Sedat SARIKAYA

Simge Sağın: Kıyafetlerime harcadığım paraya hiç üzülmem

Önceki akşam konser veren Simge Sağın, sahnede bir giydiğini bir daha giymenin profesyonelce bir davranış olmadığının altını çizdi. Konuyla ilgili konuşan ünlü şarkıcı, "Sahne benim vitrinim. Onun için çok özenli davranıyorum. Şarkılarıma, sahneme ve kıyafetlerime harcadığım paraya hiç üzülmem" dedi.

Önceki akşam sahne aldığı gecede söylediği şarkılar kadar cesur kıyafetiyle de göz dolduran Simge Sağın, ileride moda dünyasına girip, kendi adıyla bir koleksiyon hazırlamak istiyor.

"SAHNEDEKİ SİMGE İLE EVDEKİ SİMGE ARASINDA ÇOK FARK VAR"

"Sahnedeki Simge ile evdeki Simge arasında çok fark var." diyen şarkıcı, "Evdeki Simge çok sakin rahat giyinen, sahnedeki Simge ise enerjik ve havalı bir kadın." şeklinde konuştu.

"KIYAFETLERİME HARCADIĞIM PARAYA HİÇ ÜZÜLMEM"

Sahnede bir giydiğini bir daha giymenin profesyonelce bir davranış olmadığının altını çizen Simge Sağın, "Sahne benim vitrinim. Onun için çok özenli davranıyorum. Şarkılarıma, sahneme ve kıyafetlerime harcadığım paraya hiç üzülmem." ifadelerini kullandı.

GİYDİĞİ KIYAFETLERİ ŞARKICILARA GÖNDERİYOR

Sağın, giydiği kıyafetleri ise Adana, Ankara ve Gaziantep'te sahne alan şarkıcılara gönderiyor. Bu durumu gelenek haline getiren sanatçının kostümleri kuru temizleme yapıldıktan sonra altı ayda bir kargolanarak, yeni sahibine ulaşıyor.

İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen şarkıcı İrem Derici, önceki gün bir konseri için Ankara'ya gitti. Konser öncesi bir otelde konaklayan şarkıcı, gece yan odadakilerin seslerinden dolayı uyuyamadığı için konserinde sitem etti."GECE 2'DE CİYAK CİYAK DURMADILAR"Her daim dobra açıklamalarıyla adından söz ettiren İrem Derici, konserinde gece uyuyamamasıyla ilgili şunları söyledi: "Uyuyamadım, yan odada bir şeyler döndü durdu. Siz de anlarsınız. Ne enerjileri varmış arkadaş gece 2.00'da dur bari. Ciyak ciyak uyutmadılar. Herhalde gay bir çift, saygı duymak lazım. Odanın diğer tarafına gidip kıvrılıp uyumuşum, boynum da tutulmuş" dedi.Öte yandan son zamanlarda değişimiyle adından söz ettiren İrem Derici'nin göğüs ve bacak dekolteli elbisesi de göz kamaştırdı.

Ajda Pekkan Times Meydanı’nda

Ajda Pekkan'ın New York'un ünlü Times Meydanı'nda dev ekranda fotoğraflarına yer verildi.

Ajda Pekkan’ın “Son ablümüm” dediği ‘Ajda’nın albüm kapağı için verdiği pozlar sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından Times Meydanı’nda da yer aldı.

Pekkan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Times Meydanı'nda bir süperstar var! Ajda Pekkan'lı EQUAL Türkiye listesi şimdi New York'ta" mesajını yazdı.

Deniz Seki: Ne photoshop'u arkadaşlar, görüyorsunuz işte!

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Deniz Seki, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Bir bankada illerini halleden ünlü şarkıcı, gazetecilerle sohbet etti. Seki, sosyal medya üzerinden kendisine gelen 'photoshop' eleştirilerine adeta isyan etti.

Güzel Sanatçı Deniz Seki, Etiler'de bir bankada görüntülendi. Şubede bir saati aşkın kalan ünlü isim, "Para biriktiriyorum, şimdi kazanma dönemi, yatırım zamanı... Muhasebecimle beraber geldim hatta bir takım işlemler vardı onları hallettik" dedi.Deniz Seki iddialar ile sorular üzerine, "Yüzüme bir şey yaptırdığımla ilgili yalan laflar dolaşıyor. Hiçbir şey yaptırmadım. Hatta botoks yaptırmam gerekti ama onu dahi yaptırmadım. Midemle ilgili minik bir rahatsızlığım var onunla uğraşıyorum."

PHOTOSHOP' YORUMLARINA İSYAN ETTİ

Yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bırakan ve 36 bedene düşen Deniz Seki, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara gelen 'photoshop' yorumlarının hatırlatılması üzerine ise isyan etti.51 yaşındaki güzel ve ünlü sanatçı, bu yorumlara; "Ne photoshop'u arkadaşlar, görüyorsunuz işte karşınızdayım" sözleriyle yanıt verdi.

Hande Erçel: Biz bir aradayken hiç iş konuşmuyoruz!

Bir süredir senaryo okuyan oyuncu Kerem Bursin, önceki gün Etiler'de yapımcı Burak Sağyaşar ile bir araya geldi. Meslektaşı Hande Erçel ile aşk yaşayan Bürsin, evlilik açıklamasıyla dikkat çekti.

Yeni proje için bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek detay vermekten kaçınan Bürsin, ''Henüz netleşen bir proje yok ama güzel işler üzerine konuşuyoruz'' dedi.

Geçtiğimiz haftalarda İtalya'ya bir seyahat gerçekleştiren ve yoğun ilgiyle karşılaşan Bürsin, ''Bu kadar ilgiyi beklemiyordum. Bir sürü oyuncumuz Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyor ve seviliyor. Bu harika bir duygu" ifadelerini kullandı.

"Kendi dünyamızda mutluyuz"

Sevgilisi Hande Erçel ile ilgili gelen sorulara da cevap veren Kerem Bürsin, ''Biz bir aradayken hiç iş konuşmuyoruz. Kendi dünyamızı yaşıyoruz'' dedi.

"Evliliği konuşmak için henüz erken"

'Evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna cevap veren ünlü oyuncu, ''İlişkimizin tadını çıkarıyoruz. Evlilik çok önemli bir mevzu. Önümüzde işlerimiz ve kariyer planlamamız var. Evliliği konuşmak için henüz erken" dedi.

Sedat Sarıkaya: Seyirci için konser izlemek lüks mü oluyor ?

Sedat Sarıkaya'nın özel haberine göre, Bir çok mekan da 2 saatlik sanatçı konseri izlemek için en önler V.I.P olarak geçiyor.Bu en önlerden izlemek için mekanların belirlediği rakamlar dudak uçuklatıyor.Devletimizin eğlence sektöründeki bu dudak uçuklatan fiyatlara müdahale etmesi gereklidir diye düşünüyorum.Asgari Ücretli olup da en önlerden sanatçı konserini izlemek isteyen bir vatandaş masaya oturup masa yoksa bile en önler ayrıcalıklı olduğu için 150 tl üzeri bir rakam ödemek zorunda kalıyor bu da onun 2 günlük maaşı sayılıyor.Mekanlar bu konser izleme rakamlarında kesinlikle indirime gitmeli ve yüksek rakamlı bilet çılgınlığına son vermeli diye düşünüyorum. Birde sahne önüne birde fazla koruma koyan mekanlar var geçtiğimiz günlerde bir sanatçının konserinde gördüm sahne önünü kaplıyor korumalar resmen bu olay konserin tadını kaçırıyor bu olaylara da son verilmeli.

Türkiye’deki ilk fusion pop şarkısı ATİYE'den

‘SES SEDA YOK’ 26 KASIM CUMA GÜNÜ YAYINDA...

'Amacım bir dünya müziği albümü yapmaktı. 2018 yılında çalışmalara başladım.’

Türk pop müziğinin renkli ismi Atiye, 3 yıl süren suskunluğuna noktayı koydu. Atiye geleneksel Qawwali müziğinin üstüne sözlerini Sibel Algan’ın yazdığı düzenlemesi Erol Sebebci’ye ait yeni şarkısı ‘Ses Seda Yok’u 26 Kasım Cuma günü Mikslarj etiketiyle tüm dijital dünyada yayınlıyor.

Türkiye’deki ilk fusion pop şarkısı

Türkiye’de çıkan ilk fusion pop şarkısı olma özelliğini taşıyan ‘Ses Seda Yok’un kayıtları Mumbai ve İstanbul’da gerçekleşti. Dünyaca ünlü Hint’li keman maestro’su Kala Ramnath’ın eşlik ettiği şarkıda bir tür hint zurnası olan ‘shehnai’ ilk defa Türk şarkısında kullanıldı.

Coşkulu ve bünyedeki tesiri uzun süren şarkı, farklı kültürlerin birleştirilmesinden oluşuyor.

Şahmeran dansı ve Nagina

Aytekin Yalçın yönetmenliğinde çekilen, güçlü görsel zenginliğe sahip video klipte Atiye dans koreografisini Çisil Sıkı ile birlikte hazırladı. Video klipte Atiye modernize edilmiş şahmeran dansı ile Nagina’yı (eski hint filmi dansı) kullandı.

Önümüzdeki aylarda diğer yeni şarkılarını kısa aralıklarla müzikseverlerin beğenisine sunacak olan Atiye, bu şarkıların da yer aldığı albümünün hazırlıklarını tamamlamak üzere.

* Qawwali (Kavvali), Hint Çişti sufilerinin müziğidir. Yaklaşık 700 yıllık bir geleneğe dayanır. Önceleri günümüz Hindistan ve Pakistan topraklarındaki tekkelerde çalınmakta iken daha sonra uluslararası ilgi gördü. Özellikle Nusret Fateh Ali KHan'ın farklı milletlerden müzisyenlerle gerçekleştirdiği çalışmaları, kavvali müziğin ün kazanmasını sağladı. Dinleyiciler ve müzisyenlerin kavvali çalınırken bir tür vecd durumunda geçtiği, kendilerini Tanrı ile bir hissettikleri söylenir.

Gülçin Ergül'ün "Birbirimize iyi Gelmiyoruz " klibi 1 haftada 2.5 milyon izlendi!

"Hepsi" grubu ile beraber 16 yıl önce adım attığı müzik piyasasındaki kariyerine, uzun yıllardır tek başına devam eden ve "Ara Ara", "Bir Tanecik Aşkım", "Ağlat Beni" gibi birçok hit şarkıya imza atan Gülçin Ergül, "Birbirimize İyi Gelmiyoruz" isimli teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sanatçı Gülçin Ergül'ün "Birbirimize İyi Gelmiyoruz" adlı yeni single çalışmasının sözü ve müziği Genco Ecer'e, düzenlemesi ise Türk asıllı ve Alman müzik endüstrisinde adından oldukça söz ettirmiş ve dünya çapında büyük başarılara imza atmış olan müzik prodüktörü Bülent Aris ve başarılı genç müzik prodüktörü Paix'e ait. Bir ayrılık şarkısı olan "Birbirimize İyi Gelmiyoruz"un klibinin yönetmen koltuğunda ise ödüllü yönetmen Ahmet Can Tekin oturuyor.

Yedi yıl boyunca bağlı olduğu müzik şirketi ve menajeri ile de yollarını ayıran ve yepyeni bir sayfa açan güzel sanatçı, "Doğduğumdan beri olduğu gibi, müzik aşkımın içimden taştığını hissettiğim sürece, aralıksız üretmeye ve yenilenerek ilerlemeye devam edeceğim." dedi.

Gülçin Ergül'ün yepyeni single çalışması "Birbirimize İyi Gelmiyoruz", 12 Kasım Cuma günü tüm dijital platformlarda yayında olan klip 1 haftada 2.5 milyon görüntülendi.

Zuhat Serkan: "Amacım Türküleri yeni jenerasyona sevdirmek" dedi!

Sevilen Türkücülerden Zuhat Serkan "Gurbeti Ben mi Yarattım" adlı türküye sesi ve yorumu ile bambaşka bir duygu ve renk kattı.

Türkiye'deki müzik piyasasında çıkardığı Türküler ile kalıcı olmak için büyük bir özveri ile çalışmalar yapan başarılı sanatçı oldukça iddialı. Müzik Çalışmalarına Belçika'da devam eden Genç Türkücü Zuhat Serkan'ın Seyhan Müzik Etiketiyle Söz ve Müziği Büyük Üstad Muhlis Akarsu'ya ait "Gurbeti Ben Mi Yarattım" adlı eseri Müzik Yönetmeni Serkan Akçakoç un yaptığı ve klip çekimlerinin de Sinan Güzel Yönetmenliğinde Belçika Ve Istanbulda Gerçekleşti. "Amacım Türkülerimizi yeni jenerasyon nesile sevdirmek"Dedi.

Kırmızı Hande'ye çok yakışıyor!

İstanbul'da yeni açılan mekanda Hande Yener sahne aldı. Ünlü modacı Hakan Akkaya imzalı iddialı sahne kostümüyle sahneye çıkan Hande yener enerjisiyle görsel şova imza attı.

İstanbul'da yeni açılan "216 sahne" isimli mekanın açılış konserini Hande Yener yaptı.

216 Sahne adlı mekanda efsaneleşmiş şarkılarını sahnesini izlemeye gelenlere söyledi.

Ebru Yaşar'dan Bilnet konserinde öğretmenlere unutulmaz gece

Bilnet Okulları, kuruluşunun 5. yılını “24 Kasım Öğretmenler Günü” özel programıyla kutladı. 20 Kasım 2021 Cumartesi akşamı, Conrad İstanbul Bosphorus Otel’de düzenlenen gecede Ebru Yaşar sahne alırken, Bilnet Okulları’nın hem kuruluş yıl dönümü hem de öğretmenler günü coşkuyla kutlandı.

Bilnet Okulları, kuruluşunun 5.yılını, çok özel bir geceyle taçlandırdı. 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında tgerçekleşen özel programın ev sahipliğini Bilfen Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih ÖZTÜRK, eşi Esra Öztürk ve Bilnet Okulları Genel Müdürü Zehra SAĞ yaptı. Gecede sahne alan Ebru YAŞAR, Bilnet Okulları öğretmenleri ve idarecilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Öğretmenlere Ebru Yaşar Sürprizi

Organizasyon sonunda düzenlenen görkemli gala gecesinde sahne alan Ebru Yaşar, konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Hediye takdim töreni ile başlayan gecede Ebru Yaşar’ın şarkılarıyla eğlenen öğretmenler hem stres attı hem de enerji depoladı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yaşar, " Eğitime öğretime çok önem veriyorum. Çok kıymet veriyorum, vermeliyiz. Gençler geleceğimiz, çok önemli bizim için. Bu akşam aynı zaman da öğretmenler gününü kutluyoruz. Eğitime ve öğretime destek veren herkesi çok seviyoruz. Hem de çok destekliyoruz" dedi.

Çocukken hayalindeki mesleği sorulan Yaşar, " Okulda küçükken de direk şarkıcı olmak istiyordum. Sınıfta dersi kaynatmak için hocam Ebru bir şarkı söylebilir mi? derlerdi. Ben işte o dersi kaynatan şarkılarla giren öğrencilerden biriyim. Çok şükür sevdiğim mesleği yapıyorum. Severek yapıyorum ne mutlu bana. Unutamadığım öğretmenlerim var. Öğretmenim canım benim " dedi.

Yeni şarkısının çalışmalarına devam eden ünlü sanatçı, "Bu hafta netlik kazanacak. Benim için de süpriz oldu. Banada son dakika gelen bir şey. Bakim ama birşeyler var süpriz oldu. Düet olabilir, tekte olabilir bakacağız. Muhtemelen düet olacak. Birde stüdyo ya girelim bakalım ne çıkıyor, ne çıkacak paylaşırım sizinle" ifadelerini kullandı.