Sedat SARIKAYA

Hande bulutların üstünde!

Popçu Hande Ünsal yeni teklisi 'Sen Yokken'i müzikseverlerin beğenisine sundu.

Hande Ünsal yeni teklisi 'Sen Yokken'i müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve bestesi Ersay Üner'e ait olan şarkının düzenlemesini Serkan Balkan üstlendi. Şarkının klip çekimlerinde Ünsal, özel bir ekipmanla yerden 8 metre havaya kaldırıldı. Şarkıcı, klibinde bulutların üstünden yere indirildi. Teklisiyle alakalı Ünsal, "Ersay Üner harika bir şarkı hazırladı. Şarkının nakaratında söylediği gibi 'Kimse tutamayacak beni" dedi.

Kaan GÖKMAN - Zanna - Hatırım Yok Mu? Tüm dijital dünyada yayına girdi!

Türkiye'nin başarılı Dj ve producer'larınden Kaan Gökman, K2 Müzik etiketli yeni single projesinde genç yıldızlardan Zanna ile işbirliği yaptı.

Zanna'nın kendine has vokal tarzıyla yorumladığı ''Hatırım Yok Mu'' R&B ve oryantal motiflerin bir araya geldiği yılın son hitlerinden biri olmaya aday.

Sözleri Bertan Asllani 'ye bestesi Ahmed Kurtishe ait olan şarkının klibi , Kaan Gökman yönetmenliğinde şarkının enerjik ruhunu yansıtan hareketli ışık ve dans temaları eşliğinde çekildi.

CEREN GÜNDOĞDU "BİR ATEŞE ATTIN BENİ"

Türkçe Pop’un romantik sesi Ceren Gündoğdu, Kamuran Akkor’un 80’li yıllara damgasını vuran kült şarkısı Bir Ateşe Attın Beni’yi yeniden yorumluyor. Sözü Ali Tekintüre’ye, müziği Özcan Ertok’a ait olan ve arabesk müziğin unutulmaz eserlerinden biri olarak kabul gören şarkı, Onur Betin prodüktörlüğünde güncel elektronik sound’larla harmanlanıp Ceren’ce bir yorumla dinleyiciyle buluşuyor.

Şarkının büründüğü yeni hal ’yeniden yorum’ ifadesinin tam anlamıyla hakkını veriyor. Çağla Çağlar’ın yönetmenliğini üstlendiği video-klipte Ceren Gündoğdu’ya Seksenler dizisiyle tanınan oyuncu Onur Dilber eşlik ediyor. Kapak fotoğrafı ise Begüm Koçum imzalı.

TUĞBA YURT’UN YOUTUBE AKUSTİK FIRTINASI DEVAM EDİYOR

Single ve albüm çalışmalarının yanı sıra Youtube kanalında yorumlamaktan keyif aldığı şarkıları dinleyicileri ile buluşturmaya devam eden Yurt, son olarak sözü ve müziği Yıldız Tilbe imzası taşıyan “Bir Benim Ol” şarkısını sevenlerinin beğenisine sundu.

Tuğba Yurt; “Youtube kanalımda ayrı bir dinleyici kitlem var. Söylemekten keyif aldığım şarkıları özgürce, istediğim içerikle sunduğum ve dinleyici ile ayrı bir bağ kurduğum farklı bir platform. Bazen konserlerimden de canlı performanslarımı yayınlıyorum. Bu çalışmalarımız hem YouTube kanalımda hem de diğer dijital platformlarda devam edecek. Yeni akustikleri hazırlıyoruz” dedi.

Mutlu Genç ve Gökçe Kırgız “Kendine Yabancı”da Buluştu!

Mutlu Genç’in yeni şarkısı “Kendine Yabancı” ile 14 Ekim Cuma günü müzikseverlerin karşısına çıktı.

Şimdi Onlar Düşünsün”, “Maç Kaç Kaç” ve “Vız Gelir” gibi şarkılarıyla büyük beğeni toplayan, İstanbul gece hayatının popüler performansçılarından Mutlu Genç kariyerinin sekizinci şarkısı için geçtiğimiz günlerde stüdyoya girdi. Habil Ceyhan’ın sözlerini kaleme aldığı “Kendine Yabancı” adlı şarkının müziği Murat Güneş’e, düzenlemesi ise Emre Doğan’a ait.

Mustafa Özen yönetmenliğinde kliplendirilen şarkıya dahil olan sürpriz isim ise Gökçe Kırgız! Vokali ile şarkıya, oyunculuğuyla da klibe eşlik eden güzel şarkıcı büyük merak uyandırdı.

ATİYE SESSİZ SEDASIZ YENİ ŞARKISI ‘KENDİME NOT’U YAYIMLADI

Tarzı, duruşu ve farklı şarkıları ile Türk pop müziğin renkli isimlerinden Atiye, 'Deli İşi' albümünde yer alan 'Kendime Not' şarkısına yeni bir versiyon hazırlayarak tüm dijital platformlarda klibiyle birlikte yayımlandı.

Sessiz sedasız yayına giren şarkı, albüm yayımlandığında Atiye hayranlarından en çok beğeni alan şarkılardan biri olmuştu. Hazırlıkları yaz başında tamamlanan şarkı, yazın geçen yoğun konser turundan sonra sonbahar girişinde Atiye hayranlarının beğenisine sunuldu.

Sibel Algan’ın sözlerini yazdığı, rap bölümlerinin de 9Canlı tarafından kaleme alınan 'Kendime Not'un müziğinin bir bölümünde Atiye’nin katkısı var. Müziğin bir bölümünde ve düzenlemede aynı zamanda şarkıda da Tabla çalan Erol Sebebci imzasını taşıyor.

Kendime Not’un renkli ve performans görüntülerinden oluşan, stüdyo çekimi yeni video klip yönetmenliğini, birçok projede birlikte çalıştığı Murad Küçük üstlendi.

Ahmet Ermiş’in yeni şarkısı ‘Bile Bile’ çıktı

Müzik dünyasının yeni isimlerinden Ahmet Ermiş, uzun süredir üzerinde çalıştığı “Bile Bile” isimli şarkısını dinleyicilerinin beğenisine sundu.

Sözü ve Müziği kendisine ait yeni şarkısı “Bile Bile” ile hayranlarına mesaj yollayan Ahmet Ermiş, “İnanıyorum ki sevenlerimiz bu emeklerimizi destekleriyle en iyi yere taşıyacaktır” dedi.

“Keyifli bir çalışma oldu”



Çok heyecanlı olduğunu söyleyerek mutluluğunu dile getiren şarkıcı Ahmet Ermiş, “Uzun ve meşakkatli bir çalışmanın sonuna gelmekten dolayı sevinçliyim. Son 5-6 yıldır sahne hayatıma ağırlık vererek başladığım sürecime; sözü ve bestesi bana ait bu güzel eserle devam etmek inanın büyük mutluluk. Ben emeklerimizin karşılığını dinleyicilerimizden alacağıma inanıyorum. Klipimizin yayına girdiği ilk andan itibaren aldığımız güzel temenniler buna en büyük nişane oldu. Yüzlerce telefon, binlerce mesaj ve yorum aldım. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabi teşekkür etmek istediğim sadece dinleyicilerimiz değil. Hepsi birbirinden kıymetli ama bu işin buraya gelene kadar ki kısmında yani mutfağında ter akıtan isimler var. Başta bütün kahrımı çeken sevgili müzik yönetmenin Sendur Aydın, ona ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Şarkımız Bile Bile’ye hayat veren aranjörüm değerli ağabeyim Hakan Açıkalın, mix mastering ile eserimizi canlandıran kardeşim Aliş Kaygusuz, kendisini tanımaktan dolayı çok mutlu olduğum ve desteğini sürekli hissettiğim Klip Yönetmenim Mustafa Özen ağabeyime çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde maddi manevi katkılarını bizlerden esirgemeyen o kadar çok isim var ki anlatamam. Onlar için ayrı bir teşekkür yayınlayacağım zaten.

Tabi en son teşekkürü de beni aralarına kabul ederek ilk işimde yol göstericim olan Avrupa Müzik aileme teşekkür ediyorum. “Bile Bile” şimdiden bana o kadar çok yeni dost ve arkadaş kazandırdı ki inşallah daha güzel projelerimiz için kılavuz olacak. Bundan sonra “Bile Bile” sevenlerimize emanet” ifadelerini kullandı.