Trendyol Süper Lig de 24. Hafta karşılaşmaları oynanan 10 mücadele ile tamamlandı. Bu hafta 5 ev sahibi 2 deplasman ekibi galip ayrılırken 3 mücadele ise beraberlikle noktalandı. Bu hafta futbol severler 20 gol izleyebildi.

Haftanın önemli mücadelelerinden biri Antalya da Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynandı. Sergen Yalçın yönetiminde yenilgisiz ilerleyen Antalyaspor karşısında, lider Fenerbahçe Cengiz Ünder ve Batshuayi ‘nin ayağından bulduğu gollerle 2-0 galip ayrılmayı başardı. Zirvenin bir diğer adayı Galatasaray ise zorlu Samsunspor deplasmanında maçın başında Nelson ve Barış Alper Yılmaz ile skor üstünlüğünü yakaladı ve 2-0 kazanarak yarışa devam dedi.

Haftanın bir diğer önemli mücadelesi ise Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanan derbi maçı oldu. Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy attığı iki gol ile takımını galibiyete taşıdı. Bu sonuçla Beşiktaş ligde 3. Sıraya yükselirken, Trabzonspor ise üst üste 4. maçından mağlup ayrıldı ve 4. sıraya geriledi.

Alt sıraları ilgilendiren mücadele de Hatayspor, Karagümrük karşısında 3-1 galip gelerek üst üste 2. galibiyetini alarak orta sıralara yükseldi. Karagümrük ise haftayı düşme potasında tamamladı. Kasımpaşa ise evinde Alanyaspor’u 2-1 ile geçerek ligde 6. sıraya kadar yükseldi. Pendikspor ise evinde Adana Demirspor karşısında 2-1 galip gelerek haftayı düşme potasının hemen üzerinde tamamlarken Adana Demirspor cephesinde ise galibiyet hasreti 7 maça çıkmış oldu. Başakşehir ise evinde İstanbulspor karşısında 2-0 kazanarak haftayı rahat kapatırken, İstanbulspor ise son sırada tamamladı. Çaykur Rizespor Konyaspor ile Ankaragücü de Sivasspor ise golsüz berabere kaldı taraflar haftayı birer puan ile geçti. Haftanın bir diğer beraberlikle sonuçlanan mücadelesi Gaziantep FK ve Kayserispor arasında oynandı. 1-1 tamamlanan mücadeleden sonra tarafların galibiyet hasreti Gaziantep FK da 7, Kayserispor da ise 9 maça yükseldi.

Gol krallığı mücadelesinde ise Fenerbahçe’den Edin Dzeko 16 gol ile zirvede haftayı geçerken, Pendikspor’dan Mame Thiam 15 golle takibini sürdürdü.