelikle teşekkür ederim Aslancığım. Çok şükür 27 yıldır evliyiz Cengiz Karlı ile iyi bir anne olduğumu düşünüyorum tabiki çatıştığımız noktalar oluyor ama uymaya çalışıyorum. Şimdi ki gençlik çok daha farklı tamamen dijital ortamda büyüyen bir nesil anne ilişkilerimiz güzel arkadaş ta oluyoruz sonuçta benim kızım 24 yaşında tabiki artık genç bir kız onunla çok şeyi paylaşıyoruz. Oğlum 18 yaşında onunlada çok paylaşımlarımız oluyor. Oğlum üniversiteli artık üniversiteyi kazandı hayırlısı ile başlayacak kızım zaten avukat iyi bir aileyiz prensipli ve zor bir anneyim aslında onlara sorarsanız öyle tabiki bazen kurallarımı çiğnediklerinde aksi biri oluyorum ve kelimelerimle kalplerini kırabiliyorum. Başak burcu olduğum için olsa gerek bu huyumu Cengize de yapıyorum her zaman güllük gülüstanlık olmuyor. Gerçekten iyiki evlenmişim iyiki iki tane evladımız olmuş ben yazlık evdeyim hafta sonu geliyorlar yanıma ve özlüyorum onları üzgün olduğunda telefonun ucunda iki evladının olması çok güzel herşeyden önce aile çok önemli ve ara ara yalnız kalmayı seviyorum tabi kısa sürüyor. Ama sürekli yalnızlık bana göre değil Aslancığım

Bir çok ünlü sanatçı mekan açıyor ama sonu hüsran ile bitiyor. Sizde iki ayrı lüks mekan açtınız ama sonra kapandı. Aslında herşey güzel görünüyordu? Neden sanatçılar bu konuda talihsiz?

Elif Karlı: Ben çok prensipliyim herkeze çok saygılıyım artı tabiki bilemiyorum sanatçı egomuz da var yani insanlarla uğraşmak gerçekten çok zor ben insan ilişkileri çok iyi olan bir insanım sohbet etmeyi çok severim. Mekanıma gelenlere hoşgeldiniz derim yanlarına giderim otururum fotoğraflar çekiniriz ama belli bir yaştan sonra olmuyor gerçekten yani bu kadar aktiflik bana göre değil. Biz taçok yoğun yaşadık çünkü gece hayatının en dibini gördük herşekilde işletmeci olarak ta , solist olarak ta ve müşteri olarak ta yani doyduk ve bıktık. Biz artık keyfi çalışmak istiyoruz sahnemize çıkalım istiyorum eşimle evimizde sakin bir hayat geçirmek istiyoruz bu biraz karakterle alakalı olduğunu düşünüyorum. Hala da aklımda bir mekan var mesela söylemiyeceğim ne olduğunu pandemi bitsin yapacağım gibi geliyor. Gece işi değil bu sefer yani yılmıyorum aslında demek istiyorum.

Cengiz Karlı ile mutlu giden bir evliliğiniz var. Ama sizi çekemeyenlerde çok eşinizin fotoğrafını bir iki gün paylaşmayınca acaba limoniler mi diye benim kulağıma kadar geliyor. Bu durum neden oluyor? Kıskançlık mı?

Elif Karlı: Tabiki Cengiz Karlı ile mutlu giden bir evliliğimiz var. Cengiz çok zor biridir bende öyle 27 yıl bir ömürdür aynı insanla aynı evde yaşamak biz bunu zinde tutmak için kavga da ediyoruz. Çatışıyoruz da tabi uyumlu noktolaramızda çok ama çocuklar büyüyünce çatışmalar da çoğaldı mutlaka benim gibi kıdemli evliliği olan bana hak verecektir. Biz Cengizle genelde çocuklar için tartışırız nerdeler? Geliyorlar mı? Herkes artık kocaman bir birey evet sosyal medyadan da bana tepkiler geliyor biz sizi ayrıldık sanıyorduk vs ben kocamla resimlerimi sayfama koymak zorunda değilim. Çok hoşlanmıyorum çünkü fotoğafımızı koyduğumda ertesi gün cengizle tartışma yaşıyorum. Parmakla gösterilen bir evliliğimiz var ve tek olduğumu düşünüyorum kendi jenerasyonumda biz hiç ayrılmadık, biz hiç evi terk etmedik biz birbirimize sabrettik dayandık aslında senin kulağına gelen kıskançlık olabilir muhtemelen benim çocuklarım ve eşim asla hoşlanmıyorlar boy göstermekten. Fotoğraflarını koyarkende izin alıyorum. Artı özel günse koyarım. Beni kocamla kocamla kucak kucağa göremezsiniz bu tarz resimler tercihim değil. Koyanlarda beni ilgilendirmez.

Uzun yıllardır mutlu giden evliliğiniz var. Bunun sırrı ne desem?

Elif Karlı: Sabretmet ve saygı göstermek hiç şiddet görmedim. Dersen aldatıldın mı? Bilemiyorum ki aldatıldığımı bilsem zaten evli kalmam aptalıda oynamadım hissetmedim. Biz herşeyi birlikte yaşadık Cengizle hiç ayrımız olmadı evimize çamaşır makinasınıda birlikte aldık. Akşam yemeğine hiç bir zaman tek başıma karar vermedim. Evde birlik ve beraberlik olmalı bence evlilik birlikte hareket etmektir bunu bir şirket ortaklığı gibide düşüne bilirsiniz. Aynı yastığa baş koyuyoruz. Tabiki fikir ayrılıkları yaşadığımız noktalar oldu. Hatta şöyle bir espirisi var. Adamın birine sormuşlar? Mutlu evliliğin sırrı nedir? Haftanın iki günü geziyoruz, dans ediyoruz, mum ışığında yemek yiyoruz ama ayrı ayrı yapıyoruz demiş. Ben buna katılmıyorum eğer biz ayrı ayrı yürüseydik bu evlilik yürümezdi tabiki Cengizin de arkadaş gurubu var. Yemek yerler takılırlar ilk zamanlar çok kıskançtım çok tartışmalarımız kavgalarımız oluyordu Ama ben onları iyi ki yapmışım cengiz beyi frenlemişim. Evliliğin en büyük sırrı aslında şanslı olmak İyi insana denk geleceksiniz annesini sevmiş ve saygı duymuş insana denk geleceksiniz.

Peki ilk günkü gibi aşk var mı? Yoksa o aşk sevgi ve saygıya mı dönüşüyor?

Elif Karlı: Tabii ki var ama o sizin enerjinizle alakalı Ben çok enerji dolu bir kadınım benim annem de böyle teyzem de böyle cengiz bana derki bazen senin bu yaşam enerjin bana sevinç veriyor aşk sizin elinizde dinlendireceksiniz filizlendireceksiniz büyüteceksiniz ilgi göstereceksiniz seveceksiniz cengiz bana çok tatlı dillidir. Ben yazlıkdayım cengiz ile çocuklarım İstanbul’daki evimizde biz çok güzel vakit geçiriyoruz dizi izliyoruz yemek yiyoruz kahve içiyoruz keyif yapıyoruz kahvaltıyı birlikte hazırlıyoruz

Sizin için, müzikte ve müzikle ilgilenen kişilerde olmazsa olmazlar nelerdir?

Elif Karlı: Aura denen büyülü bir olguvar. Müzikle ilgilenen kişilerin bir aurası olması gerekiyor. Bunun yanında, kişinin sesinin güzel olması ve karşı tarafa duyguyu geçirmesi gerekiyor. Konservatuvar mezunu olmasa bile, en azından şan dersleri alması gerekiyor. Çünkü stüdyoda hatalar kapatılabilir fakat canlı performansta ve konserlerde kapatılamaz.

Güzel bulduğunuz sesler var mı? Kimleri dinliyorsunuz?

Elif Karlı: Herkezi dinliyorum yeni çıkan sesleri çok seviyorum pop müziği beğeniyorum Ama çok beğendiğim ses var mı kafamda yok açıkçası Yeni nesilden beğendim ses yok Ama çok iyi şarkı seçimleri yapıyorlar çokta iyi söylüyorlar.

Müzik sektörünün son durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektörün teknik anlamda geliştiği fakat genel kalite ve maddi kazanç açısından geriye gittiği yönündeki yorumlara katılıyor musunuz?

Elif Karlı: Sektörün teknik anlamda geliştiğine ben de katılıyorum. Kalite olaraksa bizim dönemimizin kalitesi ve maddi olanakları daha fazlaydı. Geçmişte çok iyi paralar kazanıyordum. Müşteri kalitesinden insanların hitap şekillerine kadar farklıydı. Şu anda ben de büyük bir kalite göremiyorum. Herkes birbirinin kafasını ezme derdinde. Bana her şey yapmacık geliyor. Herkes “Önce ben olmalıyım!” diyor. Egoist bir topluluk görüyorum ve aralarına pek katılmak istemiyorum. Bu da sosyal medyanın olumsuz yönü. Sosyal medya, toplumu sadece egoyla besliyor.

Günümüz sanat dünyasında polemikler eksik olmuyor. Sizce bu tartışma ortamı, sektörün bir gerekliliği midir? Polemiklerden faydalanan kimseler var mıdır?

Elif Karlı: Ben ünlülerin tartışmasından yana değilim. Aksine dayanışma yapmak daha iyi olacaktır. Eğer sevdiğinin mutsuzluğuna üzülüp mutluluğuna seviniyorsan gerçek dostsundur. Bence polemik şart değil. Mahalle kavgaları benim dünyamın dışında kalıyor. Herkes kendi işiyle ilgilenmeli.

Yeni albümünüzü eski projelerinizle kıyaslarsanız, müzik anlayışınızda ne gibi değişimler olduğunu söylersiniz?

Elif Karlı: 90’lı yıllarla 2018 arasında dağlar kadar fark var. Bunu bizzat yaşayarak öğrendim. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değilmiş. Müzik anlayışı da dahil olmak üzere her şey değişmiş. Tüketim çok hızlı. 90’larda 12 şarkılık bir albüm yapardık ve o bizi 2 sene konserlere koştururdu. 2 senenin sonunda yeni bir albüm yapardık. Eğer sabrınız varsa şimdi de albüm yapabilirsiniz. Artık, kısa aralıklarla şarkı çıkarma modası var. Ben de bu modaya uydum.

Hayatta vazgeçemeyeceğiniz şeyler nelerdir?

Elif Karlı: Ailemden ve doğa sevgimden vazgeçemem. Bunun haricinde vazgeçtiğim çok şey olmuştur. Hayatta asla “Asla” dememek lazım. Hayatta ailem dışındaki her şeyden vazgeçebilirim. İnsan, gerektiğinde vazgeçebilmeli. Beni üzen, inciten herkesten ve her şeyden vazgeçebilirim.