Ece Ronay, Gazeteci Aslan Sayım’a Konuştu! 

İşte Ece Ronay’ın İlk Röportaj!

Makyajsız da güzelim diyerek makyajı abartanlara taş mı attın?

Ece Ronay: Makyajsız da güzelim evet, ama bende de burun estetiği var. İnsanın doğası bu, kendini nasıl daha mutlu hissediyorsa öyle yapmalı. Ben burun estetiğini yeterli gördüm, ama makyajla güzel olduğunu düşünenlere de saygım sonsuz. Kadın kadının düşmanı olmamalı, makyaj bana onlar kadar yakışsaydı bende yapardım :)

Sosyal medya fenomenleri neden çok eleştiriliyor?

Ece Ronay: Fenomenler eleştiriliyor, çünkü en çok emek veren bizleriz. Kendini parçalayan ve sektörün en acımasız davrandığı insanlar biziz. Oyunculukta bir yetenegin vardır, şansın veya torpilin vardır tanınan bir diziye girer ve direkt olarak ünlü kategorisinde piyasaya girersin. Kimseyle muhattap olman gerekmez, sürekli yayın açman , video çekmen gerekmez. Ya da başarılı bir müzisyensindir, insanlar seni yaptığın iş kadar tanır. Ama biz aşklarımızı kavgalarımızı sorunlarımızı sürekli insanların önünde yaşıyoruz. 0 dan geliyoruz ve yükselişimiz insanların gözü önünde oluyor.yerimizde olmak isteyen, boş yere ünlü olduğumuzu düşünen insanlar var. Sesimiz güzel değilse şarkı yapamayacagımızı, eğitimimiz yoksa oyuncu olamayacağımız,yüzümüz güzel değilse sosyal medyaya video cekemeyecegimizi düşünen linç tayfa var. Bana göre mankenler şarkı çıkarabiliyorsa, şarkıcılar oyuncu olabiliyorsa fenomenler de gelen teklifleri değerlendirebilir. Sonuçta kimseye yapışmıyoruz, hadi benim şarkımı dinleyin diye..İsteyen dinliyor,istemeyen bizi engelleyip hayatından çıkarıyor

Karpuz şarkın da çok sevildi. Şarkı senin eline nasıl ulaştı?

Ece Ronay: 15 saniyelik bir karpuz adlı video sayesinde fenomen olmustum ben. Daha sonra uzun süre sosyal medyada kimlik bunalımı yaşadım. Çok takipçim vardı , ama hiçbir vasfım yoktu. Ben öyle sanıyordum ya da :) Her gelen arkadaşım olmak istedi, her arkadaşım olan farklı bir yol gösterdi, her yol gösteren aslında beni yok etmeye çalışanlar çıktı.. komik videolar çekmemi söyleyenler oldu, ama ben kurgulu video çekmeyi beceremedim. Daha sonra YouTube kanalı açmam söylendi, montajı beceremeyip elime yüzüme bulaştırdım. Karpuz aslında bizim YouTube a giriş videomuzdu,bir şarkı sayılmazdı. Enes isimli arkadaşım dakikalar içinde yazdı, biraz pahalıya patladı ama güzel bir giriş videosu oldu :) insanlar,insanımız şarkı olarak benimsediler ve sevdiler. Kulüplerde,arabalarda ve çocukların tabletlerinde sürekli çalmaya başladı. Sonrası zaten çok hızlı bir yükseliş oldu ..

Diğer Kadın fenomenler başarını kıskandığını düşünüyorum. Neden destek olmuyorlar?

Ece Ronay: Destek beklemek çok yanlış. Başkalarının yükselttiği insanların düşüşü çok kolay oluyor. Mesela bu konuda çok şanslıyım, beni kimse yıkamaz. Çünkü kimse var etmedi, ben sevgiyi kendim kazandım. Ben fenomen olunca dolandırıcı sayfa reklamı yapmadım, insanların duygularıyla oynamadım, sürekli diğer fenomenlere sallayıp üstlerine basarak yükselmeye calısmadım. Hep kendi yolundaydım, bu yüzden şarkılarım kötü dahi olsa insanlar benim karakterimi sevdikleri için destekliyor. Benim ihtiyacım olan halkın desteği, fenomenlerin degil. Ama destek olan çok kişi oldu hakkını yiyemem hiçbirinin. Olmayanlar da ister kıskansın ister kudursun. Ucuz kıskanclık kavgalarına girecek seviyeyi çoktan geçtim. Bana yetiştiklerinde gelsinler konuşuruz.

Polemik yaşadığın bir bayan fenomen var. Buzlar ne zaman erir?

Ece Ronay: Bu polemik degil alçaklıktı. Kinim,nefretim hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü ben o şahıs ile arkadaştım. Bütün kötü günlerinde yanındaydım. Sosyal medyada bitikti, insanların nefretiyle besleniyordu. Bana herkes arkadaşlık yapmamamı söyledi, sokakta yürüdüğümüzde onun yüzüne tüküren insanlar oluyordu. Ben hep sadece açık giyindiği için yargılandığını düşündüm. Hep destektim ona. Sonra bir gün yemek yedik, onu evine bıraktım. Karpuz isimli şarkım çıkacaktı. Şarkının tutma ihtimali onu delirtmiş olacak ki gece storysine bir baktım,bana ait özel görüntüler paylaşmış. Ailemden gördüğüm şiddeti, aldığım tehditleri Canlı yayınlarında anlatmış. Canlı yayınında ev adresimi vermiş ve gelip öldürmek isteyenlere duyurulur demiş. Ailesinin sevmediği karıyı ben mi sevecektim,küfürler hakaretler iftiralarla dolu paylaşımlar yapmaya başlamış. Ortak bir arkadaşımıza da o şarkıyı tutturtmam demiş. Bende dayanamadım gittim yoldum saçını başını. O gün bu gündür bu kavga bitmiyor. Kendi İnstagram hikayesinde çocuk istismarı yapan , dolandırıcı bahis sitesi reklamı yapmaktan defalarca kez ceza almış biriyle neden uğraşırım ki ? Zaten benden sonra onunla arkadaş ve sevgili olan istisnasız herkes gelip benden özür diledi. O cezasını yalnızlık ve başarısızlıkla çekmeli. Bunu geç anladım :) onun dışında hiç kimseyle bir problem yaşamadım. Muhattap olduğum herkesle bir ahbaplığım vardır,sosyal medyada kimse hakkımda olumsuz konuşmaz

En başarılı bulduğun sosyal medya fenomeni kim?

Ece Ronay: En başarılı bulduğum sosyal medya fenomeni Czn Burak ve İbrahim Yılmaz. Kişilik olarak bilemem ama bu kadar zengin olsam ben de paramı insanlara yardım etmek için kullanırdım. Belki bir gün öyle bir duruma gelebilirim ve o zaman bu röportaj çıkar ortaya :) Yani önemli olan bir şarkıyı ne kadar dinlettiğin,ne kadar para kazandığın veya ne kadar takipçin olduğu degil insanlık. Gösteriş yaptıklarını düşünen insanlar var, keşke hepimiz böyle gösteriş yapabilsek. Bir ayakkabıya binlerce lira vererek gösteriş yapanlara inat, insanlara yardım ederek gösteriş yapsınlar.

Sahnelerinde playback yapıyorsun. Ve çok rahat spor giyiniyorsun. Sahne de daha çok abiye kıyafet tercih ederler genelde senin seçimin neden bu yönde?

Ece Ronay: Evet çünkü ben defalarca kendimi parçaladım. Ben sanatçı değilim,ben sosyal medya fenomeniyim. İnsanların istediklerini veriyorum diye sanatçı sayamaz kimse beni. Bu gerçekten sanat yapan insanlara büyük saygısızlık. Ben canlı müzik yapmıyorum veya konser vermiyorum. Nasıl ki Kerimcan durmaz, Selin ciğerci gidip orda aslında mclik yapıyor(mikrofon) ben de onlarla aynı işi yapıyorum. Orda gelen kimsenin amacı sesimi dinlemek değil emin olun. Kıyafetlere gelince ben hiperaktifim biraz, hopluyor zıplıyor hatta sahneden insanların yanına atlıyorum. Eğiliyor,kalkıyor, insanların videolarına dahil olmak için ordan oraya koşuyorum. Bu 45 dklık süreçte oram buram açıldı mı diye düşünemem. O yüzden yaşasın eşofman

Ailen ilk fenomen olduğunda nasıl tepki verdi?

Ece Ronay: Hayatımda çok uzun yıllardır aile kavramını karşılayacak hiç kimse yok, dolayısıyla verecekleri hiçbir tepki de yok. Biraz anneannemlerde büyüdüm, biraz da çocuk esirgeme kurumunda. Sonrası zaten kendi ayaklarım üzerinde öyle ya da böyle durmayı öğrendim.

Çocuk Esirgeme kurumunda mı büyüdün? Acılı bir çocukluk yaşamışsın. Ama yaşamış olduğun bunca kötü hayat tecrübesine yenilmemiş pozitif, eğlenceli ve cıvıl cıvılsın bravo!?

Ece Ronay: Büyüdüm denemez yani bir yıldan kısa bir süre geçirdim. Daha sonra yurttan kaçtım ve arkadaşlarımla büyüdüm yaşadım. Tabi bu arkadaşlıklarım hem yanlış kişilerdi maalesef zorlu bir çocukluk ve ergenlik geçirdim. Ama şuan hayatım çok güzel mutluyum :) yaşayamadığım herşeyi yaşıyorum.