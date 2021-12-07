Sedat SARIKAYA

Azra Akın: Hukuki yollara başvurduk diye açıklama yaptı!

Oyuncu Azra Akın ve eşi Atakan Koru, önceki akşam Arnavutköy'de bulunan Şişko Perihan adlı mekandan çıkarken görüntülendi. Akın, dolandırıldıktan sonra hukuki yollara başvurduğunu açıkladı.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Arkadaşlarımızla beraber bir kutlama yaptık. Aslında doğum günlerimizi kutladık. Atakan'ın doğum günü 30 Kasım, benim de 8 Aralık. Eşim ile benim doğum günümü birleştirdik" dedi.

"KEŞKELERİM YOK"

40 yaşına bastığını söyleyen güzel oyuncu, gazetecilerin "Hayatınızda iyi ki mi çok yoksa keşke mi?" sorusuna gülümseyerek "Hayat bir deneyim ve bir yolculuk. Önemli olan yaşadığımız olaylardan bir şeyler öğrenmek. Hayata böyle baktığım için ne olduysa 'iyi ki oldu' diyorum." ifadelerini kullandı.

"HUKUKİ YOLLARA BAŞVURDUK"

Gazetecilerin "Geçtiğimiz aylarda sunucusu olduğunuz bir ödül töreninin ardından dolandırılma haberleri çıktı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Akın, "Bu konuyla ilgili hukuki yollara başvurduk. Sonucunu bekliyoruz. Artık her işte daha dikkatli davranıyorum" dedi.

Gülşen Bursa konserindeki sahnede tercih ettiği iddialı kostümüyle ağızları açık bıraktı!

Bir hayli cesur sahne kıyafetleriyle ve tarzıyla magazin gündeminden düşmeyen Gülşen son tercihiyle ağızları açık bıraktı.

Ozan Çolakoğlu ile mutlu bir evliliği olan Gülşen, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Son dönemde sahne kostümleri ve giyim tarzıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı, sahnede yine olay olmayı devam ediyor.

Pandemi sonrasında verdiği konserlerde birbirinden iddialı kıyafetlerle gündeme gelen ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz günlerde Jolly Joker'de verdiği konserde de fazlasıyla iddialıydı.

Gülşen'in beline kadar gelen dekoltesi bir zincirle sınırlanıyor ve devamında göğsüne kadar dekoltesi devam ediyordu. Hayranlarının yüreğini hoplatan Gülşen yine sosyal medyayı ikiye böldü.

Bazı takipçiler bu kıyafeti cesurdan ziyade abartı bulurken bazıları ise Gülşen'i fiziğine çok yakıştığı görüşündeydi. Serkan Uzundal çektiği fotoğraflar ile ustalığını konuşturdu.

Oğuzhan, geleneği bozmadı...

Sokakta hüzünlü bakışa bile şarkı yazarım...

'Bulutlara Esir Olduk', 'Beni İyi Sanıyorlar', 'Küsme Aşka', 'Yok Sanayım', 'Sükut-u Hayal', 'Kendime Sardım', 'Bence De Zor' adlı şarkılarıyla müzikseverlerin kalbinde yer edinen Oğuzhan Koç yeni şarkısı “Aşkın Mevsimi” ni önceki akşam Hype Campus’te ekip arkadaşları ve dostlarına verdiği bir parti ile tanıttı.

Söz ve müziği kendisine ve Çağrı Telkıvıran’ a düzenlemesi ise Çağrı Telkıvıran‘a ait olan yeni şarkısı “Aşkın Mevsimi”nin klibini geri sayımla YouTube ‘da açan Oğuzhan Koç, 'Sonbahar-Kışa girerken hep slow şarkı çıkarıyorum. Bu yılda geleneği bozmayalım dedik. Güzel bir ayrılık şarkısı. Umarım herkes beğenir. Herkes kendinden bir şey bulacağı bir şarkı. ' dedi. Şarkı yazarken hayatın tamamı kendi başımıza gelenlerden, başkalarının hayatları diyen Oğuzhan Koç, 'Sokakta yürürken bile hüzünlü bakıştan bir şarkı yazabilirim.' diye konuşan Koç, yeni şarkısı için Üç adam ve sevgilisi Demet Özdemir'in onayı olmadan olmayacağını belirterek, onlar benim uğurum' dedi.

Partiye Ali Biçim, Aslı Bekiroğlu, Çağrı Telkıvıran, Demet Özdemir, Mesut Can Tomay, Murat Ceylan, Özgür Aras, Tolga Akış, Zeynep Bastık gibi birçok isim katıldı.

Ece Seçkin bornozuyla poz verdi güzelliğiyle büyüledi!

Ece Seçkin bornozuyla poz verdi güzelliğiyle büyüledi! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Instagram hesabında yaptığı son açıklamayla takipçilerine söz verdiği soru-cevap etkinliğini neden yapmadığını açıkladı. Instagram kaynaklı bir nedenden dolayı soru-cevap etkinliği yapmayan şarkıcı, söz konusu açıklamayı bornozuyla verdiği bir pozla yaptı. Oldukça pozitif bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Seçkin, adeta sosyal medyayı salladı.

Seçkin, "Sorularınızı cevaplayamadım, kusura bakmayın. Instagram kaynaklı bir sorun yaşadım, sorularınızı görüyorum ama cevaplamama izin vermiyor. Sorunu düzeltir düzeltmez baştan yaparız. Çok tatlısınız, sorularınız da öyle" açıklamasında bulundu.

Söz konusu açıklamayı bornozuyla verdiği bir pozla yapan Seçkin'in oldukça pozitif göründüğü kare, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Hande Yener: Zengin koca avında değilim!

Hande Yener, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Aracını beklerken gazetecilerin sorularını cevaplayan şarkıcı, birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. Estetik itirafında bulunan, 'evlilik' sorusuna verdiği cevapla dikkat çeken ünlü popçu, müzik dünyasında yeni bir polemiği de gündeme getirdi.

Yeni yılı Belarus'da sahnede karşılayacağını belirten Hande Yener, "Yeni yıl için birkaç tane sahne kostümü provası için geldim. Yeni yılda kendimi baştan aşağı yeniliyorum. Sıfır kilometre dansçılar, sıfır kilometre orkestra olacak. Şarkıcılık hayatım boyunca sadece yeni yılda bir kere evde çalışmadan geçirdim, o da hataydı benim için. Eve çok sıkıcı geçtiği için çalışmayı daha çok keyifli buluyorum" dedi.

"BEN ŞARKICIYIM, BAŞKALARI ŞOV YAPIYOR

"Ünlü popçu, geçtiğimiz günlerde "Solistler vokalistlere vokal yapıyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine kullandığı ifadeler ile yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

"Solistler vokalistlerine vokal yapıyor ve vokalistlerine maaş veriyorlar. Bu konuyu son kez anlatıyorum, görün bu mevzuyu. Kendi sesine benzerini buluyor, vokale koyuyor ve orada plak gibi dönüyor. Sahnedeki arkadaş da başka bir meslek icra ediyor. İnsanları kandırıyorlar. İnsanlar bunları alkollü ortamda ne kadar anlayabilir? Bunların yüzde doksanı böyle, yıllardır bu böyle devam ediyor..."

"İyi sesi olanlar çok az kaldı; Ajda Pekkan, Sezen Aksu ve Nilüfer. Bu konunun kim üzerine atlarsa üzerine alacak. Kimse sesini de çıkaramıyor. Kendimi katmıyorum. Ben böyle bir şey yapsam itiraf eder miyim? Afedersiniz ama ben eşek gibi şarkı söylüyorum, son nefesime kadar şarkı söylüyorum, nefesimi harcıyorum, enerjimi harcıyorum. Çünkü ben şarkıcıyım. Başkaları şov yapıyor, vokalistleriyle idare ediyorlar."

"HERKES SAHNE KIYAFETİNDEN YÜRÜYOR

"Hande Yener, son zamanlarda çok konuşulan sahne kıyafetleri hakkında, "Artık sahne kıyafetlerinden başka bir şey tartışılmıyor. Herkes buradan yürüyor. Ben de diyorum ki; 'Sesten yürüyelim, şarkılardan yürüyelim, sahne enerjisinden yürüyelim, onları görelim'. Video atsınlar hep fotoğraf atıyorlar" yorumunda bulundu.

Daha önce yüzüne yaptırdığı işlemlerle gündeme gelen şarkıcı, "Yakında kendi kliniğimi açacağım. Ufak tefek müdahaleler yapıldı yüzüme, yılbaşına hazırlık. Yakın zamanda kendi kliniğimi açıyoruz. Onun için uğraşıyoruz" dedi.

"ÖYLE ERKENDEN YAŞLANMAK YOK

""Yaşlanmaktan korkuyor musunuz?" sorusuna Yener, "Yaşlanmak değil, yaşlılık enerjisine geçerseniz ruhumuz yaşlanıyor zaten. Ben hep genç bir enerjiye sahibim. O yüzden fiziksel olarak da, ruhsal olarak da bunu yakalamaya çalışıyorum. Hepsi bir arada. Ne kadar önceden el koyarsanız olaya yaşlanmanız o kadar gecikir. Bunu ertelemek mümkün. Ben de doktorlarıma diyorum ki; 'Beş yıl daha kazanayım'. Bir işlem daha yapıyoruz. '10 yıl kazanayım' diyorum, bir işlem daha yapıyoruz. Öyle erkenden yaşlanmak, çökmek yok" yanıtını verdi.

"EVLİLİK KONUSUNDA O HATAYI BİR KERE YAPTIM"

Yaklaşık üç yıldır İranlı Misha Michael Mehdikhan ile mutlu bir beraberliği olduğunu dile getiren 48 yaşındaki popçu, evliliğe karşı olduğunu söyledi: Çok güzel giden bir ilişkim var. Hatta yeni bir şarkı yaptık...

"Evlenmeye hiç niyetim yok. Sebebim yok evlenmek için. Çocuğum da var. Zengin koca avında da olmadığıma göre evlenmem için bir sebep yok. İnsanlar ya çocuk için evleniyor ya da para için evleniyor. Ben büyük bir aşk göremiyorum ortada kusura bakmasınlar..."

Hande Yener, "Aşık olanlara tabii ki saygı duyuyorum. Ben zaten evlilik konusunda o hatayı bir kere yaptım 20 yıl önce. 20 yılda bir kere evlendim. Bakın nasıl akıllandıysam bir daha yapmıyorum" diyerek evliliğe kapılarını kapattı.

Ebru Yaşar : 'Gülmek için Hasan Can Kaya izliyorum'...

Şarkıcı Ebru Yaşar, sahne aldığı mekanda kendisi hakkında açıklamalarda bulundu. Yaşar, gülmek için Hasan Can Kaya izlediğini söyledi.

Ebru Yaşar, geçtiğimiz akşam konser öncesi açıklamalarda bulundu. Yaşar, gülmek için Hasan Can Kaya izlediğini belirtti. Ünlü şarkıcı, "İyi bir uyku çekmem lazım. Gündüzleri dinleniyorum, bitki çayları içiyorum.

Çocuklarla daha az konuşup, relaks olmaya çalışıyorum. Hasan Can Kaya seyrediyorum, gülmem lazım çünkü." dedi.

İrem Derici : Alttan göğüs dekoltesi verdim

Magazin dünyasının sevilen isimlerinden ünlü şarkıcı İrem Derici'nin konserine, kıyafeti damga vurdu. Göğüs dekolteli kıyafeti hakkında konuşan Derici, "Bu sefer alttan dekolte verdim" ifadesini kullandı.

Pop dünyasının son dönemde en çok konuştuğu isimlerin başında İrem Derici geliyor. Ünlü şarkıcı, bir yandan sansasyonel açıklamalar yapmayı sürdürürken, bir yandan da konserlerini veriyor. Derici'nin son konserinde giydiği elbise ise olay oldu.

Son dönemde şarkılarından çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen İrem Derici sahne kostümleriyle hayranlarını mest ediyor.

Sahne için hiçbir masraftan kaçınmayan ve her daim iddialı kostümler seçen Derici bu sefer de alttan göğüs dekoltesi verdi. Konserden pozlarını paylaşan Derici paylaşımında ise "Bu sefer alttan dekolte verdim" yorumunda bulundu.

Mavi iddialı kıyafetiyle hayranlarından beğeni toplayan Derici'ye "Gittikçe güzelleşen şeylerin başında sen varsın" yorumları yağdı.

Derici daha önce kostümünün dekoltesini fazla bulanlara "O kadar estetik yaptırdım, kazandığımın yarısını buna verdim o kadar da olsun artık!" diyerek yanıt vermişti.

“MÜMKÂNSIZ” İLE YİNE MÜZİK LİSTELERİNİ SALLAYACAK!

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Özgün, “Mümkânsız” ismini verdiği yepyeni şarkısı ile 2021 yılının son dakikasında müzikseverlere çok güçlü bir hit kazandırıyor.

2020 yılında “Mahzen” ile radyo ve televizyonlarda yılın en çok çalınan şarkısına imza atan Özgün, “En Güzeli” ve "Vefa" isimli şarkılarında sürdürdüğü başarılı çizgisinden sonra bu defa “Mümkânsız” ile müzik listelerini sallamaya hazırlanıyor.

Sözleri Ferhat Yaşrin’e, bestesi Esad Fidan’a, düzenlemesi ise Gürkan Kömürcü’ye ait olan “Mümkânsız”ı dinleyicileriyle buluşturan başarılı sanatçı Özgün, “Vefa”nın ardından yine aynı ekip ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyor.

Türkiye’nin en köklü Crossfit Box’ı Baraka İstanbul’da Eda Berker ile yirmi kişilik bir ekibin on iki saatlik çalışması sonucu çekimi gerçekleştirilen klibin görüntü yönetmenliğini Andaç Şahan, yönetmenliğini ise Burak Sesli üstleniyor.

On yedi yıldır müzik sektörüne kazandırdığı hit şarkılarla listelerden düşmeyen, sevilen sanatçı Özgün, bu defa da farklı ve yeni bir denemeyle müzikseverlere sürpriz yaşatıyor. “Mümkânsız”ın sürpriz bölümünde Özgün’e, şarkının aranjörü Gürkan Kömürcü eşlik ediyor.

Özgün'ün yeni şarkısı “Mümkânsız” kendi yapım firması EDZ Müzik ve Avrupa Müzik işbirliğiyle 3 Aralık Cuma günü itibariyle tüm dijital müzik platformlarında yayında!

Sedat Sarıkaya : Asgari Ücretli konser etkinliklerine ne kadar gidebiliyor orası önemli!

Asgari Ücretli tek veya ailesi ile sevdiği sanatçının konserini ucuz bir şekilde en önden izlesin isterim .Konser izleme fiyatları neden bu kadar arttı ? Neden Asgari Ücretli sevdiği sanatçıyı izleyemiyor.Asgari Ücret bugün 2800 tl yeni yılda zam oranı gelse bile fiyatlar yine artacak vatandaş Bir konser izleyim dese 100 tl üzerinden başlayarak 2000 tl ye kadar sahne izleme rakamları var peki neden Asgari Ücretli en önlerden ucuz bir şekilde konserini izleyemiyor ?

Konseri bedelini ödeyip izlemeye gelenlere bir şey yazmıyorum tabi kide lakin mekanların bu inanılmaz konser izleme rakamlarına bir dur demek hepimizin aslında görevi olmalıdır.Asgari Ücreti göz önüne alıp vatandaşlara yönelik konser izleme rakamlarını mekan sahiplerine şiddetle öneriyorum.

Ziynet Sali'den Yeni yılda yeni şarkılar geliyor

Yaptığı her şarkısı Türk pop müzik listelerinde zirveyi zorlayan zirvede yer alan sevilen sanatçılardan Ziynet Sali, İstanbul'da Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Yeni şarkıları için hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Sali, "Ocak ayında yeni şarkımız dinleyicilerimizle buluşacak. Son bir kaç aşamamız kaldı" dedi. Sali, yeni yıl gecesi Antalya'da sahnede olacağını söyledi.

DERYA ULUĞ "SANA ÇIKIYOR YOLLAR"

KADERİMİN OYUNU İÇİN ÖZEL BESTE!

Kaderimin Oyunu dizisi için hazırlanan “Sana Çıkıyor Yollar” şarkısı dizinin yayınlanmasıyla seyirciyle buluştu.

Yapımına NGM’nin yapımcılığına ise Nazlı Heptürk’ün imza attığı yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı Star’ın merakla beklenen dizisi “Kaderimin Oyunu” için özel şarkı yapıldı. “Sana Çıkıyor bu Yollar” adlı jenerik şarkısının sözü ve müziği Ender Gündüzlü ve Ümit Sergin’e , aranjesi ise Metin Arıgül ait.

Dizinin 3. Bölüm tanıtımıyla ilk kez izleyici ile buluşan parçayı ise güçlü sesi ve usta yorumu ile Sanatçı “ Derya Uluğ” seslendirdi.

Yürekleri ısıtan etkileyici hikayesi ve güçlü kadrosu ile Kaderimin Oyunu 3 Aralık Cuma Star’da yayınlandı ve dizinin şarkısı dijital platformlarda yerini aldı.