Aslan Sayım Soruyor?  Hakan Çakan Cevaplıyor!

Hakan Çakan “Senin bana borcun var” isimli şarkısı ile Grand Müzik Etiketiyle Tüm Dijital Platformlarda yerini aldı.

Yakışıklı ve güçlü yorumcu Hakan Çakan’dan iddalı şarkı geldi. Hem arabesk hem pop şarkısı ile günümüzün revaçta olan giderli ve eğlenceli şarkılarına farklı tarzı ile merhaba dedi.

Hakan Çakan dinleyicilerden tam not aldı.

Senin Bana Borcun Var isimli şarkının sözü ve Müziği Hakan Çakan imzası taşıyor. Aranjörlüğünü Hüseyin Çeliker üstlendi. Klip yönetmenliği koltuğunda ise Nihat Ulaş yer alıyor.

Hakan Çakan “Senin bana borcun var” isimli şarkısı Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve Yapımcı Hayrettin Güneş yeni ve iddialı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi ünlü Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da Müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddialı isimler ile anlaşmalara devam ediyor.

RÖPORTAJ: ASLAN SAYIM

Öncelikle bilinmeyenleri Hakan Çakan kimdir? bizlere kendinizden bahseder misiniz?

Hakan Çakan: 25 Ocak 1982 Konya’nın Çumra ilçesinde doğup, çocuklu yaşlarda Yalova ve İstanbul’da ikamet etmiştir. İlk, orta ve lise eğitimimi farklı okullarda yapmıştır. Yirmili yaşlarda evlenip, Fransa’ya gitmiştir. Farklı işlerde çalışıp son on yıl içerisinde ise otomobil sektöründe çalışmaktayım.

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Hakan Çakan: Müziğe ilgim Çocuklu yaşlarda başladı çünkü babam müzisyendi onun desteğiyle enstrüman çalmaya başladım daha sonra şarkı söylemeye başladım yeteneğini fark ettim.

Yeni çalışmanız hayırlı uğurlu olsun projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Hakan Çakan: Zaten son üç yılda her yıl bir tane profesyonel çalışma yaptım bu şarkı biraz aceleye geldi çünkü sosyal medyada bilir o beni küçük bir paylaşım yapmıştım çok ilgi gördü milyonlarca kez izlendi. Biz de bu şarkının acil bir şekilde yapılması için elimizden geleni yaptık sözleri ve müziği bana ait aranje sevgili kardeşim Hüseyin Çeliker, klip yönetmenliğini ise değerli ağabeyim Nihat Ulaş üstlendi. Kısa zaman içerisinde projeyi bitirmiş olduk farklı bir tarz olarak tarzımın dışında bir eser oldu biraz daha genç kesime hitap etmek adına güncel bir çalışma yapmaya çalıştık klibimizi Frankfurt’ta çektik şarkı iyisi Türkiye’de alt yapıları hazırlandı.

Otokontrolü müsünüz yoksa hatalar yapar mısınız?

Hakan Çakan: Genel anlamda kontrollü bir insanım ama her insan gibi hatalarımız da oluyor.

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler kimleri severek dinliyorsunuz?

Hakan Çakan: Tabii ki her sanatçı gibi yorumunu sevdiğimiz İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Neşet Ertaş... Yeni jenerasyonda ise Haktan, Özgür Alter, Serkan Kaya ve daha birçok sanatçı severek takip ediyorum. Bu arada müzik tarzı olarak arabesk, fantezi seviyorum ama bütün tarzları da dinliyorum elimden geldiğince yorumlamaya çalışıyorum.

Müzikte hızlı tüketim devrindeyiz. Maalesef artık hit şarkı çıkmıyor. Sadece popüler oluyor şarkılar ve tüketimden sonra dinlenmiyor. Bunun nedenleri sizce nedir?

Hakan Çakan: Bence bunun sebebi Z kuşağının duygusuzca şarkı dinlemesidir tamamen eğlence odaklı yazılmış şarkılar dinleniyor tabii ki o şarkılarda gelip geçici oluyor eski jenerasyon da ise her şey daha sağlıklı ve duygusaldı

Zamanda geriye gidip, hayatınızdaki bir şeyi değiştirebilseydiniz bu ne olurdu?

Hakan Çakan: Müzikal anlamda geri dönme şansım olsaydı konservatuar eğitimi almak isterdim.

Müzikal anlamda hedefleriniz neler?

Hakan Çakan: Kalıcı bir dinleyici kitlesine sahip olup duygusal ve kalıcı şarkılara imza atabilmek besteler yapabilmek hedefimizdir. Türkiye’de de Avrupa’da farklı ülkelerde konserler vermek yeni şarkılara imza atabilmek daha kaliteli müzisyenlerle çalışabilmek farklı enstrümanlar çalabilmek ve müziği biraz daha bilinçli kavrayabilmek.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Hakan Çakan: Tahammül edemediğim en büyük şey yalan ve verilen sözlerin yerine getirilmemesi affetmesi çok zor benim. Sadece müzikal anlamda değil günlük hayatımda da titiz bir kişiliğe sahibim yapılan işlerin titizce yapılmasına özen gösteririm kolay beğenmem yaptığım işleri tekrar gözden geçirip kontrol etmeyi seven bir insanımdır elimden geldiği kadar hata yapmamaya çalışırım bu yüzden karşımdaki insanların da bana karşı aynı olmalarını tercih ederim. Tekrar dediğim gibi yalana tahammül edemiyorum verilen sözler benim için çok önemli.

Aşk hayatınız nasıl gidiyor? Kıskanç bir erkek misiniz?

Hakan Çakan: Uzun yıllardır saygı ve sevgi dolu bir evliliğim var yerine ve zamanına göre kıskancımdır her erkek kadar. Kıskançlık eğer gereksizce yapılırsa bence çok büyük bir problem o yüzden kıskançlığın derecesini ayarlamamız gerekir. Gereksiz kıskançlıklar çok büyük problemlerin öncüsüdür hiç kıskanmamak da tabii ki büyük bir problemdir. O yüzden her şey dozunda güzeldir. Ben aşkın zamanla oluştuğuna inanıyorum aşk emek ister vefakarlık ister günümüz aşkları maalesef gelip geçici o yüzden aşk emek ister.