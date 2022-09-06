Sedat SARIKAYA

İrem Derici : Kalçamı estetik yaptırırmıyım diye düşünüyorum!

İbrahim Selim ile Bu Gece programında İrem Derici’ye “Vücudunda en sevdiğin bölge neresi?” sorusu yöneltildi. Derici, “Aa memelerim, 4 bin euro’ya yaptırdım, satsam hepimiz köşeyi döneriz” dedi.

İrem Derici, “Ben ilgi manyağıyım” derken İbrahim Selim, Derici’ye “Vücudunda en sevdiğin bölge neresi?” sorusunu yöneltti.

İrem Derici bu soruya “Aa memelerim. Çok seviyorum çünkü gerçek değil. Hayatımın yatırımıdır yani ben yaptırdığım dönem euro-dolar böyle değildi. 4 bin euro’ya yaptırdım ben bunları, satsam hepimiz köşeyi döneriz ve güzel yapıldı, yurt dışında tanıştığım insanlar hiç anlamıyor.” ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

35 yaşındaki Derici, “Bayılıyorum memelerime” yanıtını verirken kalçasını ise hiç sevmediğini söyleyerek “Kalçamı estetik yaptırır mıyım diye düşünüyorum oturunca patlar diye korkuyorum. Sanırım sarkık kalçaya devam edeceğim. Yaptıranları gidip mıncıklıyorum ama mıncıklanmıyor ki.” dedi.

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Kenan AKANSEL eğitimde iddialı!

Türkiye'de eğitim denilince akla gelen öncü firmalardan birisi olan Akansel Eğitim Danışmanlığı Şirketini kuran ve eğitim sektöründe en bilinen firmalardan bile daha çok adından bahsettirmeyi başaran Kenan Aksansel, ünlü isimlerle katıldığı törenlerde aldığı ödüller ve elde ettiği başarılarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Kusursuz hizmet anlayışı dahilinde, bu hizmetlerden en ufak bir taviz vermeden müşteri memnuniyetini birinci kural haline getirerek Akansel Eğitim'in kalitesini kanıtlayan Kenan Akansel, geçtiğimiz günlerde basına verdiği açıklamada şunları söyledi:

"Eğitim hizmetleri denilince en çok tercih edilen firmaların bundan sonra en başında olacağız. Bir çok dalda profesyonel ve alanda ismini duyurmuş eğitmenlerle birlikte seminerler düzenliyoruz. Bu doğrultuda hedeflerini gerçekleştirmek isteyenler bizimle iş hayatında önemli katkılar sağlarken, başarıya giden anahtarı elde ediyorlar. Kazananlar ile yürüdüğümüz yolda en büyük gücümüzü firmamızı tavsiye eden insanlardan alıyoruz. Onlara teşekkürü borç biliriz. Hedeflerine başarıyla ulaşmak isteyen herkesi Akansel Eğitim Danışmanlığı'na bekleriz" dedi.

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Retrobüs’ün Yeni Cover’ı “Cesaretin Var Mı Aşka” Yayında!

Rock müziğin geçmiş soundlarını günümüze uyarlayan ve müzik tarzlarıyla dinleyiciler tarafından oldukça sevilen Retrobüs, yepyeni cover’ı “Cesaretin Var Mı Aşka” ile 2 Eylül’de tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Sözü ve müziği Gülay Sezer imzalı “Cesaretin Var Mı Aşka” adlı şarkının düzenleme, mix & mastering’ini başarılı prodüktör Burak Bedirli üstlendi.

“Platonik Vecihi”, “Bu Son Olsun” ve “Benim Gözüm Sende” şarkılarıyla hatırı sayılır dinlenme rakamlarına ulaşan Retrobüs, aralıksız üreten başarılı gruplar arasında.

Yeni single Avrupa Müzik markasıyla yayında.

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sahnede türkü söyledi

1 Eylül'de başlayan Beşiktaş Festivali'nde müziğin yıldızları her gece sahne almaya devam ediyor.

Selda Bağcan ve Goran Bregoviç ile başlayan festival Beşiktaş ve çevre ilçelerden gelen insanlarin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Oguz Aksaç'in sahne aldığı konserde önemli bir sürpriz gerçekleşti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza baba Akpolat sahneye çıkarak, Oğuz Aksac ile birlikte Dostum Dostum türküsünü seslendirdi. Türkü sonunda izleyenler alkış ve isliklarla hep bir ağızdan beğenileri dile getirdiler.

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Sena Şener, 10 Eylül Cumartesi akşamı Turkcell Vadi AçıkHava Sahnesi'nde

Sena Şener, 10 Eylül Cumartesi akşamı Türkiye’nin ilk ödüllü açıkhava mekanı Turkcell Vadi Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak

Sena Şener daha ilk çalışmalarıyla uluslararası alanda ses getirdi ve yeni projeleriyle de her daim gündemde kaldı. “Porselen Kalbim” sonrası en taze teklisi ‘Düşünürsem Ölürüm’, akılda kalıcı melodilere sahip, kariyerinin en güçlü şarkılarından birini. Son dönemin ilgi çeken genç isimlerinden Sena Şener, farklı tarzı, kendi şarkıları ve sahnesi ile bu yaz tüm festivallerin en parlayan yıldızı oldu.

Genç yıldız 10 Eylül Cumartesi akşamı, Türkiye’nin ilk ödüllü açıkhava mekanı Turkcell Vadi Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak

Son şarkısı 'Düşünürsem Ölürüm'ün sözü, müziği ve prodüktörlüğü Sena Şener’e ait. Düzenlemesi Deniz Yıldız ve Sena Şener ortaklığının ürünü.

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ATİYE, KÜTAHYA TAVŞANLI'DA PERFORMANSI İLE BÜYÜLEDİ.

Türk pop müziğinin güçlü ve renkli isimlerinden Atiye, yazdan sonbahara hızlı geçiş yaparak konserlerinde on binlerce seveni ile buluşmaya devam ediyor. Atiye'nin bu sefer ki konser durağı Kütahya Tavşanlı oldu.

Tavşanlı Belediyesi’nin düzenlediği 22. Geleneksel Leblebi ve Kömür Festivali’nin ikinci gününde sahne alan Atiye, yüksek tempolu sahnesi ile yaklaşık iki saat boyunca ne coşku düşürdü ne de temposunu.

Atiye’yi dinlemek için Cumhuriyet Meydanı’na gelen 20 bin kişi, dev bir koro halinde şarkılarına hiç durmadan eşlik etti. Birbirinden hareketli parçalarıyla kendisini izleyenlerde büyük alkış topladı.

Konsere, son hiti Dalgana Bak ile coşkulu bir şekilde açılışı yapan Atiye, 'Salla', 'Budur', 'Ya Habibi', 'Mazallah', 'Soygun Var' gibi geniş kitlelere ulaşan şarkılarını, dansçılarının da eşlik etmesi ile sahne üstünde büyük bir müzik şölenine çevirdi.

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KENDİSİNE TACİZ VE KÜFÜR EDEN TAKİPÇİSİNİ AFFETMEDİ

Ünlü sosyal medya fenomeni ve oyuncu Şeyda Aydın, kendisine 1 aydır sosyal medya hesapları üzerinden hakaret ve tehditler savuran, en sonunda küfürler eden 'yakuza167' takma adlı takipçisini affetmedi.

Avukatı aracılığıyla Siber suçlarla ilgilenen birimlerle işbirliği yapan Şeyda Aydın, her türlü uyarılara rağmen yaptığı hareketlerden vazgeçmeyen kişiyi yakalattı.

Kendisine uzun süredir hakaret, taciz ve tehditler savuran kişiye avukatı aracılığıyla dava açan Aydın, kişinin sosyal medya hesaplarının süresiz kapatılıp, en ufak bir ihlalde ceza alacağını ve 1 ay süreyle bir sosyal projede çalışması yönünde davasını açtı.

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Ceylan Ertem güzelliği ile büyüledi!

Poptan caza ve türkülere kadar kendine has tarzıyla şarkılarını İzmir Kültür Park'ta seslendiren Ertem, ilk şarkısını söyledikten sonra “Fikrimiz firarda arkadaşlar. Mapusa da soksanız diyelim, fikirleri sokamazsınız, şarkıları hapsedemezsiniz diyelim. O zaman şikâyetim var cümle yasaktan” diyerek Hakim Bey şarkısını söyledi. Ceylan Ertem, kendi şarkılarının yanı sıra Sezen Aksu’dan Ahmet Kaya’ya ve Neşet Ertaş’a kadar birçok sanatçının eserini de seslendirdi. Enerjisi ile dikkat çeken sanatçı, dinleyenlerine keyifli dakikalar yaşattı.