Sedat SARIKAYA'dan Röportaj Köşesi

''VELİ ERDEM KARAKÜLAH''TAN SEVİNDİREN HABER!

YENİ ALBÜMÜ YAYIMLANDI!

Sevilen birçok şarkıda imzası olan, sesiyle ve yorumuyla şarkılara renk katan, Ankara müziğinin sevilen ismi ''Veli Erdem Karakülah''; geçtiğimiz günlerde yayımlamış olduğu ''Ben Gibi'' albümünün ilk video klip çalışmasını ‘Edalı da Modalı Yar'a çekerek sevenleriyle yeniden buluşuyor. Yeni albümünde farklı yörelerin etnik izlerini taşıyan, 80’li ve 90’lı yıllara ait şarkılarla nostalji yaşatan ve her kesimden müziksevere hitap eden “Ben Gibi” albümü tüm müzik platformlarında yerini aldı.

Yıllar önce müzik dünyasına ilk adımını ''Sevenden Adam Olmaz'' şarkısı ile atarak hafızalara kazınan sanatçı; 2012 yılında yayımlamış olduğu ''Milad'' albümü ile sektördeki kalıcılığını sağlayarak; ''Dilek Ağacı, Sıkı Tut, Sözüm Yine Söz, Benle Var mısın'' gibi şarkılarla müzik severler tarafından kısa sürede benimsenerek büyük ilgi gördü.

2016 yılında ''Ahtım Var'' albümünü yayımlayan sanatçı; “anlık duyguların zincirinden ortaya çıkıyor” diye bahsettiği, kendisine ait 400 şarkısının da olduğunu belirtti.

En son yayımlamış olduğu ''Git Yoluna Sevdiğim'' şarkısı ile ilgi odağı olan başarılı sanatçı ''Veli Erdem Karakülah''; geçtiğimiz gün yayımlamış olduğu ''Ben Gibi'' albümünün ilk video klip çalışmasını ise 'Edalı Modalı Yar'a çekerek sevenleriyle yeniden buluştu. Eğlenceli şarkısıyla bu yaz çok konuşulacak ve izleyenleri ve dinleyenleri yerinde oturtmayacak video klibininin yapımcılığını VEK Production üstlenirken yönetmenliğini Ömer Akkuş yaptı.

Yurt içi ve yurt dışında birçok festival, konser ve özel gecelerde sahne alan sanatçı yepyeni ve eğlenceli albümünü yaz aylarında sevenleriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

‘’Veli Erdem Karakülah’’ın yeni şarkısı ‘’Edalı Modalı Yar’’ Türkiye’nin en güçlü müzik yapım şierketlerinden WediaCorp Music etiketiyle yayında ve klibi sanatçının Youtube kanalında!

Derya Uluğ: Evliliği şart gören biri değilim

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Haber Global'de yayınlanan 'Hikayede Kalmasın'a konuk oldu. Uluğ, kariyerinin unutulmaz anlarına ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Derya Uluğ, Haber Global'de yayınlanan 'Hikayede Kalmasın' programına konuk oldu ve Emrah Akçaay'a özel açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı, Instagram'da paylaştığı fotoğrafların hikayesini ilk kez anlattı.

"AİLEM BAŞTA ŞARKICI OLMAMI İSTEMEDİ"

Hikayede Kalmasın'da ilk sahne deneyimini anlatan Derya Uluğ, "8 yaşındayken İzmir'deki bir radyonun ses yarışmasına katıldım ve birinci oldum. Sonra koro çalışmalarına başladım.

Okul arkadaşımın babasından teklif gelmesi üzerinde 15 yaşında otellerin roof'larında caz söyleyerek şarkıcılığa başladım. Ailem başta şarkıcı olmamamı istemedi ama ben çok ısrar ettim ve hem okulu hem de sahneyi birlikte götürmeye başladım."

Derya Uluğ, Ebru Gündeş ile tanışma hikayesini ve kendisinin vokalistliğine giden yolculuğunu ise şöyle anlattı:

"İstanbul'a gelip yüksek lisans eğitimine başladım. O süreçte benim bir arkadaşım Ebru Gündeş'e klavye çalıyordu. Arkadaşım Ebru Gündeş'in vokalist aradığını bana söyledi. Ben 15 yaşından itibaren solist olarak sahnelerde şarkı söylüyordum ve daha önce kimseye vokal yapmamıştım. Ebru Gündeş'le ilk deneyimimi yaşadım ve yaklaşık 4 yıl birlilte çalıştık. Aramızda karşılıklı bir sevgi ve bağ oldu. Kendi yoluma devam etmek istediğimdeyse ekipten ayrıldım. Ama Ebru Gündeş ayrıldıktan sonra da bana akıl vermeye devam etti."

EBRU GÜNDEŞ'TEN DERYA ULUĞ'A ÖĞÜT: BANA SESSİZ KALMANIN ÖNEMİNİ ANLATTI

Ebru Gündeş'in kendisine verdiği öğütlerden birisini de paylaşan Uluğ, "Sessiz kalmak zordur bazı zamanlarda... O dönemler sessiz kalmanın bana ne kadar önemli olduğunu ve bunu başarabilenin her zaman kazandığını söyledi."

"KAPI AÇILDI, TARKAN!"

Megastar Tarkan ile birlikte çekilen fotoğrafının hikayesini de paylaşan ünlü şarkıcı, "Tarkan’ın son albümünde Asil (erkek arkadaşı) back vokal yapıyordu, o sırada Tarkan birden stüdyoya girdi. Daha önce hiç tanışmamıştık, şaşırdık. Müthiş bir ışığı var. Bu fotoğraf da bize stüdyo hatırası olarak kaldı" dedi.

Müzisyen Asil Gök ile uzun yıllardır aşk yaşayan Derya Uluğ, ilişkisi ve evliliğe bakış açısı hakkında samimi açıklamalarda bulundu:

"İkimiz de müzisyeniz ama önce duygusal bağımız başladı. Okyanus şarkım piyasaya çıktıktan yaklaşık 5 ay sonra birlikte iş yapmaya başladık. Benim için kalben yeri doldurulamaz ama müzik anlamında da gerçekten öyle… Çok güzel bir uyum yakaladık… Konuşmadan birbirimizi anlayabiliyoruz. Konuşmadan anlaşmak zaman istiyor, biz bunu yakaladık.

Evlilik için bir tarihimiz yok. Evliliği şart olarak gören biri değilim. Zamanı geldiğinde olur. Bizim kariyerimizle ilgili planlarımız var. Bir arada mutluyuz zaten. Bunun için bir imzaya da gerek olduğunu düşünmüyorum."

BU DEFA BİR BAŞKA SİMGE İZLEDİLER…

Simge,'Alkışlar Ne Kadar Doğru Yolda Olduğumun Göstergesidir'...

Simge Sağın, Musa Göçmen yönetiminde Senfonik orkestra konseri ile Antalya'lıları mest etti...

Akustik konserleri büyük ilgi gördükten sonra Simge, bu seferde Babil Sanat organizasyonuyla, Musa Göçmen senfoni orkestrası ile Antalya Açıkhava Tiyatrosunda müzikseverlerin karşısına çıktı.

Karnaval medya sponsorluğunda, Pandemi kurallarına uygun bir şekilde, yarı kapasiteli olarak düzenlenen konserin biletleri günler öncesinden tükendi.

Şarkılarında yeni soundları ve sahnede yaptığı yeniliklerle dikkat çeken Simge, Antalyalıları şarkıları, şovları ile müzikseverlerden tam puan alırken, kıyafetleri ve fiziğiyle de göz kamaştırdı. Senfonik ve akustik konserlere devam edeceğini belirten Simge, 'Türkiye'nin en iyi müzisyenlerinin bir araya geldiği orkestra eşliğinde çok başarılı bir senfonik konserimizi başarı ile tamamladık. Antalya'lıların yoğun ilgisine çok teşekkür ederim. Bu alkışlar benim ne kadar doğru yolda olduğumun göstergesidir' dedi.

Kalben’in Yazdığı Karsu’nun Bestelediği Şarkı

‘Sonunda’ Tüm Digitallerde

Dünyaca ünlü piyanist, aranjör, besteci ve şarkıcı kimliğiyle adından sıkça söz ettiren Karsu bu kez yeni teklisi ‘Sonunda’ ile müzikseverlerin kulağının pasını silmeye geliyor.

Amsterdam’da doğup büyüyen Türk kökenli şarkıcı, pop, caz ve dünya müziğini harmanlayıp İngilizce - Türkçe sözlerle yazdığı şarkılarıyla ve sahnedeki enerjik performansıyla kısa sürede Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişinin beğenisini kazandı.

2019 yılında çıkardığı kendi adını verdiği ‘Karsu’ albümü digital platformlarda yayınlandığı ilk gün birinci sıradaki yerini alan Karsu bu kez de sözünün ünlü şarkıcı Kalben’e ait olduğu yeni şarkısı ‘Sonunda’ yı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Müziğini ekibinden Mart Jeninga ile birlikte yapıp kendisinin seslendirdiği şarkı 1 Temmuz itibariyle tüm digital platformlarda dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Güven ve aldatma temalarının ön planda olduğu şarkının Parasido’da çekilen klibinin karanlık atmosferi de, aldatma hakkındaki kurulan karanlık metni yansıtıyor.

Yıldızlar Harbiye Açıkhava'dan geçecek...

Organizasyonunu Bayhan Prodüksiyon'un gerçekleştirdiği "Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi " konserler serisi başlıyor...

Sahnesinde yerli ve yabancı starların konserlerine ve tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapan İstanbul'un en önemli konser alanı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu bu yıl organizasyonunu Bayhan Prodüksiyon'un gerçekleştirdiği "Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi " konserler serisinde müziğin dev isimlerini ağırlayacak. Yıldızlar geçidinde Derya Bedavacı, Fatih Ürek, Gökhan Türkmen, Göksel, Rubato, Koray Avcı, Tan Taşçı, Teoman, Adamlar Simge, ve Yıldız Tilbe'yi müzikseverlerle buluşturacak. Pandemi nedeniyle her türlü önlemlerin alındığı konserlerde Yıldız Tilbe dört konser verirken, Tan Taşçı, Derya Bedevacı ve Fatih Ürek ilk kez Harbiye Açıkhava sahnesinde olacak.

Özel repertuarların ve sürpriz sahne şovlarının yer alacağı "Harbiye Açıkhava Yıldılar Geçidi" konserleri biletleri passo.com 'da ve Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu gişelerinde satışa sunuldu.

@bayhanproduksiyon @ugur_bayhan

9 Temmuz Cuma Yıldız Tilbe

12 Temmuz Pazartesi Yıldız Tilbe

14 Temmuz Çarşamba Simge & Rubato

16 Temmuz Cuma Tan Taşçı

17 Temmuz Cumartesi Koray Avcı

18 Temmuz Pazar Derya Bedavacı

21 Temmuz Çarşamba Gökhan Türkmen

22 Temmuz Perşembe Tan Taşçı

23 Temmuz Cuma Göksel

24 Temmuz Cumartesi Teoman

25 Temmuz Pazar Teoman

31 Temmuz Cumartesi Adamlar,

1 Ağustos Pazar Tan Taşçı

2 Ağustos Pazartesi Tan Taşçı

3 Ağustos Salı Fatih Ürek

16 Ağustos Pazartesi Teoman

17Ağustos Salı Yıldız Tilbe

13 Eylül Pazartesi Yıldız Tilbe

14 Ekim Perşembe Teoman

16 Ekim Cumartesi Tan Taşçı

İDO’NUN “iLK ALBÜM” HEYECANI!

İdo Tatlıses ilk albümü ‘Çünkü’yle müzikseverlerin karşısında... Kariyeri boyunca paylaştığı 11 single çalışmasıyla radyolarda ve dijital mecralarda önemli bir başarı elde eden İdo, bu başarıyı bir albümle taçlandırdı. 18 aydır üzerinde çalıştığı albümünün heyecanını yaşayan sanatçı, “Albümün benim için tamamlayıcı olacağına inandım. Albüm yapmak, şarkı söyleyen her insan gibi benim de hayalimdi” dedi.

HEDEF 1 MİLYAR!

Bugüne kadar hazırladığı single çalışmalarıyla Youtube’da 500 milyon görüntülenmeye ulaşan sanatçı, “Bu sayıyı albümle birlikte bir milyara ulaştırmak istiyorum. Umarım gerçekleşir.” dedi. 8 parçadan oluşan albümde Osman Çetin, Galip Öztürk, Osman Çello, Denizkan Boz, Ahiyan, Yenal Yıldız ve Mustafa Ceceli gibi isimlerle çalışan İdo, 4 şarkının söz ve bestesine de imza attı.

Albümün ilk klibi, aynı zamanda çıkış şarkısı da olan ‘Seveni Bul Da Gel’e çekildi. Onur Oğuz'un yönetmen koltuğunda oturduğu klip çekimleri Garipçe'de yapıldı. ‘Çünkü’ bugün(02.07.2021) DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Esra Balamir “Adamım” ile dönüyor!

Ünlü sunucu ve şarkıcı Esra Balamir, müzik kariyerinin üçüncü single’ıyla dinleyicilerinin karşısında. Balamir, “Adamım” adlı şarkısıyla bu yaza damgasını vuracak!

Esra Balamir uzun aradan sonra müzik dünyasına iddialı bir dönüş yaptı. Son dönemde sunuculuk kariyerine yoğunlaşan Balamir, yeniden stüdyoya girdi ve 2021 yazının en çok ses getirecek çalışmalarından birine imza attı.

KİLYOS’TA KLİP

Başarılı sanatçı, sözü İntizar’a, müziği Nurhayat Davancı’ya ait “Adamım” şarkısını yorumladı. Aranjörlüğünü Osman Çetin’in yaptığı şarkı, Kemal Aslan Müzik etiketiyle dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Şarkının klibi ise Ferit Çetinkaya’nın yönetmenliğinde çekildi. Esra Balamir, klip için Kilyos’un muhteşem doğasında kamera karşısına geçti.

SERENAD BAYRAKTAR’DAN YAZ ŞARKISI

“KOLAY GELİR” 2 TEMMUZ’DA TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA

Serenad Bayraktar’ın yeni teklisi “Kolay Gelir” 2 Temmuz’da GTR Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alıyor. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan “Kabul Ettim” ve “Hissediyorum” şarkılarının ardından Amsterdam İstanbul hattında durmaksızın üretmeye devam eden trompet sanatçısı Serenad Bayraktar, pandemi ile hasret kalınan enerjiyi dinleyicilere aktarmayı hedefliyor.