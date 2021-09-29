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Aslan Sayım Soruyor? Nur Cennet Cevaplıyor! 

Aslan Sayım röportajı için tıklayınız...

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
29 Eylül 2021 Çarşamba 15:32
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Aslan Sayım Soruyor? Nur Cennet Cevaplıyor! 

Nur Cennet Kimdir?

Google: 1990 yılının Şubat ayında dünyaya gelen Nur Cennet Uçar aslen Kayseri’li Kova burcudur. Kayseri’de doğmuş, Mersin’de büyümüştür. Müzik serüvenine babası sayesinde adım atan Nur Cennet’in babası da solisttir. Hobileri arasında ilk sırada araba yer almaktadır. Ciddi bir hız tutkunudur. 2006 yılında pop star alaturka yarışmasına katılmış ve profesyonel müzik dünyasına o dönemde adım atmıştır. O Ses Türkiye yarışmasına 2 kez katılmış, ikinci katılışında Ben Olmayınca isimli şarkıyı seslendirmiş ve tüm jürileri döndürmeyi başarmıştır. Jürilerin arasından Gökhan Özoğuz’u seçmiş ve yarışmadaki yoluna devam etmiştir. Hayatını günümüzde ailesi ile birlikte Mersin de sürdüren Nur Cennet müzik hayatınıda sürdürmekte, sahne almakta ve solist olarak müzik kariyerini devam ettirmektedir.

Yeni single çalışmanız ‘’Yalanmış’’ hayırlı olsun. Projenin oluşumunu anlatır mısınız? 

Nur Cennet: Her şarkımda olduğu gibi hızlı bir şekilde gelişen bir projeydi yeterki aklıma girmesin anında hayata geçiririm öyle ki sabah okuma yapıp gece klip çektim düşünün işte 

Her zaman Cover şarkılar ile müzik listelerinde yer alıyorsunuz. Bu başarınızın sırrı ne? 

Nur Cennet: Geçmişteki şarkıları bugüne göre tasarlayıp sizlere sunmak beni çok heyecanlandırıyor geri dönüşümlerin güzel olmasıda zevklerimizin ortak olduğunu gösteriyor 

Müziğe olan ilginiz ne zaman ve nasıl başladı? 

Nur Cennet: Müziğin içinde büyüdüm canım babamda solisttir fevkalede bir sese ve sahneye sahiptir sesimi ondan almak gurur verici ????

Kendi jenerasyonunuzda hangi şarkıcıları başarılı buluyorsunuz?

Nur Cennet: Sanat artık yerlerde takipçisi çok olan şarkı çıkarıyor o kadar çok seslerle oynanıyor ki canlı seslerini bilmiyoruz ama şunu bilmiyorlar bu iş bir bütün ses-sahne-görüntü bunların birleşmesiyle güzelleşiyor ve oluyor playback yaparak nereye kadar ! 

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Nur Cennet: Kova kadını olarak mükemmeliyetçi bir karaktere sahibim herşey en iyi şekilde olmalı ama tabi ruh hali insanı değiştiriyor herkes gibi benimde hatalarım oluyor önemli olan onlardan ders alıp tekrarlamamak 

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Nur Cennet: Söz ağızdan bir kere çıkar bu benim için çok önemlidir bir şeyi söyleyip yapmayan unutan insanlardan nefret ederim ikinci karşılaşmamda fazlasıyla belli ederim 

Kendinize örnek alacağınız müzisyenler var mı?

Nur Cennet: BABAM 

En beğendiğiniz sesler kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Nur Cennet: Serkan Kaya , Linet , Ebru Gündeş , Sibel Can ve kulağıma güzel gelen her güzel sesi dinlerim 

Yeni projeleriniz neler? Sevenlerinizi neler bekliyor? 

Nur Cennet: Pandemi döneminde 2 şarkı çıkardım Sevgili Sezen Aksu’ nun Bende Yoluma Giderim şarkısını kendi tarzımda yorumladım ve arkasına Rahmetli Devran Çağlar’dan dinlediğimiz Elinden Geleni Ardına Koyma yı severek yorumladım çokta güzel dönüşler aldım şarkılarım arasında en çok bu şarkı beni etkiledi desem yeridir onun dışında yeni çıkardığım YALANMIŞ ve bunları çıkarırken durmadım :) 2 tane harika şarkıyıda yedeğime hazır bir şekilde aldım klipleride çekildi en kısa zamanda siz sevenlerime sunmak için sabırsızlanıyorum ????

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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