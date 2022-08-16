Sedat SARIKAYA

Dicle Olcay’dan “Dur Sözünde”ye rengarenk klip!

Son zamanlarda yayınladığı akustik coverlarla dikkat çeken Dicle Olcay yepyeni şarkısı “Dur Sözünde”yi DMC etiketi ile yayınlıyor. Enerjisi ve ritmiyle yazın iddialı şarkılarından “Dur Sözünde”nin sözleri, müziği ve aranjesi Çağrı Telkıvıran’a ait. Güncel pop melodilerine elektro bağlamaların eşlik ettiği tekli için Olcay’dan Veli Kuzlu’nun görüntü yönetmenliğinde rengarenk bir klip geldi. Ecem Gündoğdu’nun yönetmen koltuğuna oturduğu klip için büyük bir prodüksiyon ile 6 set up’ın yanında Dicle Olcay’a Aleyna Yalçın koreografisinde 4 kişilik bir dans ekibi eşlik etti. Ekibinin kadın ağırlıklı olmasından gurur ve mutluluk duyduğunu söyleyen Dicle Olcay 'kadınlığın ve dişiliğin bastırılmaya çalışıldığı bir dünyada cesur bir klip çekmek istedik' diye ekledi. “Dur Sözünde” DMC etiketi ile 12 Ağustos’ta tüm dijital marketlerde, klibi ise NetD kanalında yayında!

VOLKAN KONAK'IN 'LEYLA'SI!

Müziğin ve sahnelerin efsane ismi Volkan Konak, 3 yıl aradan sonra yeni şarkısı 'Leyla'yla sevenleriyle buluştu. 33 yıllık kariyeri boyunca onlarca hit şarkıya imza atan Konak 'Leyla' için, 'Ruhumun iklimine uygun, hareketli, tam bir yaz şarkısı oldu" dedi. Söz, müzik ve düzenlemesini Altan Çetin'in hazırladığı şarkının klip yönetmenliğini Kemal Başbuğ yaptı.

ELVİS PRESLEY'DEN HATIRA!

Şarkının klibinde, Konak'ın Amerika'dan 26 günde getirttiği 1970 model Cadillac Deville marka bir araç kullanıldı. Ünlü rock yıldızı Elvis Presley'nin o dönemde kuaförüne hediye ettiği aracı Amerika'dan getirten Konak'a klipte, 2019 Paraguay güzeli Ketlin Lottermann eşlik etti. Başarılı sanatçı şarkısını canlı olarak ilk kez 18 Ağustos akşamı Kuruçeşme Açıkhava konserinde söyleyecek. 'Leyla' bugün(12.08.2022) Poll Production etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

BAYRAM 2022 YAZINA “GÜZELLİK” İLE POZİTİF ENERJİ SAÇIYOR

Müzikal kariyerinin ilk teklisi “Akşam Olunca” ile müzik dünyasında çıkış yakalayan Bayram, uzun bir aranın ardından “Güzellik” isimli yeni single çalışmasını sevenleriyle buluşturmanın heyecanını yaşıyor.

“Güzellik” şarkısı ve klibi ile 12 Ağustos’tan itibaren 2022 yaz ateşini tekrar harlamaya hazırlanan Bayram, bu defa yeni çalışmasının söz ve müziğini de üstleniyor. “Güzellik”, pop ve IDM karışımı müziği ile dansa davet ederken aranjesinde Hakan Kara imzasını taşıyor.

“Güzellik” şarkısının video klibinin yönetmen koltuğunda ise Göktuğ Yurtmanyer alıyor. Çekimleri Antalya’da tamamlanan klipte Bayram’a kalabalık dans ekibinin yanı sıra yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü sosyal medya fenomeni Murat Sakaoğlu eşlik ediyor. Bayram, yaz ayının canlılığını ve coşkusunu yansıtan sıcacık görüntüleriyle yaza “Güzellik” katıyor,müzikseverlere pozitif enerji saçıyor.

Bayram’ın yeni teklisi “Güzellik”, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda…

Sultan Bozkurt Radyocu Kadir Çetin'in Program Konuğuydu

"Terapi" isimli kıpır kıpır şarkısıyla müzik listelerinde hızla yükselen Sultan Bozkurt, geçtiğimiz gün Kuşadası Sevgi Plajı'nda başarılı radyocu Kadir Çetin'in program konuğu oldu. Terapi şarkısının hikayesini anlatan Sultan Bozkurt, radyo listelerinde üst sıralarda yer alan iddialı şarkısının bu yazın terapisi olacağını söyledi. Kadir Çetin'in sorularını samimi ve esprili bir dille yanıtlayan Sultan Bozkurt'a tatilciler hayli ilgi gösterdi.

Radyo programının ardından şarkısını seslendiren Sultan Bozkurt sahne performansıyla alkış aldı.

ATİYE, YAĞAN YAĞMURA RAĞMEN SAHNEDEN İNMEDİ

Konserin ilk dakikalarında yağmaya başlayan yağmura rağmen Atiye, 2 saat boyunca sahnede kaldı

Kültür Bakanlığı ve Gençlik İl Spor Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen Teknofest Türkiye etkinlikleri kapsamında Gençlik Oyunları Festivali'nde Türk pop müziğinin güçlü ve renkli isimlerinden Atiye, sahne aldı. Anadolu Motor ve Doğa Sporları Derneği tarafından Afyonkarahisar valiliği ve belediyesinin katkılarıyla ücretsiz katılımla gerçekleştirilen konsere 20 bin kişi katıldı. Saatler öncesinden alanda yerini almaya başlayan Atiye hayranları her şarkıya dev bir koro halinde eşlik ettiler. İki dansçısı ve orkestrasıyla sahnede güçlü bir performans sergileyen Atiye, konserin ilk dakikalarında yağmaya başlayan ve dakikalar içinde hızlanan yağmura rağmen konserine hiç ara vermeden iki saat boyunca sahnede art arda en sevilen şarkılarını seslendirdi. Atiye'yi dinlemeye gelen binlerce seveni de yağan yağmura aldırış etmeden konser alanını terk etmeden son anına kadar eğlendileri.

Son hiti Dalgana Bak ile coşkulu bir şekilde konser açılışını yapan Atiye, 'Salla', 'Budur','Ya Habibi', 'Mazallah', 'Soygun Var' gibi geniş kitlelere ulaşan şarkılarını, dansçılarının da eşlik etmesi ile sahne üstünde büyük bir müzik ziyafeti gerçekleştirdi.

DEMODAN DİJİTALE İSA ÖZKOCAMAN ‘OLUR MU’

Şarkı, hikayesi ve akıcı sözleriyle, tek dinlemeyle, dinleyenin ilgisini direkt olarak çekiyor.

Müzisyenliğinde kişisel olarak yeni bir döneme başlayan İsa Özkocaman’ın, yaz sıcağında tadına fazlaca varacağımız yepyeni teklisi ‘Olur Mu’ Garaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda video klibiyle yerini alıyor.

Olur mu? şarkısının sözü, müziği, düzenlemesi ve klip yönetmenliği İsa Özkocaman’a ait.

İsa Özkocaman, Olur Mu'yu bestelendikten tam 3 sene sonra, yayınlamak üzere tekrardan yapım aşamasına başlar. Kaliteli stüdyolarda tekrar kaydedilen Olur Mu, eski demosunun vokalinde ki duygunun tam olarak ortaya çıkamamasından dolayı, demo kayıtlarının mix ve mastering’i yapılarak yeniden dinleyicinin beğenisine sunuluyor.

Sınırlarını zorlayan pervasız bir aşığın, tüm o serseri halleri, şarkının tüm duygusuna ve ruhuna yansıdı. Şarkı, hikayesi ve akıcı sözleriyle, tek dinlemeyle, dinleyenin ilgisini direkt olarak çekiyor.

SENA ŞENER'in en yeni taze teklisi ' DÜŞÜNÜRSEM ÖLÜRÜM'

Sena Şener daha ilk çalışmalarıyla uluslararası alanda ses getirdi ve yeni projeleriyle de her daim gündemde kaldı. “Porselen Kalbim” sonrası en taze teklisi ‘Düşünürsem Ölürüm’, akılda kalıcı melodilere sahip, kariyerinin en güçlü şarkılarından. Pasaj Müzik etiketiyle 12 Ağustos Cuma tüm dijital platformlarda yayımlandı.

Şarkısının sözü, müziği ve prodüktörlüğü Sena Şener’e ait. Düzenlemesi Deniz Yıldız ve Sena Şener ortaklığının ürünü. Mİx ve editlerini Mahmut Albulak’ın yaptığı şarkının mastering’i John Davis tarafından yapıldı.

YENİ ŞARKILAR ÇOK YAKINDA DİNLEYİCİ İLE BULUŞACAK!

Türk rock müziğine damgasını vuran efsane grup Seksendört, 3 yıllık bir aranın ardından kuruluş kadrosu ile tekrar bir araya geliyor. Seksendört çok yakında yayımlayacakları 3 yeni şarkının yanısıra Eylül sonunda dönüşlerini kutlayacakları büyük bir konserin de müjdesini verdi.

Pandemi'nin hemen öncesinde solo projelerini gerçekleştirmek üzere 3 yıllık bir ara veren grup, gitarda Arif Erdem Ocak, bas gitarda İsmail Okan Özen, davulda Serter Karadeniz ve vokalde Tuna Velibaşoğlu'nun bulunduğu ilk kadronun tekrar bir araya gelmesi ile sevenlerine büyük bir sevinç yaşattı.

Özlenen şarkılarıyla konserlere hızlıca dönmeyi planlayan grup, bir yandan da kayıtları yurt dışında gerçekleşen üç yeni şarkı hazırlıyor.

Türkiye'nin en iyi performans gruplarından biri olarak görülen Seksendört, sosyal medya hesaplarından duyurdukları geri dönüşlerini büyük bir konserle kutlamayı planlıyor.