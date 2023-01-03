Sedat SARIKAYA

YILBAŞI GECESİ YILDIZLARI BELARUS’TA BULUŞTURDU

İmparator İbrahim Tatlıses’in fenomen programı ‘İbo Show’, yılbaşında unutulmaz ve tarihi bir geceye imza attı. Tüm dünyada yankı uyandıran, milyonları ekran başına kilitleyen efsane program, bu kez Belarus’ta ilk kez sahneye taşındı.

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla, Başkent Minsk’teki Double Tree By Hilton & H Casino’da gerçekleşen gecede, Türkiye’nin dev sanatçıları Belarus’u adeta yaktı geçti. Görkemli yılbaşı gecesinde, sevenlerini karşılayan Tatlıses “2023’e girerken sizinle burada buluşuyor olmaktan gururlu ve mutluyum... Sağlık, mutluluk her zaman sizinle olsun” sözleriyle herkesin yeni yılını kutladı.

BELARUS’A YILDIZ YAĞMURU

Yıldız sanatçıları yeni yılda bir araya getiren ‘İbo Show’ un bu özel gecede konukları ise; Zara, Volkan Konak, Muazzez Ersoy, Uğur Aslan, İzel-Çelik-Ercan, Serdar Ortaç ve Kutsi’ydi. Birbirinden değerli sanatçılar, bu geceye özel hazırladıkları repertuvarlarıyla müzikseverlere hafızalardan silinmeyecek bir yılbaşı gecesi yaşattı.

İki usta sanatçı Zara ve Volkan Konak, düetleriyle geceye damgasını vurdu. Serdar Ortaç, şarkılarıyla hayranlarını doyasıya oynattı. Kutsi, slow parçalarıyla duygu dolu anlar yaşattı. Fenomen grup İzel-Çelik-Ercan nostalji rüzgarları estirirken, Uğur Aslan eğlenceli performansıyla herkesi ayağa kaldırdı. Muazzez Ersoy, eşsiz müzik ziyafetiyle Belarus’u adeta büyüledi.

SÜRPRİZ DOĞUMGÜNÜ PASTASI

Uğur Aslan, Zara, Volkan Konak, Muazzez Ersoy 71 yaşına giren İbrahim Tatlıses'in doğum gününü sahnede kutladı. Anlamlı sürprizin karşısında duygusal anlar yaşayan Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı.

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Gülşen’den İzmir çıkarması..

Gülşen yeni yıl konserini İzmir ‘in Gündoğdu meydanında verdi.

1 milyondan fazla kişinin katılımıyla gerçekleşen ve 2,5 saat süren konser büyük izdihama yol açtı.

Bu ihtişamlı gecede sanatçı tüm hit şarkılarını ardı ardına söyleyerek dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Gülşen kendisine ve bu geceye özel tasarlanan sahnede hem performansı hem görüntüsüyle yine büyüleyiciydi.

Sanatçının yeni yıl kostümü Hakan Yıldırım imzası taşıyor.

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ATİYE ADANA'YI YENİ YILDA SALLADI

Atiye, 2022 yılında yayımladığı Deli İşi albümü sonrası konserlerine hiç hız kesmeden devam etti. Peş peşe yayınladığı şarkılarla 3 yıllık suskunluğundan sonra çok hızlı bir ivme ile yeniden müzik sahnesine dönüş yapan Atiye, yeni yılda ADANA Sheraton Garden Otel'de sahne aldı.

Sahne de kendisine eşlik eden iki dansçısı ve çoğunluğu kadınlardan oluşan müzisyenleri ile hem görsel hem de işitsel olarak Atiye eğlenceli bir şov sergiledi. Sahnede Özlem Kaya Houte Couture imzalı özel tasarım bir kıyafet giydi.

Adana'da uzun yıllar sonra yeni yılda sahne almaktan mutlu olduğunu dile getiren Atiye, ' çok umutluyum. Yeni heyecanlar içindeyim. Güzel bir başlangıç yapacağız ' dedi.

2 saate yakın aralıksız sahneden inmeden şarkılar söyleyerek dans eden Atiye, geceye özel hazırladığı sürprizlerini sundu. Son albümü 'Deli İşi'nin açılış hiti 'Ses Seda Yok' ile sahne şovuna başlayan Atiye, 'Ya Habibi' şarkısıyla coşkuyu arttırdı. Rachid Taha 'Yarah', Shakira Vaka vaka', Mambo gibi farklı dillerdeki yabancı şarkıları ustalıkla yorumlayan Atiye, her şarkıda dansçıları ile özel olarak hazırladıkları koreografileri sergilediler.

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HADİSE KIYAFETİ, PIRLANTALARI VE ENERJİSİ İLE HAYRAN BIRAKTI

Sahne performansı ve şarkıları ile fark yaratan Türk pop müziğinin en güçlü kadın temsilcilerinden Hadise, yılbaşında Kıbrıs Limak Otel’de sahne aldı.

Her dönem başarıları ile Türk pop müziğinin başını çeken grubun içinde yer alan Hadise, enerjisi, güzelliği ve sahne performansıyla 2023’e girerken damgasını vurdu.

Full taşlara kaplı, Mary J Blige, Cardi B gibi isimlerle çalışan Los Angeles’ta yer alan Angel Brinks marka elbise giyen Hadise, yeni yılda sahneye çıkan en şık kadınlardan biri oldu. Ön ve arka kısmında dikkat çeken yılan detayının yer aldığı kıyafeti ile sahnede ışıl ışıl parlayan Hadise, marka yüzü olduğu Koçak pırlantanın 2 milyon 500 bin tl değerinde hediye ettiği özel seçki takılarıyla da göz kamaştırdı.

2 saat sahnede kalan Hadise, her konserinde olduğu gibi seyircisi ile sıcak diyaloglar kurup espriler yaptı. Hadise, kendi şarkıları haricinde yerli ve yabancı cover’larla unutulmaz bir gece yaşanmasını sağladı.

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CEYLAN’DAN UNUTULMAZ BİR YILBAŞI EĞLENCESİ

Yıllardır türk halk müziği ve arabesk müzik sahnesinin en güçlü yorumcularından Ceylan, İstanbul yılbaşı 2023 kutlamalarının müzik, eğlence ve lezzet dolu durağı Nossa Costa’da sahne aldı.

Ceylan, yıllar sonra ilk defa İstanbul’da sahneye çıkması yoğun bir ilgi ile karşılandı. Özel geceler ve düğünlerde sahne alan Ceylan, mekanlarda sahne almaya başlamasını hayranları yoğun ilgi göstermeye başladı.

Tolga Çam imzalı kırmızı, gümüş rengi taşlarla süslü sırtı açık elbisesi ile göz kamaştıran Ceylan; eğlenceli, coşku dolu bir performans sergiledi.

2 saat sahnede kalan, halaydan oyun havalarına, türküden arabeske kadar uzanan zengin repertuvarıyla 2023'e Ceylan ile girenler unutulmaz bir gece yaşadı.

Ceylan’a söylediği her şarkıda Nossa Costa’yı dolduran sevenleri hep bir ağızdan eşlik etti.

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GÜLİZ AYLA YENİ YIL COŞKUSUNA ORTAK OLDU

Türk pop müziğinin genç isimlerinden Güliz Ayla, yeni yıl coşkusuna Adana Sheraton Grand otelde verdiği konserle ortak oldu.

Havalimanında fanlarının karşıladığı Güliz Ayla, sempatik tavırları ve şarkılarıyla bu özel günü unutulmaz kıldı.

Özgür Yüksel imzalı takıları ve pembe elbisesinin yanında enerjisi ile sahnede kendisini izleyenleri büyüleyen Ayla, 'Bu gece burada eğlenmeden evine kimse dönmeyecek, söz veriyorum. Yeni yıla hızlıca giriyoruz, tüm kötü hatıraları geride bırakıyoruz. Umutlu ve mutlu oluyoruz' diyen Güliz Ayla 2 saat süren sahnesinin açılışını 'Şivesi Sensin Aşkın' şarkısı ile yaptı.

Sevilen hitlerinin yanı sıra başka şarkılarda söyleyen Güliz Ayla, seyirciden gelen istek üzerine 'Adana Köprü Başı'nı bir kez daha söyledi.

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Dubai’de ki Ünlü Türk Işletmecilerin Büyük Yarışı

Son yıllarda ki yeme içme sektöründe büyük atılım yapan türk işletmeciler, Dünyadaki lüks yaşamın merkezi olarak kabul edilen Dubai’de birbirleriyle yarışmaya devam ediyor. Nusret in geçtiğimiz günlerde instagram üzerinden paylastığı 615 bin dirhemlik ( 3.134.789.68 TL ) ‘rekor hesap’ gönderisine cevap, GAL Dubai işletmecisi Mert Türkmen üzerinden geldi. Türkmen Yılbaşı Gecesi bir misafirinin ödediği 621 bin dirhemlik ( 3.165.119.01 TL ) hesabı paylaşarak, ‘ne ilk ne de son’ notunu düştü.

GAL, Dubai de bulunan, Türk - Akdeniz mutfağıyla Dubai'nin en iyi 5 restaurantı arasında yer buluyor.

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Sedat Sarıkaya : 2023 yılında daha fazla ödüle talibim!

Bu yıl kariyerinde başarılı olanlar Sakarya'da ödüllerini aldı. 2022 Sultan's Of The Awards ödülleri sahiplerini sahiplerini buldu. Ünlü magazin gazetecisi Sedat Sarıkaya "Yılın en iyi Gazetecisi" ödülünü aldı.

Sakarya'da bu yıl ilki düzenlenen organizasyonda 4.cü ödülünü almış olmanın heyecanını yaşayan Sedat Sarıkaya geçtiğimiz günlerde , "Benim yazdığım gazeteye yazıp ben ondan daha iyi yazarım o sayfa benim hakkım diyenler olmuş 4 yıl önce başladığım sayfam alnımın teri ile sayfam çok şükür bu günlere ulaştı.Ulusal bir haber ajansı veya büyük bir gazetede çalışmadan onun markası ile ilerlemeden Ünlülerle sayısız röportajlar yaptım,ödül törenlerine kendi bütçem ile gidip haberlerimi yazdım , Yeni şarkısını çıkaran isimlere destek olup haberlerini yazdım, basın danışmanlarına destek olup kazandırdım bunlar hep emektir.Emeklerimi görüpde ödüle layık gören AdaMedia ailesine teşekkürlerimi sunarım.CanKan , Servet Duran, Murat Övüç, Uğur Arslan gibi ünlülerle ödül almış olmak benim için büyük bir mutluluk.2023 yılında daha fazla ödüle talibim "diyerek basına açıklamalarını bitirdi.

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İrem Derici ve Tarkan Birinci Sırada!

Optimar Araştırma şirketi tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre 2022 yılının en iyileri belirlendi. Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı İrem Derici seçilirken Yılın En İyi Erkek Şarkıcısı Tarkan seçildi. Araştırmada Yılın En İyi Influencer’ı Danla Bilic ve Aykut Elmas oldu.

Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı % 13, 2 ile İrem Derici birinci, Hadise % 11,5 ile ikinci oldu. Melek Mosso üçüncü sırada, Zeynep Bastık dördüncü sırada, Melike Şahin ise beşinci sırada yer aldı.

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Demir Lady Gülben!

Gladyatör Gülben…

Kariyerinde altın çağını yaşayan Gülben Ergen önceki gece Antalya ‘da özel bir gecede yılın son konserinde sahne aldı. Erken yılbaşını kutlayan gelen konuklara unutulmaz bir gece yaşatan Gülben Ergen, Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetiyle ‘Demir Lady” ve “Gladyatör” benzetildi. Hayatta ve kariyerinde demir Lady gibi her zaman dik duruşuyla da gelen bu lakabı kabul eden Gülben Ergen, gecede birbirinden hit şarkılarını seslendirdi.