Sedat SARIKAYA

Elif Buse Doğan 50 yıllık karavanla hem gezdi hem şarkı söyledi...

'Samsak Döveci' ile 7'den 77'ye herkesin sevgisini kazanan Elif Buse Doğan, 'Yare Gidin Turnalar', 'Yalan Dünya', ‘Aşk Sana Benzer’ gibi eserleriyle kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Elif Buse Doğan, 'Unutamazsın' adlı yeni şarkısı ile müzikseverlerin karşısına çıktı.

Sözü Azmi Coşkun’a müziği Ümit Karabiber'e ait olan 'Unutamazsın' adlı eserin klibini Alişan Günay Yıldırım çekti. EBD Müzik etiketiyle yayınlanan şarkının klibinde sosyal medyada popüler olan Mandalin isimli turuncu bir karavan eşlik etti. Elif Buse Doğan ' 50 yıllık bir karavan olduğu için kullanması zor oldu ama hem Riva’yı gezmiş oldum, hem de renkli bir klip ortaya çıkardık' dedi. Elif Buse Doğan, 'İki değerli müzisyen arkadaşım harika bir eser hazırlamış, keyifle okudum. Şarkının ismi gibi unutulmayacak bir eser olsun inşallah' diye konuştu.

Aleyna bir kez daha kendi rekoruna imza attı!

Aleyna Tilki uzun bir aradan sonra yayınlanan şarkısı ‘Tanırım İntiharı’ ile 24 saatte YouTube’da 1 milyon izleme alırken YouTube Trendlerdeki Müzik Listesinde ilk 10’da yer aldı.

Aleyna Tilki’nin şarkısı ‘Tanırım İntihar’ çıktığı an itibariyle tüm dijital müzik platformlarında ilk sıraya yerleşirken #AleynaTilki ve #Tanırımİntiharı hashtag’leriyle gün boyu twitter trendlerinde kalırken en çok konuşulan isim olarak bir kez daha kendi rekoruna imza atmış oldu!

Aleyna Tilki şarkısını ilk defa bu akşam Adana Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği Uğur Mumcu Meydanı’nda verdiği büyük konserinde hayranlarıyla birlikte söyledi.

İZMİR BUCA'DA CUMHURİYET BAYRAMI GÖKÇE KIRGIZ İLE ÇOŞKUYLA KUTLANDI!

İzmir Buca'da Cumhuriyete davet var

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99'uncu yılını kutlayan İzmir Buca Belediyesi bu kapsamda kentin dört bir yanını Türk bayrakları ile donatarak, dün akşam gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından sanatçı Gökçe Kırgız konseri ile büyük bir şölene imza attı.

Sevilen şarkıcı Gökçe Kırgız Cumhuriyetimizin 99. yılında sizlerle birlikte olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Bir asker kızı olarak bu bayramların bendeki yeri, önemi, değeri her zaman anlamlı olup ve hep daha duygulu hissetmişimdir kendimi; bir Cumhuriyet kadını olarak "Yaşasın Cumhuriyet" sözlerinin ardından 30 bin kişilik İzmir korosuyla hep bir ağızdan "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" diyerek şarkılar, türküler, marşlar söylendi.

ATİYE'DEN İZMİR'DE COŞKU DOLU 29 EKİM KONSERİ

Menderes Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerin finalini Atiye konseri ile yaptı.

Türk pop müziğinin güçlü ve renkli isimlerinden Atiye, memleketin dediği İzmir'in Menderes ilçesinde binlerce kişinin katılımı ile hayata geçirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde müthiş bir konser performansına imza attı.

Son hiti Dalgana Bak'la ritmik bir açılış yapan Atiye, ‘Budur’, ‘Salla’, ‘Aşkistan’, ‘Ya Habibi’, ‘Soygun Var’, ‘Salla’ gibi şarkılarıyla yüksek tempolu gecenin fitilini ateşleyerek, iki saat boyunca dansçıları ve müzisyen arkadaşları ile konserine aralıksız devam etti.

Cumhuriyet Bayramı konserinde elinde Türk bayrağı ile Atiye, 15 bin kişilik dev bir koro eşliğinde 10. yıl marşını seslendirdi.

GÜLİZ AYLA ŞARKILARI VE ENERJİSİ İLE BÜYÜLEDİ

Türk Pop müziğinin genç isimlerinden Güliz Ayla Tekirdağ’ Muratlı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sahne aldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının geleneksel hale gelen “Fener Alayı” yürüyüşü ardından düzenlene “Güliz Ayla” konseri 29 Ekim büyük coşkuyla kutlandı

Büyük bir ilginin ve katılımın olduğu Cumhuriyet konserine beyaz bir kıyafetle çıkan Güliz Ayla hep bir ağızdan sevenleri ile şarkılar seslendirdi.

“Olmazsan Olmaz” şarkısı ile konserin açılışın yapan Güliz Ayla, etkileyici sahne performansıyla izleyenleri büyüledi.

Güzel sesi ve hit şarkıları ile kendisini dinlemeye gelenleri bir kez daha hayran bırakan Ayla, Belediye başkanı Nebi Tepe'nin elinden aldığı çiçeğini alarak teşekkür etti.

Nil Gülcan yeni şarkısıyla rüzgar gibi esiyor!

Nil Gülcan,Cumhuriyet'in 99.cu yılında kendi yazdığı ve kendi yönettiği şarkısını çıkarttı.Daha önce çıkardığı "Sıfır Komplex" ve "Deli Olmalı" şarkılarıyla sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Gülcan, "Cumhuriyet kadını" olarak İstiklal'i yayınladı.Şarkısı yeni çıkmasına rağmen sevenleri tarafından oldukça beğenildi.

Nil Gülcan,Aynı zamanda yapımcı ve prodüksiyoncu kimliğiylede adından oldukça söz ettirdi.DreamTürk müzik kanalındaki "Nil Vakti" programıyla konukları ve canlı performansı ile sevenleriyle buluştu.Gülcan, "Çok izlenen başka bir kanalda yeni bir müzik programı hazırlıklarında olduğunu ve yeni yılda sevenlerine yeni sürprizlerinin olduğunu büyük bir heyecan içinde sevenlerine layık kaliteli bir şekilde çalışmalarını yaptığını" basına belirtti.

SU SOLEY 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NI ANTALYA'DA KUTLADI!

SU SOLEY'DEN BAYRAM HAVASI!

Alternatif pop müziğin güçlü seslerinden Su Soley, geçtiğimiz akşam Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

İstanbul Eczacılar Kooperatifi'nin geleneksel kutlamasında sahne alan Su Soley, dört günlük devam eden fuarın kapanışını taçlandırdı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Antalya'da kutlayan sanatçı, sahnede 90 dakika boyunca gösterdiği göz alıcı performansı ve yüksek enerjisiyle gelenlere unutulmayacak bir gece yaşattı. Bin kişinin katılımı ile gerçekleşen sahnede büyük ilgi gören Su Soley, kendi şarkılarının yanı sıra türkçe ve yabancı cover şarkılardan oluşan, yüksek enerjili zengin bir repertuvar sundu.

Kulağa hitap ederken güzelliği ile göz dolduran Su Soley'in özel dikim kıyafeti ise Cihan Nacar imzası taşıyor.

Katılımcılara eğlenceli ve temposu yüksek bir gece yaşatan sanatçı, gecenin sonunda orkestrası ile birlikte Türk bayrağı açarken, İzmir Marşı ile sahnesini tamamladı.

Cumhuriyetimizin 99. yıldönümünde sahne alan sanatçı, bu özel gün ile ilgili duygularını şu şekilde dile getirdi:'' Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve değerli silah arkadaşlarını anmak, Cumhuriyetimizin 99. yılını kutlayıp, 100. yılına birlikte bu sahnede girmek benim için büyük bir onur. Atama bir kadın olarak teşekkür ediyorum. Kadınlarımıza, çocuklarımıza, doğamıza, hayvanlarımıza, kimsesizlere ve ihtiyacı olan herkese sahip çıkalım. Cumhuriyetimize sahip çıkalım. Sevgi, ışık ve güzel müzik hayatımızdan eksik olmasın '' sözleriyle geceyi sonlandırdı.

Songül Kaya "Seni Çok Seviyorum" dedi!



Son dönemlerin yükselen yeni yıldızlarından Songül Kaya yeni şarkısı ile müzik listelerinde üst sıraları zorlayacak.

Listelerde üst sıraları zorlayacak şarkısının söz yazarlığını Metin Yılmaz'ın ve Müziğini Oğuz Boran'ın yaptığı "Seni Çok Seviyorum" adlı eserle Songül Kaya sizlerin karşısında. Geçmişte çok severek dinlediği bu eseri, Cıwan Ayaz aranjörlügüyle birlikte daha batı tarzı enstrümanlar kullanılarak yeni bir hava katarak yorumladı. Bu çalışmaların sonunda Bigsanat Media Prodüksiyon ile birlikte yönetmenliğini Ouuzo'nun yaptığı güzel ve hikayesi olan bir klip çalışması gerçekleştirdi.



Şarkı ve klibi bir bütün olarak ele aldığımızda güzel ve farklı bir çalışma ortaya çıktığına inanıyor. Bu şarkıyla birlikte; insanların yüreğinde gizlenen aşkları, sevdaları ve hayalleri bu şarkıyla dillendirmeye çalıştı. İnsan hayatında sevginin ve sevebilmenin iyileştirici yönünü , yıllar geçse de sevgilerin hayatımızda tükenmediğini ve bir şekilde hayatımızın ileri dönemlerde bir şekilde var olduğunu göstermeye çalıştı. Bundan sonraki müzik çalışmalarında ister coşku dolu olsun, ister hüzünlü olsun, amacı; haksızlığa uğrayan, şiddete maruz kalan, öldürülen kadınlar başta olmak üzere tüm insanlara ulaşmaktır. Kendi ailesinde erkek şiddetiyle kız kardeşi Mutlu Kaya'nın yaşama umudu elinden alındı ve bir diğer kız kardeşi Dilek Kaya’nın ise bir Cani tarafından yaşamına son verildi.

Songül Kaya yaşadığı bu travmalar karşısında güçlü kalarak kadın hakları ile ilgili bir çok çalışmada aktif rol oynadı, bu güçlü duruşu herkese göstermek ve tüm kadınlarımızın daha güçlü bir şekilde hayatın içinde aktif rol oynamalarına örnek olmak amacıyla müzik hayatına atıldı.