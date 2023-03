Aslan Sayım Soruyor? Tamay Fidan Cevaplıyor!

Bize kendinizden bahseder misiniz?

Ben Tamay Fidan. Uzun yıllar kendi işinin patronu olarak bir çok marka ve şirkete hizmet verdim kariyerim zirvesinde yaşadığım bir travma sonucu kendi iç Yolculuğuma adım attım. Kendimi anlamaya, yorgunluklarımı tanımaya ve aslında hayatımda ilk kez sorunun kaynağı olarak kendime dönüp bakmaya başladım.

Bilinçaltı terapileri almaya başladım. Geçmişte yaşadıklarımızla barışmadan yeniden yaşama tutunmak mümkün değildi. Bilinçaltı çalışmaları, çakra aktivasyonu, enerji terapileri, Nlp seansları derken yepyeni bir insan oluyordum.

Hayat ve kendimle ilişkimin değiştiğini gördüm. Yaşamımın bu denli değişmesine inanamıyordum, Parayla, insanlarla, sağlıkla ve en önemlisi bedenimle yeniden bambaşka bir ilişki içindeydim. Her şeye sıfırdan başlamıştım.

Bütün bunlar insanda bir yaşama enerjisi ve paylaşma dürtüsü uyandırıyordu. Kendim için yaşadığım değişimi ve hisleri artık çevremdeki insanlar için ister olmuştum. Tam bir öğrenme maratonuna girmiştim.

Bütün bunların sonucunda kendimi ruhsal bir rehber olarak buldum.

Almış olduğunuz eğitimlerden bahseder misiniz?

Modern Enerji tapping, emo, star matrix, bioenerji, Stres Yönetim uzmanlığı, Para Kontrol Yöntem uzmanlığı, NLP, hipnoz vs eğitimlerinin yansıra tai chi, cigog, 5 element Çin tıbbı eğitmenlik eğitimi, meridyen terapi eğitmenliği gibi eğitimlerde vermekteyim. Bu enerji çalışmalarının birçoğu ya bilinmiyor ya da yanlış biliniyor.

Eğim sonrası çalışmalarınız nelerdir?

Daha öncede belirttiğim gibi bu konuda da yanlış bilenleri eğitimler, seminerler ve workshoplarla değiştirmek istiyorum. Doğru bilginin insanlara ulaşması tek amacım. Eğitim almak isteyen tüm kurumlar şahıslar organizasyon firmaları ile her zaman işbirliği içindeyiz.

Enerji nedir?

Enerji, Beden Zihin ve Ruh üçlüsünün ortak dilidir. Doğadaki tüm canlılar gibi insanda kendini geliştirme kapasitesine ve gücüne sahiptir. Zaman zaman dışarıdan yardım almaya ve yönlendirme ihtiyaç duysak da, aslında şifa içsel çalışan sistemin parçasıdır.

Şu An sizi bir çok kişi meridyen terapi ile tanıyor. Meridyen ve meridyen terapi nedir?

Meridyen; Tüm bedene enerji taşıyan kanalların adıdır.

Gümüş eldiven ile Meridyen terapi, Geleneksel Çin tıbbının geliştirdiği ve Uzakdoğu masajlarının bir çoğunu içinde barındıran ve teknoloji ile pratik olmuş yeni nesil terapi yöntemi.

Modern dünyanın verdiği tahribatları onaran; beden, zihin ve ruh üçlüsünün ihtiyacı olan enerjinin yeniden kazanılmasına yardımcı olan bu terapi, kişinin kendi iyileştirme gücünü yeniden aktifleştirir böylece bütünsel bir iyileşme başlatır.

Meridyenler nasıl tıkanır?

Duyguları aşırı deneyimlemek, travmalar, yanlış beslenme, yeteri kadar hareket etmemek, stres, ruhsal sorunlar enerji kanallarını tıkar. Saydığımız bu nedenlerin bilinçaltındaki kodlarını belirlemek ve dönüştürmek çok önemlidir.

Çünkü bilinç, odaklandığı şeye dönüşür, odak neredeyse enerji oraya akar. Sürekli hastayım demek hastalığı besler bunu duyan bilinçaltı buna inanır direnci düşürür.

Faydaları nelerdir?

Meridyen terapinin 1 seansı 10 klasik masaja eş değerde etki yapar. Ayrıca 6 km koşmaya eş değerde yağ yakımı sağlar. Ciddi miktarda toksin atımı sağlar. Kan dolaşımı ve metabolizmanın iyileşmesini sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir, hücre aktivasyonunu sağlar, ödem atar, kemik ve kasları güçlendirir, uyku kalitesini arttırır, damar tıkanıklıklarını açar, Endokrin sisteminin düzenler dermatolojik olarak onarım sağlar, kilo vermeyi hızlandırır.

Kimlere Yapılmaz? Bir yaş sınır var mı?

Gebelere, ileri düzeyde kalp ve tansiyon hastalarına( tansiyon düşürüldüğünde uygulanır),kalp pili, beyin pili, vücudunda platin, eklem protezi, (uygulama alanlarında değilse yapılır). Aktif enfeksiyonu olanlara yapılamaz. Birde 8 yaşından küçüklere yapılmaz çünkü henüz idrak olmadığından kanallarda tıkanıklık olma

Son dönemde adınız thymus smart kolyesiyle de anılıyor, biraz bahseder misiniz?

Thymus Smart bahsetmeden önce vücudumuzda bulunan timüs bezini tanımamız gerekir

Timüs bezi tıbben bilinen kanıtlanmış olmasına rağmen halk arasında ise bilinmeyen bir organıdır. Göğüs kemiğinin altında üst göğüste yer alan bağışıklık sisteminin bir parçası olan timus bezi, kas zayıflığına neden olan antikorların üretimini tetikleyebilir veya sürdürebilir.

Timus aslında biz doğmadan önce oluşur ve doğmadan T-hücreleri üretmeye başlar ergenliğe kadar devam eder ergenliğe ulaştığınızda ise ihtiyacınız olan tüm T-hücrelerine sahip oluruz. Bizim sağlıklı olmamız dinç olmamız genç kalmamız hastalıklara karşı direncimizin artması Timüs bezinin hormonları sayesindedir.

Gelelim ThymusSmart kolyesine, timusu harekete geçirmek için tasarlanmış giyilebilir bir teknolojik üründür. Günde 1-3 kez ve her seferde 10-15 saniye süreyle yapılması önerilen Timüs Vuruşunu yine aynı süre ve sıklıkta ThymusSmart yardımıyla her an timusu uyandırabiliyoruz.

ThymusSmart’ın içinde bulunan özel bir mekanizma sayesinde ihtiyaç̧ duyulduğu anda ufak bir dokunuşla titreşimi aktifleştirir ve timusu uyandırır. İsviçre merkezli olan bu ürünün etkisine kendi deneyimlerim ile çok daha vakıfım. Taşınabilir kolye şeklinde olması kullanım açısından da oldukça avantajlı. Markanın Türkiye’deki tek yetkilisi olmanın da haklı gururunu taşıyoruz.

Birçok popüler isminde sizi tercih ettiğini duyuyoruz. Bu ünlülerden birkaçını bizimle paylaşabilir misiniz?

Doğru çok sayıda ünlü, fenomen yada mesleğinde tanınmış kişilerle çalışıyorum.

Tek tek saymam zor ancak ilk aklıma gelen isimler Hande Yener, Gonca Vuslateri, Deniz Seki, Gülben Ergen, Simge Sağın, Tuğba Özay, Burcu Güneş ve daha birçok kişi diyebilirim.

Tüm bu eğitim ve terapilerden faydalanmak isteyenler size nasıl ulaşabilir?

Meridyen terapi için ulaşabilecekleri tüm merkezlerimizle ilgili bilgiyi instagram ve web sayfamızdaki iletişim bilgilerimizden ulaşabilirler.

@meridyenterapitamay

www.meridyenterapi.net