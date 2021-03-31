Aslan Sayım Soruyor? Hayrettin Güneş Cevaplıyor!

Merhaba nasılsınız? Korona sürecini nasıl geçiriyorsunuz?

Hayrettin Güneş: Merhabalar çok teşekkür ederim iyiyim hamdolsun.

Corona biliyorsunuz bütün dünyayı etkisi altına aldı. İnsanlık Olarak hep birlikte mücadele etmeye çalışıyoruz. Süreç Hepimiz İçin Çok zorlu. Biliyorsunuz ben müzik dışında Almanya’da , 12 Tane Casino , Restaurant ve İnşaat Firmalarım Var. Yanımda toplamda iki yüze yakın eleman çalışmakta corona sürecinde büyük bir çaba sarf ediyoruz iş yerlerimiz kapalı onun mücadelesini veriyoruz. işçilerimiz zor durumda kalmasınlar diye elimizden gelen bütün fedakarlığı ve bu zorlu süreci hep birlikte göğüslemeye çalışıyoruz.

İşyerlerimizin kapalı olmasından fırsat yaratarak şirketimizde albüm klip çıkartan sanatçılarımızla birebir ilgilenmeye çalışıyorum. Şirketimden çıkan sanatçılara yönetmenlik yapıyorum. Mustafa Yılmaz’ın sor isimli şarkısına Sonra ben de insanım şarkısını kliplendirdik.

Pandemi sürecinde eğlence sektörü en fazla etkilenen taraf oldu. Bu süreçte müzisyenlere sizce ne gibi olanaklar sağlanmalı?

Hayrettin Güneş: Bu süreçte en çok etkilenen eğlence sektörü oldu dolayısıyla sanatçılar ve müzisyenler çok zor bir süreçten geçmekte evine ekmek götüremeyen müzisyenler var bu anlamda devletlerin ortak bir çalışma kararı alarak müzisyenler ve sanatçılar hakkında Çalışmalarını devam ettirebilme adına sağlıklı bir karar çıkartmaları gerektiğine inanıyorum.

Hayrettin Güneş Kimdir? Öncelikle kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Hayrettin Güneş: 1977’de Almanya Breisach’ta doğdum. kücçükken Breisach'ta dükkannımız vardı. Hem okula giderdik hem de çok küçük yaşta anneme yardım ederdik. Kasaya boyumuz yetmezdi, altımıza sandık koyardık. Erken yaşta iş hayatına atıldık.

2004’te Breisach’ta Casino işine başladık. Daha sonra Casino , restaurant, İnşaat sektörü derken Grand Casino Group bünyesinde barındıran Şirketlerimiz oldu. Şu anda yaklaşık 200 kişi iş istihdamı sağlamış durumdayız. Müzik İle Hep iç içeydik, kendimize ait Disco ve Türkü barımız hali hazırda hala mevcut, Coronadan önce Türkiye’den belirli tanınmış Sanatçılarla çalıştık. son olarak Grand müziği kurmaya karar verdik.Zaten Grand müziğin başarısıyla geçmişinden bugüne kadar neler yaptığını hep birlikte biliyoruz

Grand Müzik etiketiyle Avrupa’da ve Türkiye’de hizmet veren müzik yapım şirketiniz var. Bu şirkette müzisyenleri, sanatçıları ne gibi projeler bekliyor?

Hayrettin Güneş: Sanata Gönül vermiş bütün insanlar bizim için çok kıymetli . Özellikle bu corona sürecinde zor süreç geçiren sanatçılarımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz bugüne kadar hiçbir müzik firmasının yapmadığı kampanyalar düzenleyerek teşvik etmeye çalışıyoruz klibini Grand müzik etiketiyle yayınlanan bütün sanatçılarımıza kolaylıklar sağlıyoruz. Şarkılarının ve kliplerinin bütün dijital platformlarda dinlenip izlenebilmesi için tanıtım desteği sağlıyoruz yani reklam çıkıyoruz projelerini boşa gitmemesi ve geri dönüşüm için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.

Sizi diğer müzik şirketlerinden Ayıran özelliğiniz nedir?

Hayrettin Güneş: Aslında bizi ayıran özellik; Şirket olarak kendi Yönetmenliğini yaptığım Klipleri Diğer kliplerden ayıran bir özellik olması gerektiğine inandım. Kendi Prodüksiyonumuzla çektiğim bütün klipler kısa film heyecanında ve kesinlikle bir mesaj içerikli olmak zorunda. insanlar şarkıyı dinlerken diğer yandan zevkle klibi izlemesini istiyorum. Yönetmenliğini yaptığım ve yapacağım hiç bir klip sıradan olmayacak.

Tabiki her firmanın kendine göre özgü bir çalışma sitili vardır bizimde kendimize göre doğrularımız düşündüklerimizi yapmak istediklerimiz var bu anlamda daha çok sanatçıyı düşünerek hareket etmeye çalışıyoruz klibini dijital platformlarda yükleyip kendi kaderine terk etmiyoruz o emeğin izlenebilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz oda bizi farklı kılan şeydir diye düşünüyorum.

Yönetmen Koltuğuna oturdunuz ve bu basında büyük ilgi gördü. Bu özelliğiniz nasıl gelişti?

Hayrettin Güneş: Küçükken babamın filmi satan cd satan bir dükkanı vardı biz de orada beraber çalışıyorduk küçüklükten beri aslında içimde olan müzikle sanatla bir Bağım var bunu gerçekleştirmek arzusu var içimde nasip oldu şükürler olsun sorun yok klibi tam not aldı Sivilcelerden şimdi ben de insanım klibini çektik çok ses getireceğini bütün kalbimle inanıyorum. Bundan sonra daha çok çekildim kliplerimiz hakkında duyumlar alacağınızı düşünüyorum.

Yeni jenerasyonda hanki müzisyenleri beğeniyor ve dinliyorsunuz?

Hayrettin Güneş: Ben kulağıma hoş gelen bütün şarkıları tarzları dinlerim seçmem türkü arabeks slov yerine göre atmosfere göre beni alan bütün şarkıları dinlerim. Günümüz çağının gençleri daha modern şarkılar dinlemeyi seviyorlar biz de bu anlamda kendi yaptığımız bütün işleri yeni modern tarzda çıkartmaya gayret gösteriyoruz. Sonuç olarak yaptığınız müziklerin dinlenmesi gerekiyor.

Ne tarz Müzisyenlerle çalışmayı düşünüyorsunuz?

Hayrettin Güneş: Müzik firmamızın belirli bir tarz kısıtlaması yok. şarkısı sesi güzel olan bütün sanatçılara Grand müzik olarak kapımız açıktır her tarz müzisyenle çalışıyoruz.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hata yapar mısınız?

Hayrettin Güneş: Hatasız kul olmaz hepimizin hataları vardır büyük küçük ama öyle ama böyle mutlaka hatalarımız vardır önemli olan geri dönüşü olmayan hatalar yapmamak bu anlamda hayatım boyunca bunahep özen ve dikkat ettim kolay kolay da hata yapmam.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Hayrettin Güneş: Benim bu hayatta en kıymet verdiğim şey dürüstlüktür. Ne olursa olsun doğru olmayan şeyi doğruymuş gibi gösteren yani yalan söyleyen insanları asla affetmem Yalana karşı aşırı derecede bir alerjim var yalan attığını düşündüğüm gördüğüm bildiğim olduğunda kesinlikle direkt arama mesafe koyarım dürüstlük her şeyin başıdır unutmayın.

Yeni projeleriniz neler ? Takipçilerinizi neler bekliyor?

Hayrettin Güneş: Tüm takipçilerimizden Grand müzikten haberdar olabilmeler için YouTube kanalımızı Instagram kanalımızı takip etmelerini Rica ediyorum önemli projelerimiz var özellikle Mustafa Yılmaz’ın sorun yok devamının toplamda beş bölümlük bir projemiz var onun haricinde bir çok sanatçı arkadaşımızın hazır halde bekleyen kliplerini yayınları var sonuç olarak müzikle alakalı yapılması gereken en iyi şeyleri yaparak Dinleyicilerimize en iyi müziği sunmaya gayret etmek.