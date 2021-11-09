Sedat SARIKAYA

Başarılı Rock Sanatçılarından Yaprak ile keyifli mini röportajımız sizlerle



Müzik kariyerinizden biraz bahseder misiniz?



Şarkı yazmaya 12 yaşımda başladım ve türkçe, ingilizce bir çok şarkı yazdım. 2020 yılında yazdığım şarkıların bir kısmını instagram hesabımda paylaşmaya başladım. Önce Avrupa Müzik tarafından keşfedildim ve ''Sen Yokken'' ev kaydı teklimi çıkardık. Daha sonra İrlandalı müzisyen Shane McDonald bana instagram üzerinden ulaşıp ingilizce şarkılarımdan biri için birlikte çalışmayı teklif etti. ''Love in Summertime'' ikinci teklimi çıkarttık. İlk ingilizce teklimde birlikte düet yaptık. Daha sonra sırasıyla Strong Girl rock teklimi, 5 farklı tarzda ingilizce şarkılar içeren Green Eyes EP albümümü, In The Dark teklimi çıkarttım. En son türkçe şarkım Kapatın Işıkları rock teklim Avrupa Müzik tarafından 23 Ekim'de yayına girdi. Teklilerimin ve albümümdeki tüm şarkıların sözü ve müziği bana ait.



Son çalışmanızdan biraz bahsedebilir misiniz?



Son çalışmam rock teklim Kapatın Işıkları. Bu şarkımı 13 yaşımdayken yazmıştım. Albüm kapağının hikayesi bana ait, illüstrasyon sanatı ise Hindistan'dan Vishal Kumar tarafından yapıldı. Düzenlemesini Irlanda’dan Shane McDonald üstlendi ve gitarlar Portekiz’den João Miguel tarfından çalındı. Klip Dubai'de Deepak Ramrakhiani tarafından çekildi. Aynı şekilde ses kaydıda Dubai'de Salvo Riggi tarafından alındı.



En büyük hayaliniz nedir ve hayallerinizi gerçekleştirebildiniz mi?



En büyük hayalim dünya çapında bir sanatçı olmak. Hem türkçe hem ingilizce şarkılarımla geniş kitlelere ulaşmak. Hayellerimi gerçekleştirmek için bir kaç adım attım diyebiliriz ama bu yol biraz zorlu ve uzun. Yani şöyle, bu yolda koşarsan çabuk yorulursun, yürürsen geç kalırsın ama doğru aracı bulursan istediğin yere doğru zamanda ulaşabilirsin.





Müzikle tanışmanız nasıl oldu? Kariyerinizin dönüm noktası nedir?



Müzikle ben çok küçük yaşta tanıştım. 7 yaşlarında kafamda yeni melodiler oluştururdum. Babam ve kardeşim de müzisyen. Evde her zaman müzik vardı desem yeridir. Kariyerimin dönüm noktası Sen Yokken ile başladı. Pandeminin olmasıyla kendime ayırabileceğim çok zamanım oldu bir çok şarkı yazdım ve Sen Yokken’den sonra daha çok üretmeye ve şarkılarımı yayınlamaya karar verdim.



Siz albüm mü yoksa single mı çıkarmayı tercih edersiniz?



Artık bence albüm yapmanın bir esprisi kalmadığını düşünüyorum. Şöyleki eskiden insanlar kaset veya CD alırdı. Bilirsiniz kaset çalarlar, CD çalarlar vardı. Arabada CD dinlenirdi, ders çalışırken yada yolculukta kaset çalar. Artık digital platformlardan müzik dinleniyor ve arabada bluetooth ile bu platformalara bağlanıp müzik dinliyoruz. Yani single çıkartsakta albüm çıkartsakta zaten sanatçının tüm şarkıları sırasıyla dinlenebiliyor. Kaçtane olduğunun önemi yok. Playlistler oluşturuluyor ve istediğin şarkıyı dinleyebiliyorsun.

Kendinize rakip olarak gördüğünüz bir sanatçı var mı?



Bütün sanatçılara saygım var ve iyi kötü ortada bir emek var. O yüzden rakip değilde ilham aldığım sanatçılar var diyebilirim.



Sahne hayatınız için vazgeçmek zorunda olduğunuz şeyler oldu mu?



Hayır olmadı ama ileride olabilir.



Hiç maddi zorluk yaşadınız mı? Müzik kariyerinizi nasıl etkiledi?



Tabiki. Ben üniversitedeyken album teklifleri aldım ama okulum olduğu için teklifleri değerlendiremedim. Okulum bittikten sonrada çalışmak zorunda kaldım ve müzik kariyerime ara verdim.



Bazı sanatçıların lüks tutkunu olduğunu biliyoruz. Sizin de var mı lüks tutkunuz?



Evet var. Ama sanatçılıktan değil Dubai’de yaşadığım için. Dubai lüks bir yer ve ister istemez lüks yaşam normalleşiyor burada.



Şimdiye kadar en fazla yanlış anlaşıldığınız konu neydi?



İnsanlar hep beni yanlış değerlendirirdi. Sarı saçlı olduğumdan ve sessiz durduğumdan ilk başta insanlar aptal sarışın gibi davranırdı sonra siyaha boyadım yine dış görünüşümden zekam yabana atıldı. Sonra fizik şampiyonu oldum, üniversiteyi dereceyle bitirdim ve bir çok iş başardım ve insanlar bana sen ajanmısın v.s gibi şeyler söyledi. Çok zeki olduğumu söylediler ama öyle durmadığımı, ajan olduğumu yada zengin bir sevgilim olduğunu söyleyenler oldu. Ama ne başardıysam kendi çabam ve çok çalışmamla oldu. Hiç zengin sevgilim olmadı bu arada. Tabi insanlar anladı ve artık yanış anlaşılmıyorum.



Evlilik sanat yapmayı sizce durduruyor mu?



Hayır tabiki. O kiminle evlendiğine bağlı birazda. Eğer evlendiğin kişi tutucuysa yada kıskançsa ve destek olacağına köstek oluyorsa sanat yapmaya engel olabilir. O yüzden doğru kişi ile evlilik hiçbir şekilde sanat yapmayı engellemez.





Sahne hayatınız ile dışarıdaki yaşamınız arasında bir fark var mı?



Evet var. Müzikte kendim oluyorum. Kendim gibi giyinip kendim gibi davranıyorum ama dışarıda ben bir iş kadınıyım ve ona göre davranıyorum.



Sahnenize yetişemediğiniz anlar veya sahne gününüzü unuttuğunuz anlar oldu mu?



Daha öyle birşey olmadı zaten müzik kariyerime pandemi zamanında başladım daha sahneye çıkmadım.



Moda danışmanınız var mı? Giyim konusunda nelere dikkat ediyorsunuz?Pahalı kıyafet tercih edermisiniz?



Moda danışmanım yok. Kıyafetlerimi kendim seçiyorum. Kıyafetlerimde dikkat ettiğim tek konu yerine göre seçim yapmak. Kendi logomun tasarımını yaptım ve ileride tasarım projelerim olacak. Pahalı kıyafetler de tercih ediyorum aynı şekilde pahalı olmayanlarıda. Yani üzerime yakışanı tercih ediyorum.



Dekoltenizemi Sahnenizemi güvenirsiniz?



Ben sesime ve şarkılarıma güveniyorum.



Hayatınızda "Seni çok bekledim" dediğiniz birisi oldu mu?



Hayır daha olmadı.





Sahne mi para mı aşk mı hangisini tercih edersiniz ?



Tabiki para. Çünkü paran olursa çok güzel projeler yapıp daha çok sahne alabilirsin. Aşka gelince, önce kendine aşık olacaksın ve kendini mutlu edeceksin ki gerçek aşkı bulasın. Mesela fakir biri zengin birine aşık olabilir, sırf zenginliğinden etkilendiği için, ama bunun gerçek aşk olup olmadığını anlayamayabilir. Ama kendine aşık biri kendinden başkasına aşık olursa işte o gerçek aşktır.



Kendinize belirlediğiniz bir hedefiniz varmı? Ne yaparsam bu işte ben başardım diyebilirsiniz?



Evet var. Kurduğum işlerde, yani iş yaşamımda ve müzik yaşamımda geniş bir kitleyi etkileyebiliyorsam ve buralardan elde ettiğim gelirlerle ihtiyacı olan geniş bir kitleye maddi ve manevi destek olabiliyorsam başarmışımdır.



Tek ulusal gazete haberi ile bir anda sahne alma peşinde olan yeni şarkıcılara ne gibi tavsiyeler vermek istersiniz?



Ben sadece üretmekten yanayım. Kendi üretmeyen biri, şarkıcı diye sahnelerde yer alabilir ama asla sanatçı olamaz. Çeşitli kanallarla sahne peşinde koşabilir doğal olarak. Sonuçta para kazanmak için insanlar çalışıyor ama sanat aşktır. Sahne alma peşinde koşmak yerine bol bol üretirsin. Zaten sahne teklifleri gelir. Oyüzden tavsiyem bol bol üretin olacaktır.



Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?



Kendiniz olun, kimsenin etkisinde kalmayın. Kendinizi sevin ve sadece kendinizi mutlu etmeye çalışın. Başkalarını memnun etmeye çalışırsanız şunu bilin ki ne yaparsanız yapın herkesi memnun edemezsiniz. Sunuçta mutsuz olan siz olursunuz. İyilik yapın denize atın ama kendinize yaptığınız iyilikleri biriktirip saklayın. Ancak ozaman mutlu olursunuz.



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Hangi mesleği yapmak istemezsiniz? İcra Avukatı



En nefret ettiğiniz şey nedir? Aslında iki şey, cehalet ve nezaketten yoksunluk



Hangi takımı tutuyorsunuz? Takım tutmuyorum ama tutsam Galatasarayı tutardım galiba :)

Uğurlu sayınız? 13



En sevdiğiniz renk? Pembe



Kıskanç mısınız? Egonuz yüksek mıdır? Kıskancım biraz. Egom hiç olmadı. Hatta arkadaşlarım sen niye hep aynısın hiç havaya girmiyorsun derlerdi.



En son izlediğiniz film, dizi? En son izlediğim film Hypnotic. Dizi, Squid Game



En son gittiğiniz konser? Abudabi'de Bryan Adams konseri