Sofra kişinin görgüsünü yansıttığı başlıca yerlerden biridir. Ev davetlerinde, sosyal ve kurumsal yemeklerde sofralarda olup bitenleri izlerdim. Bir sanat eserini inceler gibi dikkatli hareket edenler, hızlı ve keyifli yemek yiyenler, savaşır gibi çatal bıçak kullananlar, yiyecekler kaçacakmış gibi herkesten önce ikram edilenleri tüketenler aslında kendileriyle ilgili ne çok şey anlatıyorlardı.

Çocukluk dönemimdeydi. Sigara dumanının salonları doldurduğu ziyafet sofralarını hatırlıyorum. Sis bulutları arasında görünür olmaya çalışırdım adeta. Yükselen kahkahalar, tabaklara atılan izmaritler ve televizyonun sesini bastırmak için yarışan sohbet düşkünleri…

Geçmişten günümüze birçok kültürde sosyal yaşamda ve protokol ortamında sofra adabına önem veriliyor, bazen kaba, görgüsüz kişiler sert bir dille eleştiriliyordu. Örneğin; Osmanlı döneminde devletlileri ziyaret konusunu anlatan Gelibolulu Mustafa Ali "Mevaidu'n- Nefais fi Kavaidi'l-Mecalis (Görgü ve Toplum Kuralları Üzerinde Ziyafet Sofraları) adlı eserinde şunları yazar:

“Bir kimse bir dostunu ziyarete ve hatır sayarak sevgisini göstermeye vardıkta yanına salkım saçak kimi hizmetkar ve uyuntu bir bölük asılacak kime uydurup varması doğru değildir. Onun gibilere zarifler bevasırlı adını taksalar kimse onlara karşı çıkmaz...Ama bunların dereceleri alçak uşaklar olduğu gerçek. Oysa bunlar söze geldiklerinde kendilerini adam yerine koyar. Sora çekildikte herkesten önce yemeğe oturur. Bunlar bulduklarına takılan itibarsız kimselerdir. Nerede bir ziyaret derneği işitseler bir yolunu bulup sokulurlar. Onun gibileri yanınca uydurup varmak kabahattir. Ben basur derdi çekiyorum, dermanınız var mıdır? Demek gibi bir dert ve ağrıdır…”

Gerek sosyal gerek resmi hayatta bireylerin kendilerine ve başkalarına ne kadar saygı gösterdiği sofra kurallarına gösterdiği özenle de ortaya çıkmaktadır. Sofra adabına uygun davranmanın başlıca görgü ve nezaket kuralları şunlardır: