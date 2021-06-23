Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 35
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1407
ALTIN
495.280
DOLAR
8.6338
STERLİN
12.0577
EURO
10.3165
Safkan Arap Koşu Tayı satış ihalesi yapılacak
Safkan Arap Koşu Tayı...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64...
Mersin Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak
Mersin Üniversitesi 20 öğretim...
400.000 kg kayra cins buğdayın satışı yapılacak
400.000 kg kayra cins...

Aslan Sayım Soruyor? Gökhan Pars Cevaplıyor!

Aslan Sayım röportajı için tıklayınız...

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
23 Haziran 2021 Çarşamba 15:15
0 Okunma
Aslan Sayım Soruyor? Gökhan Pars Cevaplıyor!

Merhababa nasılsın? Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsun?

Gökhan Pars: merhabalar.bu şüreçte kendi stüdyom var. Orada bir çok müzik türü dinledim  çok çeşitli her türden besteler yaptım .ilahi rock  r&m..chil out ..dephouse ..aslında biraz daha ufkumu açtım diyebiliriz..bu tarz kapanma sürecini ben kendime bu şekilde çevirdim ..bide arada mutfaga girdim elmalı turta ve kek yaptım bunları unutamam hayatımda ilk defa????

Öncelikle Gökhan Pars kimdir? Bizlere kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

Gökhan Pars: Aslen Adanalıyım ..anne tarafımda çok degerli İstanbul radyosu müzisyenleri vardı onlardan feyz alarak onları dinliyerek örnek alarak çok küçük yaşlarda müzige merhaba dedim.i.t.ü devlet konservatuarında bi dönem okudum türk müzigi alt yapısınla yetiştim asıl çaldııgım enstrumanım kanundur ..sonra bestecilik girdi 140 tane bestem 450 adet arajmanım var ..msg asil üyesiyim ..bestelerimi okuyan ünlüler var ve aranje olarak çalıştıgım ünlülerde var..Hakan altun.Yıldız tilbe .Seda sayan vsr ..bu arada gerçek adım Gökhan doganay’dır o tarz çalılmalarımda öyle geciyo ..bi sanatçı arkadaşla benzedigi için ben soyadımı pars olarak degiştidim ..kısacası 8yaşından beri müzigin içindeyim..

Son single çalışmanız ‘’Dayan’’ çok beğenildi. Bu projenin oluşumunu anlatır mısınız? 

Gökhan Pars: Aslında Kahraman’ile Dayan şarkısını aynı anda yapmıştım.kahraman şarkısının sözleri bu arada kuzenim eyüp çungay’a aittir produktörüm .Polat yagcıya dinlediğimde Kahraman ile çıkalım demişti Dayan şarkısı 2 ci sırada kalmıştı daha sonra onuda çıkardık inşallah ilerleyen günlerce çok güzel sürpriz bi çalışma gelecek..

Sesinizi Büyük usta Müslüm Gürses’e çok benzettim. Bunu daha önce duydunuz mu? Bu durum sizi mutlu ediyor mu? 

Gökhan Pars: Beni çok mutlu ediyor çünki Müslüm gürses bana Babamdan yadigar çoçuk’ken evde babam hep onu dinlerdi ve kulagımda kalırdı ..Onu.dinleyerek büyüdügüm için etkisinde kalmam çok normal ..ama onu gibi bir Sanatçı be ses bir daha Dünyaya gelmez kendisinin büyük hayranıyım ..Rabbim hem Müslüm babaya hemde kendi Babama gani gani Rahmet eylesin 

Pandemi de şarkı çıkarmak sence riskli değil mi? 

Gökhan Pars: Ben işin mutfagında oldugum için bana zor ve riskli gelmedi çünki aranje ve beste sürekli yaptıgım şeyler ..Saolsun çok sevdigim müzisyen ve klip çeken arkadaşlarımda destek verince elimden geldigi kadar üretiyorum 

En beğendiğiniz sesler kim? Kimleri severek dinliyorsunuz? 

Gökhan Pars: en güzel soruya geldi ..tabikide en başta Müslüm gürses..Harun kolçak ..Sezen aksu .İbrahim tatlıses..Emrah..ve ustaların ustası Neşet ertaş ..bu sanatçıların yeri bende hep ayrıdır 

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Gökhan Pars: hiç otokontrollü degilim hatalar yaparım tabikide ama inanın büyük hatalarım hiç olmamıştır ..ben müzisyen oldugum için yaşam tarzımada bu yansıyor örnegin stüdyoda ufacık bir melodiye takılıp sabahlayabiliyorum bazen uykumun arasında sesler duyup beni bişeyler uyandırıp ses kaydediyorum konserlerim oluyor oralara gidiyorum ..geç yatıyorum ve geç kalkıyorum ..buda tarzıma yansıyor tabiki 

Aşk hayatınız nasıl gidiyor? İlişkilerinizde Kıskanç mısınız? Hiç aldatıldınız mı? 

Gökhan Pars: tabikide benim gibi bir insanla anlaşmak zordur herhalde ..ilişkilerim pek sagla m olmuyor ..araya kıskanclıklar ve bayanların istedigi o romantik adam olamadıgım için biraz ilişkilerde zorlanıyorum ..tabikide her insanın kalbinde birileri vardır benimde kalbimde birisi var ..ilereyen günler ne gösterir bakıcaz ..

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Gökhan Pars: şimdi burda hiç klasik bi cevap vermiyeyim ..yalan yanlış falan demiycem ..Arkamdan iş çevirmek ve beni başka insanlara dedikodumu yaparak kötü bir insan gibi göstermek ve iftira hiç affetmem 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ferit Özkan : Diğer Sanatçı arkadaşlarıma yetecek kadar şarkım var
Ferit Özkan : Diğer Sanatçı arkadaşlarıma yetecek kadar şarkım var
GÜLAY ÖZDEMİR: “ DERGİCİLİKTE İÇERİK VE GÖRSELLİK ÇOK ÖNEMLİDİR”
GÜLAY ÖZDEMİR: “ DERGİCİLİKTE İÇERİK VE GÖRSELLİK ÇOK ÖNEMLİDİR”
Sezen Aksu' dan Akay'a Çifte Hediye 
Sezen Aksu' dan Akay'a Çifte Hediye 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans