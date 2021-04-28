Aslan Sayım Soruyor? Hayrettin Güneş Cevaplıyor! 

Merhaba nasılsınız? Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsunuz?

Mustafa Yılmaz: Merhabalar teşekkür ederim çok iyiyim. Pandemi süreci bizim için çok sıkıntılı Çünkü ;takdir edersiniz ki bu Pandemi döneminde en çok yara alan en çok zarar gören müzik sektörü oldu. Bu zorlu süreci Güzel olduğu kadar anlamlı projelerimizle yolumuza devam etmeye gayret ediyoruz. Bir an önce her şeyin normale dönmesini eski hayatımıza Yeniden dönmeyi bekliyoruz.

Mustafa Yılmaz kimdir? Kendinizi tanıtmak kısaca tanıtmak isterseniz neler söylersiniz?

Mustafa Yılmaz: Elazığ Palu doğumluyum 7 kardeşiz , Palu’da öğrenim yıllarımdan Sonra 18 yaşında İstanbul’a geldim 27 yaşında Almanya’ya yerleştim evlendim ayrıldım 5 yaşında bir kızım var. Müzik hayatıma 20 yaşında profesyonel olarak başladım 21 yaşında ilk albümü çıkarttım daha sonrasında Single albümler çıkarttım. Uzun soluklu zorlu süreç geçen bir hayatım oldu sürekli bir mücadele içerisinde koşturarak kendi ayaklarımızın üzerinde tırnaklarımızda kazıya kazıya bugünlere gelmeyi nasip etti rabbim.

Yeni Single çalışmanız ‘ Ben De İnsanım ‘ hayırlı olsun. Projenin oluşumunu bizlere anlatır mısınız?

Mustafa Yılmaz: Ben de insanım şarkısı çok sevdiğim bir eser di. Yapımcım Hayrettin Güneş ve Mehmet Güneş ile değerlendirdikten sonra Ersoy Dinç abimle görüşüp bu şarkıyı okumaya karar verdik. Şarkı hazırlanırken bu şarkının klibi ile ilgili Çok büyük çalışmalarımız oldu. Acaba nasıl bir klip çekebiliriz ve bu çektiğimiz klipte insanlar kendinde bir nokta Dahi olsa bir şeyler bulabilir düşüncesiyle çok kafa yorduk ve sonunda şu anda izlemiş olduğunuz klip meydana geldi.

Klip çalışmanız çok başarılı kısa film tadında olmuş. Klibin hikayesi nedir?

Mustafa Yılmaz: Öncelikle teşekkür ederim tabii bu anlamda beni destekleyen yapımcım Hayrettin Güneş ve Mehmet Güneş’e de çok teşekkür ederim çünkü Hayrettin Güneş yönetmenliğinde Kendince belirlediği bir tarz ve Stil ile çektiğim bütün klipler bir mesaj içerikli olmak zorunda düşüncesiyle klip çekmek istediği için biz de çektiğimiz bütün kliplerde bir mesaj ve konu ele alıp kısa film tadında insanların hem klip izleyip hem de doya doya şarkıyı Dinleye bilmeleri için farklı bir şey yapmak düşüncesiyle en iyisini sunmaya Çalışıyoruz. Ben de insanım klibini hikayesi gerçek yaşanmış bir hikayedir. Normalde bu hikayenin sonu çok kötü biz sonunu çevirerek şiddetin hiçbir şeyin çözümü olmayacağını insanlara anlatmaya çalıştık.

Kadına Şiddete hayır diyorsunuz. Bu projeye neden dikkat çekmek istediniz?

Mustafa Yılmaz: Kadına şiddete hayır diyoruz bu proje neden dikkat çekmiş olabilirim ? şimdi sizde çok iyi bilirsiniz ki dünya üzerinde çocuklara yapılan şiddet kadına yapılan şiddet hayvana yapılan şiddet o kadar çok fazla ki biz de bir nebze olsun şiddete karşı ne yapabiliriz nasıl bir mesaj verebiliriz düşüncesi ile insanlar klibi izlerken oradaki mesajı almalarını istedik.Artık dünya genelinde hiçbir kadın yok yere öldürülmesin. aldatılmış olabilirsiniz ihanete uğramış olabilirsiniz arkanızı dönüp gitmek ve hiçbir şey olmamış gibi yapmak ne kadar zor olsa bile zoru başardığımız an bu hayatta her zaman sevdikleriniz için mutlu olarak yaşamaya devam edersiniz..

Tiktok ve çok çok medyada izlenme ve paylaşım rekoru kıran şarkınız ‘Keşke’ sizi tanıtmakta büyük yardımcı oldu. Bu şarkı size nasıl ulaştı?

Mustafa Yılmaz: Evet keşke şarkımız çok sevildi insanların kalbine ruhuna yaşadıklarına geçmişlerine Anılarına dokunduğu için insanlar çok sevdi. Tiktok üzerinde yaklaşık 150 milyon izlenmeye geçti. İlk projem DUY albümü yapıldığı sırada bana ilk sunulan bu şarkıydı zaten bu şarkının tutacağını o gün anlamıştım ona göre çalışmalarımızı yaptık ve Allah’a şükürler olsun emeğimizin Karşılığını aldık.

2 günde 2 milyon izleyiciye ulaşmak büyük başarı! Basında yankılarını gördük. Bu şarkınızda size en çok ne mutlu etti?

Mustafa Yılmaz: İki günde 2 milyon izlenmek Büyük bir başarı bizim için insanların tepkileri yorumları düşünceleri o kadar güzeldi ki yaptığımız klibin ve şarkının ne kadar yerinde olduğunu anladık. Çekim süreci üç gün hazırlık süreci 30 gün süren bu klibe verdiğimiz bütün emeğin insanların yaptığı yorumlarla karşılığını almış olduk doğru bir iş yaptığımıza inandık ve bu anlamda bu kararlılıkla aynı şekilde ilerlemeye devam edeceğiz.

Mustafa Yılmaz Aşk adamımıdır? Kıskanç mısınızdır?

Mustafa Yılmaz: Kesinlikle bir aşk adamıyım çünkü okuduğum şarkılara duygu verebilme yeteneği doğuştan gelen bir şey diye düşünüyorum bunu hissederek ve yaşayarak okuduğun zaman içinizdeki duyguların yalan olmadığını görebilirsiniz.Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki ihanetler almış başını gidiyor ne kadar aşk adamı olursanız olun bu duygular düşünceler beynimizin bir köşesinde olduğu sürece gerçek anlamda birine karşı ne kadar aşk gösterebilirsiniz o konuda gerçekten ben de bilmiyorum umarım bir gün her şey hepimiz için çok iyi olur.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hata yapar mısınız?

Mustafa Yılmaz: Kesinlikle otokontrolü bir insanım çok sakin birisiyim kolay kolay sinirlenmem çok fazla bir şeyi kafaya takmamaya çalışırım. Elbette hatalarımız kusurlarımız olmuştur muhakkak olmaması mümkün değil sonuçta hepimiz insanız hata yapa yapa doğruları yapmayı öğreneceğiz bu anlamda yaptığımız hata büyük değilse hiçbir kusuru yoktur.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Mustafa Yılmaz: Bakın şunu şöyle söyleyebilirim ben çok net bir adamım oynamayı arkadan konuşmayı hiç sevmem haz da etmem ya dostum ya düşmanım ikisinin ortası yok düşman gibi takılıp dost gözükmem dost gibi gözüküp düşman gibi gezmem. Menfaatim olsun diye kimseye abi canım kardeşim aile gibi bu kelimeleri kullanmam gerçekten seviyorsam uğruna ölürüm ama sırf menfaatin var diye ikili asla oynamam bu gibi şeyleri hissettiğim an hayatımdaki hiç kimseyi barındırmam çevremde de tutma sonuçta kimsenin benim dostluğuma benim de kimsenin bu şekilde dostluğuna ihtiyacım yoktur diye düşünüyorum.

Hayatımızda gerçekten bizi seven dürüst olan insanların var olması dileğiyle..

Yapımcı Hayrettin Güneş ile yollarınız nasıl kesişti? Grand müzik hakkında neler söylemek istersiniz?

Mustafa Yılmaz: Grand müzik benim hayatımın bir dönüm noktası diyebilirim müzik hayatımda kendimce başardığım bir başarıyı Grand müzik beni bir anda 10 level daha yukarı atmıştır. Hayrettin güneş ile kendi mekanlarında tanışma fırsatı bulduk onların mekanında konserim vardı bir dostluğumuz abi kardeşliğimiz oluştu sonra onların teklifiyle bir albüm yapmaya karar verdik. Sonuç olarak Grand müzik şirketi kuruldu, Ve birden çok sanatçıya hizmet vermeye devam ediyor ve etmektedir. Grand müzik kendine güvenen bütün sanatçıların çalışmalarını rahatlıkla yayınlayabileceği bir yapım şirketidir bu anlamda grand müziğin kapısı bütün sanatçılara açık olduğunu da belirtmek istiyorum.

Yeni projeleriniz neler? Sevenlerinizi neler bekliyor?

Mustafa Yılmaz: Biz genelde son yaptığımız işin yorumlarına göre bir proje yapıyoruz Buda tabi sorun yok ve ben de insanım klibinden sonra yoğun bir şekilde gelen mesajlar yorumlar film yapma isteği doğurdu biz de bizim zaten sorun yok klibinin devamı olan beş bölümlük bir projemiz var , Normal şartlarda dört bölümünü daha hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Netflixten aldığımız fiyat teklifi ile karşılıklı anlaşılırsa sorun yok un devamı olan dört bölüme 90 dakikalık Bir film olarak sevenlerimize yollamayı hedefliyoruz tabi net bir şey yok ilerleyen zamanlarda netleştikten sonra sevenlerimizle biz bunu paylaşacağız.

Bu anlamda bizi destekleyen tüm sevenlerimize gönülden teşekkür ediyorum ve bizleri takip etmeye devam etmelerini bizimle kalmalarına ve yaptığımız her projenin onlar için bir mesaj olduğunu unutmamalarını rica ediyorum