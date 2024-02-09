"Beşiktaş, ligin en kötü oynayan takımı olma unvanını Türkiye Kupası'nda da sürdürmeye yemin etmiş gibiydi!"

Lige erkenden havlu atan ve üçüncü olması bile neredeyse mucize olacak bir oyun oynayan Beşiktaş, Antalya deplasmanında bu kez de Muleka ile güldü.

Trabzonspor maçında hiçbir şey oynamadan Semih ile üç puanın sahibi olan siyah beyazlılarda takım olmadığı için takım oyunu da ortaya çıkmıyor.

Yönetimin ve teknik heyetin ısrarla stoper arayışı içinde olmasını anlayabilmiş değilim!

Takım üretemiyor stoper aranıyor!

Takım top tutamıyor stoper aranıyor!

Takım organizasyon kuramıyor stoper aranıyor!

Bu takıma 8 ve 10 numara pozisyonlarına en az iki oyuncu şart oğlu şart!

Antalyaspor karşısına 4-4-2'ye yakın bir formatta çıkan Santos, orta sahada kuru kalabalık Gedson ve futbolu unutmuş Amartey tercih etmek ne demek?

Beşiktaş, bu oyuncu yapısı ile sadece 4-4-2 oynayabilecekken kadro tercihleri ile tek olasılığı da baltalamak herkesin harcı değil.

Sahada siyah beyaz formalı takım kim diye sorsalar Beşiktaş cevabına kimse inanmazken, Beşiktaş yönetimi ve teknik heyeti bu oyuncu grubuna inanıyor.

Seçim öncesi bütün plan ve stratejilerinin hazır olduğunu ısrarla vurgulayan başkan ve yönetim gereğini yapmak için çok zaman kaybettiler.

Dün Semih bugün Muleka şapkadan tavşan çıkarırken bu gidişata göre ne şapka kalır ne de tavşan!