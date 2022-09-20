METİN BAYTOK: ‘Başarı öğrenilebilir’ düşüncesini yaygınlaştırmaya çalışıyorum

Yazar METİN B AYTOK ile yeni kitabı “05:00 EFSANELERİN UYUDUĞU YA DA UYANDIĞI SAAT” hakkında konuştuk ve kendisinden motivasyon taktikleri de almayı unutmadık. “Motivasyonunuzu sağlamak zor değil. Sadece kendinize inanmanız ve programınıza sadık kalmanız sizi motive edecektir” diyen başarılı yazar bugün sizlerle…

Hoş geldiniz Metin Bey, nasılsınız? Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Hoş bulduk Yağmur Hanım. Tabii ki öncelikle çok iyiyim çünkü 2,5 yıllık bir aradan sonra “05:00 EFSANELERİN UYUDUĞU YA DA UYANDIĞI SAAT” isimli 5. kitabımı tüm kitapseverlerle ve tüm başarı severlerle buluşturdum. Çok mutluyum çok. Kitabım tüm dijital platformlar ve kitapçılarda yerini aldı. Siz değerli kitapseverleri bekliyor. Aylarca uyumadan bu kitabım üzerinde çalıştım. Zaman geri satın alamayacağımız tek emtiadır. Kısıtlı ve sonlu bir kaynak. Bu da herkeste aynı herkes 24 saate sahip. MB kitapları 3 sorunun peşindedir: Devlet memuru olsak ne kadar kazanacağımızı konuşurduk. Ceo mu olsaydık nasıl büyük etki yaratabilirdik. General mi olsaydık ya da Büyükelçi. Bazı insanların çok başarılı olması bana ilginç geliyordu. Neyi biliyorlardı. Ne yapıyorlardı? Böyle başarıyı getiren şey neydi? Bazı sektörlerde birkaç büyük şirket varken başka sektörlerde bir sürü küçük şirketler vardı. Acaba insan bir gün, uzayda sağladığı ilerlemelere benzer ilerlemeleri zamanda da elde edebilecek midir? Şu hayatı nasıl yaşamalı? İnsanların zamanı, sonsuzluğa alışmalarıdır. Ama zamanımız sınırlı 1900 yılında insan ömrü 40 yıl kadardı fakat bugün bu süre 80 yıl. Bu, başarısız yaşamak için çok uzun bir süre! Başarılı olma hakkınızı kullanın. Hayatta en hakiki mürşit başarıdır. Peki hayatın içinden başarıyla nasıl çıkmalı? MB başarı düşünürü, başarı konuşuru ve başarı yazarıdır. Bunun dışında ise Yozgat’ta doğdum. Ben küçükken bana mutlu çocuk derlerdi. Sürekli gülümserdim. Mükemmel bir ailem var, onlar benim en büyük servetim. Kişisel gelişim ve başarı bilimi üzerine kitaplar yazıyorum. Temel tezim şu: Çaresizlik öğrenilmişse başarılı olmak da öğrenilebilir. Özeti bu kadar.

Yazmaya nasıl başladınız? Yazdığınız ilk yazıyı hatırlıyor musunuz?

Türkçe dersinde başarısız oldum. Türkçe öğretmenim tüm sınıfın önünde “Metin, hayatımda tanıdığım en kötü yazarsın” dedi. Dona kalmıştım ve kendimi çok kötü hissetmiştim. Şok olmuştum ve çok üzülmüştüm. Ama hikâyenin sonu çok güzel. Sakın benim için üzülmeyin. 5 tane kitaba imza attım. İnsanlara şunu söylemek istiyorum, diğer insanların seninle ilgili varsayımları, seni ilgilendirmesin. İlk yazınlarımı Yozgat’ın yerel gazetelerinde yayınlamıştım. Ve ilk kitabım da 2017 yılında İstanbul’da ki bir yayınevinden çıkmıştı. İlk kitabım yayınlandığında sevinç, mutluluk ve gurur gibi duyguları zirvede yaşıyordum. 5 yılda 5 yeni kitap. Şiirler yazarak başladım. Ve yazdığım ilk yazı aynen şöyleydi; ‘’ Başarı sana gelmez sen başarıya gideceksin’’.

Kitabın ana fikri nedir?

Zamanın yetmediğini düşünenler zamanı kötü kullanıyorlar. İnsan ömrünü kavga ve gürültüyle geçirecek kadar zamana sahip değildir. Aslında okurlarıma ömür kotanız sınırlı zamanın kıymetini bilin demeye çalıştım bu kitapta. Kaybettiğin ya da harcadığın bir parayı yerine koyabilirsin ancak kaybettiğin zamanı bir daha geri getiremezsin. Ve en önemlisi pek çok insan diğerlerinin boşa harcadığı zamanı kullanarak öne geçer.

Kitabınızda motivasyondan bahsediyorsunuz. Sağlam bir motivasyon için neler yapmalıyız yada yapmamalıyız?

Motivasyon, kişiyi belirli bir amaç için harekete geçiren güçtür. Bireylerin belli bir hedefi gerçekleştirmeleri için kendi arzu ve istekleriyle hareket etmelerini sağlayan şey, motivasyon nedir sorusunun cevabıdır. Motivasyon; kişinin sağlıklı bir psikolojiye sahip olması, hedeflerini gerçekleştirebilmesi ve özgüven kazanabilmesi için gereken yaşamsal bir kaynaktır. Yeteri kadar motive olunamazsa, zaman kaybetmek ve iş hayatı ya da özel hayatta başarısız olmak kaçınılmazdır. Ne İstediğinizi Bilin! Bu sizin hayaliniz mi yoksa başkalarının mı? Motive olmak için kendinize sormanız gereken en kritik soru budur. Motivasyon nasıl sağlanır sorusunun cevabı hedefinizi iyi belirlemekten geçer. Motive olmak için kendinize gerçekçi bir hedef belirlemelisiniz. Hayal ettiğiniz şeyleri düşünün ve analiz edin. Ne istediğinizi bilmek motivasyon sağlamak için şarttır. Kendinize Tarih Koyun ve Uyabileceğiniz Bir Program Oluşturun. Nasıl motive olunur diyorsanız, ana hedefinize yönelik kendinize ufak hedefler belirlemenizi öneririz. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışmayın. Tek tek gerçekleştirdiğiniz hedefler motive olmanızı sağlayacaktır. Kendinize hedef bir tarih belirleyin. Bu tarihi ve böldüğünüz hedefleri bir kağıda yazabilirsiniz. Bunun bir yolculuk olduğunu unutmayın. Hedefinize giden yolda keyif alın. Hayal Edin! Hayal kurmak, nasıl motive olunur sorusunun en eğlenceli cevaplarından biridir. Hedeflediğiniz şeyin hayalini kurun. Motivasyon sağlamak için bu hayaliniz olmuş, hedefinize ulaşmışsınız gibi düşünün. Olursa hayatınızda neler değişecek? Siz kendinizi nasıl hissedeceksiniz? Bunu düşünmek sizi heyecanlandıracak, gerekli motivasyonu sağlayacaktır. İlham Verici Kitaplar Okuyun, Videolar İzleyin! Motivasyon nasıl sağlanır diyorsanız hedefine ulaşmış insanlarla ilgili bilgi edinin. Motivasyon sağlamak için en iyi yollardan biri hedefine ulaşmış kişilerin hikayelerini dinlemektir. Başarılı olmuş kişilerle ilgili kitaplar okuyun. Hedefinizle ilgili daha fazla bilgi edinin, makaleleri araştırın. Motive olmak için internet üzerinden hedefinizle ilgili videolar izleyin. Ertelemeyin, Disiplinli Olun! Başlamak için doğru zamanı aramayın. Doğru zaman şimdidir, unutmayın. Yaptığınız programa sadık olun. Programınızı disiplinli bir şekilde uyguladıkça motivasyonunuz da artacaktır. Motive olmak için hedefinize giden yola ilk adımı şimdi atın. Kendi kendinize motivasyon cümleleri kurun. Kendinize yeterli olduğunuzu ve hedefinizi ne kadar istediğinizi hatırlatın. Motive Olmak İçin Kendinize İnanın! Kararlı Olursanız Başaramayacağınız Hiçbir Şey Yok! Motivasyon nasıl sağlanır bilmek kadar hayata geçirmek de çok önemlidir. Bunun için hedeflerinize ve kendinize güvenin. Motivasyon sağlamak için size enerji veren şeyleri kullanabilirsiniz. Size iyi gelen şeyler ne? Bunlar bir mum ya da tütsü yakmak olabilir. Çalışırken size iyi gelecek müzikleri dinlemek, hedefinize yönelik ufak tefek alışverişler yapmak da size gerekli motivasyonu sağlayabilir. Aslında motivasyonunuzu sağlamak zor değil. Sadece kendinize inanmanız ve programınıza sadık kalmanız sizi motive edecektir. En önemlisi bu yolda büyük küçük demeden her başarınızda kendinizi takdir etmeyi unutmayın.

Bundan sonraki hayalleriniz hedefleriniz neler? Yeni kitaplar gelmeye devam edecek mi?

Başarı hayallerin hatıralara dönüşmesidir. Hayaller hakikatlere sonuçlara dönüştüğü zaman başarı süreci tamamlanmış oluyor. Başarılı insanları inceleyip, nasıl başardıklarını analiz edip başarılı olmak isteyenlere anlatmayı meslek ve misyon olarak seçtim, seminerlerimde ‘Başarı öğrenilebilir’ düşüncesini yaygınlaştırmaya çalışıyorum. Başarının bilim gibi öğrenilip, sanat gibi uygulanacağına inanıyorum başarılı insanların, dünyayı daha yaşanılabilir bir yer haline getireceğini düşünüyorum. Elbette gelecek.

Yazmak dışında neler yapıyorsunuz?

Bu fiziksel bir aktivite mi? Entelektüel bir takip mi? Soyut bir fikir mi? Fiziksel aktiviteler olabilir: Tekne turu, yemek yapmak, bahçe bakım, seyahat etmek, fitness, tuval boyama, şiir okumak gibi. Entelektüel bir arayış olabilir: Kuantum fiziği, satranç oynamak, yeni yabancı diller öğrenmek gibi. Soyut bir fikir olabilir: Fedakârlık, hayvan hakları savunuculuğu, rekabet gibi.

Sohbetiniz için çok teşekkürler. Son olarak neler söylemek istersiniz?

Keyifli röportajınız için çok teşekkür ederim. Son olarak; Engeller kendi içimizde aslında. Bu keyifli sohbeti küçük bir hikâye ile sonlandırmak istiyorum. Bir köpeğin sürekli gölete kadar gelip tam su içecekken kaçması orada oturan bilgenin dikkatini çeker. Sudaki kendi yansımasından korkup kaçan köpek sonunda dayanamayıp kendini gölete atar ve suyu içer. Bilge: “Benim bundan öğrendiklerim şunlar oldu” der: Birincisi, insanın köpekten bile öğreneceği şeyler var olduğudur. İkincisiyse, insanın istekleri ile arasındaki engel, kendi içinde büyüttüğü korkularıdır.

Röportaj: Yağmur Tanyıldız