Sedat SARIKAYA

DERYA ULUĞ'DAN 2 BİN KİŞİLİK YILBAŞI KONSERİ

DERYA ULUĞ ÖNCE SAĞLIK OLSUN

Derya Uluğ, yeni yıla Afyon Akrones otelde sahnede girdi. İzlemeye gelen 2 bin kişi tüm gece Derya Uluğ şarkılarına eşlik ederek yeni yılı çoşkuyla karşıladı. Konser boyunca izleyenler Derya Uluğ ile fotoğraf çekmekiçin uzun kuyruklar oluşturdu. Sudietuz imzalı ışıltılı kıyafet ile de hem göze hem kulağa hitap etti.Derya "geçen yıl hepimiz yılbaşında evlere kapanmıştık ; çok şükürşu an karşılıklı şarkılar söyleyebiliyoruz. Yeni yıl için en büyük dileğim önce sağlık olsun" dedi.

İrem Derici 2022’ye Konya karşıladı…

İrem Derici 2022’ye Konya Millenium Otel ‘de verdiği konserler girdi. 2021 ‘de yedim, içtim, gezdim. Hayatımın en iyi yılıydı… Şimdi 2022 ‘den de aynısı bekliyorum diyerek dünden bugüne hit olmuş şarkılarıyla Konyalılara muhteşem bir gece yaşattı.

İrem Derici sahne fotoğraflarını aşağıdaki linki copy paste yaparak chrome, explorer, safari gibi tarayıcılara yapıştırarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz :

Mücevher Kostümlü Gülben…

Gülben Ergen 2022’yi Ankara Günay sahnesinde karşıladı. Gülşah Saraçoğlu imzalı Mücevher Kostümüyle göz dolduran tam 00:00’de Köçekler ve 5 oryantalle giren Gülben Ergen enerjisi ile unutulmaz bir gece yaşattı.

Rekor Simge ‘de!

Güzelliği ve güçlü sesi ile 2021 yılının en dikkat çeken ismi Simge, yılbaşı nedeni ile 2 ayrı mekan da sahne aldı. İlk önce Ataşehir Doubletree Hilton Otel’inde ardından 2022’ye dakikalar kala Sahne İstanbul sahnesinde Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetiyle sahne ’ye çıkan güzel şarkıcı, tüm bakışları üzerine çekti. Yılbaşı gecesi 2 ayrı konser veren Simge rakiplerine fark attı.

2021 yılında 77 konser ile rekor kıran Simge, yeni yıl içinde sağlık, barış, mutluluk ve güzellik diledi…

Deniz Kıbrıs’taydı…

Deniz Seki Kıbrıs Salamis Casino ‘da rezervasyonları günler öncesinden dolan gecede 2022’ye merhaba dedi.

Ocak ayı içinde çıkaracağı “Sızı” adını verdiği yeni şarkısını ilk defa sahnede söyleyen Deniz Seki dakikalarca alış aldı.

Aleyna ‘dan Yılbaşı gecesi özel konser!

Yılbaşı gecesi için gelen tüm konser tekliflerini ret etmesinin nedeni sosyal medya paylaşımından anlaşılan Aleyna Tilki. Yılbaşı gecesi yaptığı anlaşma için TikTok‘da milyonlarla yeni yıla girdi...

Aleyna Tilki, Yılbaşı gecesi yaptığı anlaşma için TikTok ‘la “GenTikTok 2022 Yeni Yıl Partisi” özel bir anlaşma yaparak Canlı Yayında sevenlerine şarkılar söyleyerek ve sohbet ederek girdi.

Aleyna Tilki , bu özel buluşma için astronomik rakam alarak, rakiplerine yine fark atmış oldu!

Cenk Eren yılbaşı gecesi Kıbrıs Rocks Hotel sahneye çıktı.

Sahnelerin sevilen yıldızı Cenk Eren yılbaşı gecesi Kıbrıs Rocks Hotel sahnesinde performansıyla kendisini izlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. İş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin mekanı doldurduğu gecede, birbirinden özel parçalarını sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendiren Cenk Eren, sahnede mikrofonsuz çıplak sesi ile seslendirdiği şarkılarla müzikseverleri adeta büyüledi.

Sahne ’de ilk önce Tom Ford, ardından giydiği Versace takım elbise giyen Cenk Eren gazetecilerle sohbetinde parasının dörtte üçünü kıyafetlere yatırdığını söyledi.

HADİSE YENİ YILI KIBRIS'TA KARŞILADI

Hadise, 2022 yılını Kıbrıs Concorde Tower Lefkoşa Otel'de kendisini izlemeye gelen hayranları ile birlikte karşıladı. 31 Aralık gecesi dansçıları ve orkestrasıyla sahnede yerini alan Hadise konsere 'Aşk Kaç Beden Giyer' şarkısıyla başladı. Büyük bir coşku ile konserine başlayan Hadise, hiç hız kesmeden aralıksız en sevilen şarkılarını peşi sıra seslendirdi.

Los Angeles'da Ashanti, Mary J. Blige, Cardi B gibi sanatçılara kostüm yapan Angel Brinks imzalı göz kamaştıran kıyafeti ile sahneye çıkan Hadise, 2 saate yakın süren konserinde güzelliği ile bir kez daha izleyenleri mest etti.

Dansçıları ve tüm ekibiyle yeni yıl için geri sayım yapana Hadise 'Bu sene hepimizin aslında küçülerek mutlu olabileceğimizi öğrenmiş olmamız ve değer verdiğimiz insanlarla daha fazla vakit geçirmemiz gerektiğini öğrendiğimiz bir yıl oldu 2021 ' dedikten sonra 2022'ye 'Rakkas' şarkısı ile giriş yaptı.

Klibinde yeni stili ile dikkat çekti

Şarkıcı Servet Duran’ın yeni parçası “Kara Bela”, henüz yayına bile girmeden değişik stildeki klibiyle konuşuluyor.

“Kara Bela” isimli yeni Servet Duran şarkısı müzikseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Bestesi Hamid Nikouar’a sözleri Erol Ünlü’ye ait olan şarkının aranjörlüğünü ise Hamid Nikouar üstlendi. Şimdiden dikkatleri çekmeye başlayan klibin yönetmenliğini ise Recep Yenigün yaptı.

Yeni şarkısının müzikseverlerle buluşacağı günü heyecanla beklediğini belirten Servet Duran, “3 ay üzerinde titizlikle durduğum projemde müzik sektöründe a klas insanlarla keyifle çalıştım. Yeni şarkımın yeni yılda uğur getireceğine inanıyorum.Şarkım yakında tüm müzik platformlarında olacak ” dedi.

Eser Oytun’dan Son Bir Dans Albümü

Söz müzikleri yanında tüm enstrümanlarıda kendisinin çaldığı ve Türkiye nin sayılı Chapman Stick sanatçılarından müzisyen Eser Oytun ‘un ikinci single Son bir Dans Net D ve Tüm digital platformlarda…

Bestecilik mezunu müzisyen elektronik ,pop ve alternatif müziği aynı catı altında harmanlamasıyla öne çıkıyor.2019 yılında EP si olan –Den önce yi piyasaya süren Eser Oytun yine aranje ve düzenlemelerinin de kendisine ait olduğu Son Bir Dans albümü yle karşınızda…