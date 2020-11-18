Aslan Sayım Soruyor?  Tuğba Özer Cevaplıyor! 

Değerli okurlarımıza merhaba...

Bu hafta röportaj konuğum Türk pop müziğinin güçlü seslerinden hem sesi ile hem güzelliği ile dikkatleri üzerine toplayan bir isim sevgili Tuğba Özerk ile samimi söyleşimiz sizlerle. Kariyerine dair samimi açıklamalarda bulunan Özerk ile müziğe dair konuştuk. İşte keyifli röportaj sizlerle.

Tuğba Özerk müzik dünyasına nasıl girdi?

Tuğba Özerk: müzik dünyasına Sezen Aksu‘nun vokalisti olarak çocuk yaşlarda başladım. On yaşındaydım ve okula döndüğümde çocuk Stardım. Tek kanallı dönemin altın çağında kraliçe Sezen Aksu‘nun beni yılbaşı programında saat 23:45’te lanse edip sola şarkı söyletmesi ile olay oldu diyebiliriz.

Son çalışmalarınız nelerdir bize bahseder misiniz?

Tuğba Özerk: Hergele 6 Aralık‘ta Avrupa müzik markasıyla yayınlandı. Ve çok sevildi hala daha seviliyor ardından Tuğba’dan akustikler1 yayınlandı ve çok ilgi görüyor bana ait eserleri tamamen akustik hücum kayıt şeklinde dijital platformlarda yine Avrupa müzik markası ile yayınladık ve inanılmaz ilgi gördü. O nedenle çok mutluyum tabi aynı zamanda ekleyeyim, içinde bulunduğumuz karantina süreci olmasaydı yeni şarkım çoktan çıkmış olacaktı. Olsun varsın her şey düzelince yeni şarkılar sırayla çıkacak Erhan bayrak ile sütüdyoda devam edeceğiz ayrıca bugünlerde yine gelen aşk defteri şarkımız video klibi var geçen yıl yapılan fikret Şenes şarkıları albümünde Türkiye’nin ilk kadın şarkı sözü yazarı olan merhuma Fikret Şeneş’in Aşk defteri şarkısını seslendirmiştim harika bir projeydi klibinde Yetmişli yılların ruhunu yansıtmaya çalıştık.

Son dönemde evde kal konserleri çok trend siz ne düşünüyorsunuz? Bu konserler hakkında sizde yapmayı planlıyor musunuz?

Tuğba Özerk: biz zaten bahçede çok uzun zaman önce bu tat kayıtlar yaparak Çekip tüm mecralarda yayına koyduk Çokta güzel oldu tabi bu konserleri de bir sanatçı olarak destekliyorum fakat en kısa zamanda canlı canlı dinleyicilerle buluşmak istiyorum.

Pop müzik nereye gidiyor sizce?

Tuğba Özerk: Ben şimdi büyük cümleler etmek istemiyorum aslında ama bir yanda aşırı gereksiz ve kulak kirleten işler yapılırken bir yanda halihazırda bizler gönlümüzde devam ediyoruz ve güzel işlerde yapılıyor.

Pandemi dolayısıyla yaşadığımız karantina süreci sizin için nasıl geçti?

Tuğba Özerk: Ben 20 gün İstanbul’da annemle evde bir süreç geçirdikten sonra Alaçatıya evime geldim. Burada zamanım bahçeyle uğraşarak şarkılarımı düzenleyerek kayıtlar yaparak geçiyor. Aynı zamanda organik tarıma çok merak sardım ve her şeyin doğalını yiyoruz. Ekmeğimi bile kendim yapıyorum.

Karantinada en çok neyi özledin?

Tuğba Özerk: Yürüyüş yapmayı, spor ve Stüdyoda zaman geçirmeyi arkadaşlarımı, Özgürlüğümü özledim tabii ki

Dinleyicileriyle konserlerinde sahne ile aralarına uçsuz bucaksız barikat koyduran sanatçılar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Tuğba Özerk: bazı konserlerde bunu biz istemiyoruz. Önlem için yapıyorlar Ve şartlarda yazıyor. Ama ben seyircime ulaşmak için onların yanına inip de şarkı söyledigim oluyor.

Sanatçılardan idolünüz var mı?

Tuğba Özerk: herkesin apayrı bir yeri olduğuna inanıyorum. O nedenle idolleştirilmek değil ama çok sevmek feyz almak tabi harika benden de feyz alınıyor çoğu zaman ve memnun oluyorum.

Tuğba Özerk günlük yaşamında nelerle uğraşır?

Tuğba Özerk: yürüyüş ve spor hep var hayatımda dostlarımla uzun sohbetleri de seviyorum ben sosyal medya aktiviteden ani planları sevmem seyahati çok severim hayır işleri için çabalar ve ekibimle çalışmaya gayret gösteririm.

Sosyal medya ile aranız nasıl?

Tuğba Özerk: Gayet iyi Twitter ve Instagram TikTok kullanıyorum ayrıca Facebook fan sayfam var fakat onu ekibimiz yönetiyor hepsinde kullanıcı adı @tugbaozerk

Hayatımı kaleme alsalar harika film senaryosu olur” demişsiniz. Anlatsanız biz de dinlesek?

Tuğba Özerk: İlk 11 yaşımdayken Sezen Aksu sesimi dinledi. Çok beğendi. Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneyi bana emanet etti. Bu bile başlı başına bir hikâye. Ardından vokal deneyimlerim ve TRT yılları geldi. İlk çıkış şarkımı Nazan Öncel’den aldım.

Sektörde bir rekabet ortamı var mı sizin için?

Tuğba Özerk: Sektöre yeni biri girdiğinde “Aman dinlenmesin” diyecek biri değilim ben. “O satsın, ben de satayım. Onu dinlemeye gelen belki beni de dinler” diyenlerdenim.

Sektörde taklit edildiğinizi düşünüyor musunuz?

Tuğba Özerk: Evet taklit ediliyorum ama taklit etmiyormuş gibi davranıyorlar.

Nasıl yani?

Tuğba Özerk: Saçımı, makyajımı kendim yapıyorum. Saçımı en son kendim kestim. Bir kadının saçını kesmesi büyük bir devrimdir. Sonra da bir değişim yaşadım. Bunlar hep taklit edildi.

Şöhret olmanın bedelini ödediniz mi?

Tuğba Özerk: Büyük bedeller ödemedim. Ama göz önünde olduğum için yaşadıklarım öne çıkıyor. Özel hayatıma, hareketlerime dikkat etmek zorunda kalıyorum. Gerçi çocukluktan beri olgun bir yanım vardır.

Kendinizi seksi buluyor musunuz?

Tuğba Özerk: Hiç seksi bulmuyorum! Aynalara bakıp “Seksiyim, seksiyim” diye gezmiyorum. Ama zayıflığıma düşkünüm, dikkat ederim yediklerime.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hata yapar mısınız?

Tuğba Özerk: Tabii hata yaparım. Müzik hayatında hatam pek yok. İkili ilişkilerimde, arkadaşlıklarımda yanılmalarım olmuştur. Ha, ne oldu? Hayatımdan çıkardım. Geri vitesim de pek yok. Karşımdaki kredisini tükettiğinde biter.

Zor bir kadın mısınız?

Tuğba Özerk: Hiç zor değilim. Ama kuralcı ve disiplinliyimdir. Saygısızlığa hiç tahammülüm yok! Çok ince düşünceliyim. Karşımdakinde bunu bulamayınca hemen gidiyorum. Soğuyorum! Gece yatağa yatınca o günü, yaptıklarımı hep düşünürüm.

Röpörtaj için çok teşekkür ederim son olarak Sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Tuğba Özerk: Ben teşekkür ederim aslancım çok keyifli bir röpörtaj oldu. Sevenlerime kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum tekrar buluşacağız müzik dolu günlerle onlarla Kucaklaşacağım.