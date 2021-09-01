Aslan Sayım Soruyor?  Tuğçe Haşimoğlu Cevaplıyor! 

Merhaba nasılsın? Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsun?

Tuğçe Haşimoğlu: Merhaba. Çok teşekkür ederim,iyiyim. Pandemi sürecinde sahnelerden uzak kaldığımız için çok üzgün olsam da bu süreci elimden geldiğince verimli bir şekilde geçirmeye gayret ediyorum. Bol bol şarkı üretiyorum,yeni şarkılar keşfediyorum. Ruhuma iyi geleni arıyorum. Pandeminin ilk günleri bir daha sahneye çıkamayacak mıyız acaba diye düşünmeye başlamıştım. Bu beni çok üzdü. Bir müzisyenin en mutlu olduğu yerdir sahne,yani en azından benim için öyle. O kadar uzak kaldık ki… Umarım en kısa sürede, eskisi gibi kucaklaşabildiğimiz günlere geri dönebiliriz.

Yeni single çalışmanız ‘’yorgun argın’’ hayırlı olsun projenin oluşumunu bizlere anlatır mısınız?

Tuğçe Haşimoğlu: Çok teşekkür ederim. Bambaşka bir şarkıyı yayınlamak üzereyken,şans eseri keşfettiğim bir şarkıya aşık oldum. Eser sahibini hemen bulmalıyım,bu şarkıyı mutlaka söylemeliyim dedim. Şarkının künyesine bir baktım isim yok. Pes eder miyim? Asla. Kafaya koyduysam sonuna kadar mücadele ederim. Araştırdım,buldum ve hemen ulaştım Uğur’a. Yorgun Argını söylemeyi çok isterim dedim. Kırmadı beni, kabul etti sağolsun. Hem çok başarılı bir müzisyen hem de çok güzel bir kalbi var. Böyle güzel insanlara,üreten müzisyenlere destek olmalıyız. Adı Uğur Tekcan şarkının sözü ve müziği Uğur’a ait, düzenlemeyi de Murat Yılmaz ile birlikte yaptılar. Ne kadar dinlendiği ile ilgilenmediğim tek şarkım olabilir, ilk dinlediğim andan itibaren beni çok yükselten bir şarkı. Bu şarkıda aynı duygularda buluşabildiklerimiz varsa ne mutlu.

Tuğçe Haşimoğlu kimdir? Kısaca kendinden bahseder misin?

Tuğçe Haşimoğlu: Ankara’da doğdum, babam subay olduğu için Türkiye’nin dört bir yanında yaşadım diyebilirim. Sanırım bu sebeple kendimi asla tek bir şehre ait hissetmedim. Baba tarafım Beyşehirli anne tarafım Karabüklü. 1 tane erkek kardeşim var. Muğla Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezunum.

Müziğe olan ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Tuğçe Haşimoğlu: Müziğe olan ilgim çok küçük yaşlarda başladı. Oyuncaklar yerine enstrümanlarla oynamayı tercih ederdim. İlgimi, isteklerimi çok önemseyen bir aileye sahip olmak bu hayattaki en büyük şansım .Ailem beni hep destekledi .8 yaşında özel gitar dersi almaya başladım. 14 yaşımda sırf müzik okulunda okumak için,ailemden uzakta olmasına rağmen Edirne Anadolu Güzel Sanatlar Lisesine gittim ve böylece müzik artık benim hayatım oldu.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Tuğçe Haşimoğlu: Otokontrollü bir insanım ama hatasız kul olmaz bunu hepimiz biliyoruz. Hatalarım olmasa şu anki ben olamazdım. İnsanız hata yapa yapa öğreniyoruz. Tüm dünya karşında bak bu bir hata, sakın yapma dese de, yaşamadan anlayamıyoruz bazen. Dönüp dolaşıp kendimizi aynı hatalarda bulmamak önemli olan.

En beğendiğin sesler kimler? Kimleri severek dinliyorsun?

Tuğçe Haşimoğlu: Ella Fitzgerald, Sade, Güncel Gürsel Artıktay

Kendine örnek alacağın müzisyenler var mı?

Tuğçe Haşimoğlu: Sezen Aksu’nun başarısını, üretkenliğini , başarılı bulduğu müzisyenlere desteğini örnek alıyorum.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Tuğçe Haşimoğlu: Emek hırsızlığına ve saygısızlığa asla tahammülüm yok. Kinci bir insan değilim hafızam o kadar kötü ki kırgınlıklarımın sebeplerini unutuyorum çoğu zaman ama konu sevdiklerim olunca işler biraz değişiyor. Sevdiklerime zarar verenleri asla affetmem.

Yeni projeleriniz neler? Sevenlerinizi neler bekliyor?

Tuğçe Haşimoğlu: En kısa sürede dinleyicilerimle buluşturmayı planladığımız kıpır kıpır bir şarkımız var. Hazırlıkları hala devam ediyor,çok az kaldı. Kış döneminde Twitch canlı yayınlarınlarına devam edeceğim. Konser tarihlerimi mutlaka sosyal medya hesaplarımdan paylaşıyorum.