Aslan Sayım Soruyor? GrupCan Cevaplıyor!

RÖPORTAJ: ASLAN SAYIM

GrupCan üyesi Tolga Şentürk kimdir?

Tolga Şentürk: Almanya Frankfurt doğumlu evli ve 2 çocuk Babasi ve hayatını 27 yılını sahneye adamış bir müzik adamı ve inan abimle uzun yıllar önce grup can orkestrasını kurduk ve sırt sırta verdik inşallah’da uzun yıllar daha bizleri bekliyor

Müziğe ilginiz ne zaman başladı?

Tolga Şentürk: Ailem’de müzikle ilgilendiği için küçük yaşlarda başladı ilgi ve alakam müziğe karşı 4 yaşındayken sahneye çıkmışdım ve o günden beri her hafta sonu kendi irademle isteyimle sahneler çıkmak istemiştim ve başarılara ilerlemek

9 yaşındayken Edremit Akçay belediyesinin düzenlemiş olduğu ses yarışmasında bu akşam ölürüm adlı eserle birincili elde etmiştim ve müzik hayatımda almiş olduğum ödüllerden ilkiydi

Yeni projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Tolga Şentürk: Öncelikle desteklerinden dolayı Nihat ulaş ve Grand müzik ailesine ve Abidin Güneş kardeşime teşekkür ediyoruz

Bu eserde sahne hayatımızda olduğu gibi enerjimizi yansıtmak istedik sahnelerde olduğumuz gibi ve bunuda başardık ve çok keyifli bir çalışma ortaya çıktı ve dahasıda olacaktır inşallah





Otokontrollü müsünüz hatalar yapar mısınız?

Tolga Şentürk: Hatasız kul olmadığını düşünüyorum ve tabiki istemiyerek müzik hayatımızda yapmış olduğumuz hatalarımız olmuştur ama hızlı bir şekilde hatalarımızdan ders çıkartıp tekrarlamamak amaçlı yolumuza devam etmiş izdir

Başarılı bulduğunuz sanatçılar kimler?

Tolga Şentürk: Bu müzik sektöründe tabii ki sevdiğimiz ve idol olarak gördüğümüz kişilerde vardır İbrahim Tatlıses ve orkestrası bende ilk sıralarda olandır çocuklumun ibo showu izleyerek severek takip ettim gibi ve sahne showu ile ilgimi çeken sanatçılarda Michael Jackson ve Tarkan olmuştur sonrasında İsmail Yk

Tolga Şentürk: Arkama hiç bakmam ve bakmayacağım sadece beni bu yürümüş olduğum müzik hayatımda beni destekleyeni ve hep yanımda olanı ve yol göstereni unutmam hep önüme bakarım başarıya koşmak isterim geriye baktıkça bir yerlerde takili kalırım diye herhalde geride kalan geride kalır keşkelere bırakmam hiç bir zaman





Müzikal yolda hedefleriniz neler?

Tolga Şentürk: Güzel bir soru inan abimle olan hedeflerimiz çok ama bunlardan ilk başta olan onca yılımızı sahnelere verdik çaba gösterdik grup can ismini hep zirvede tutup bir efsaneler gibi efsane isim olup efsaneler listesine girmek hiç bişey mümkün değildir her bir başarının sonu ödüldür bunu bilirim hemde çok iyi

Aşk hayatınız nasıl gidiyor?

Tolga Şentürk: Her gün git gide aşık oluyorum zaten ben eşime kızıma ve oğluma şükürler olsun tabiki her seven erkek kıskanç olur ama gerekildiği yerde, lüzumsuz kıskançlıklar huzursuzluk veriri ama bazende Kadir inanır oluyorum bu bir gerçektir

*****

GrupCan üyesi İnan Şaloğlu kimdir?

İnan Şaloğlu: Ankara / ŞEREFLİKOÇHİSAR doğumlu 2000 yılından beri Almanya’da yaşayan Evli tek çocuk babası ve hayatının 22 yılını sahneye adamış bir müzik adamı..Ekip arkadaşım kardeşim Tolga ile uzun yıllar önce ekibimizi kurduk ve sırt sırta verip bu günlere kadar geldik..

Müziğe ilginiz ne zaman başladı?

İnan Şaloğlu: Müziğe aşırı ilgim 8-10 yaşlarında başlamıştı. Okul müdürümüz bağlama çalardı ve bana türküler söylettirirdi. Hatta bir seferinde öğretmenim ile birlikte çekilen video görüntüsünü , zamanında çok izlenen bir tv kanalında ufak kesit olarak yayınlamışlardı.

Yeni projenin oluşumunu anlatır mısınız?

İnan Şaloğlu: Yeni single çalışmamızda desteklerini eksik etmeyen öncelikle Nihat Ulaş , GRAND MÜZİK ailesi ve Abidin Güneş kardeşimize tşk ediyoruz. Yeni çalışmamız , özellikle düğün piyasasında sahnelere çıkmamız sebebi ile yılların birikintileri ile meydana geldi. Gördüklerimizi ve yaşadıklarımızı kaleme alıp dile getirmeye çalıştık..

Otokontrollü müsünüz hatalar yapar mısınız?

İnan Şaloğlu: Aile babası ve sahne adamı olmamız sebebi ile hayatımızda adımlar atarken her daim iki kez düşünürüz. Yaptığımız hatalar elbet olmuştur fakat bunları tekrar yaşamamak İçin her daim ders çıkarmaya çalışmışzdır..

Başarılı bulduğunuz sanatçılar kimler?

İnan Şaloğlu: Müzik piyasasında bir çok usta ses var her türlü müziği dinleriz aslında ama örnek almaya çalıştığımız sanatçıların başında Müslüm Gürses - Neşet Ertaş - Kıvırcık Ali - Haktan Canevi - İbrahim Tatlıses - Nuray Hafiftaş -Gülşen Kutlu - Mustafa Yıldızdoğan-Haluk Levent ve ismini sayamadığımız bir çok üstad gelir..

Müzikal yolda hedefleriniz neler?

İnan Şaloğlu: Hedeflerimiz , düzgün adımlarla sahneleri bırakmamız gerekecek zaman gelene kadar kendimizi en iyi yerlere taşımak yeni eserler üretip daha farklı kulvarlarda boy göstermek ve eğlence sektöründe bir çok kardeşimizin mutlu günlerinde düzgün karakter ve sahne anlayışı ile o güzel anlarının bir parçası olabilmek , bunun yanı sıra her daim iyi müzik adamı olarak anılmak..

Aşk hayatınız nasıl gidiyor?

İnan Şaloğlu: Aşk demeyelim :-) uzun yıllardır evliyiz şükürler olsun herşey çok güzel ve olması gerektiği gibi. Ailelerimizi çok seviyoruz ve hayatımızı onlara adamış durumdayız. İnsan sevdiğine hem sadık olacak hemde kıskanacak :)