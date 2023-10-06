Biden, ABD Hükümetine Finansman Sağlayacak ve Kapatmayı Önleyecek Tasarıyı İmzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden, federal kurumlara ayrılan paranın tükenmesine bir saatten az bir süre kala, ABD hükümetini Kasım ortasına kadar finanse etmek ve kapanmayı önlemek için bir yasa tasarısı imzaladı.



Biden, cumartesi gecesi geç saatlerde, daha önce Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'te tasarıyı imzalarken çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Mesajında, Kongre'yi tüm mali yılın finansman yasalarını geçirmek için derhal çalışmaya başlamaya çağırdı.



ABD Senatosu, hafta sonu yapılan ender bir toplantıda Cumartesi gecesi bir finansman tasarısını onayladı ve bunu imzası için Başkan Joe Biden'a gönderdi ve federal hükümetin büyük ölçüde korkulan kapanmasını önledi.



Temsilciler Meclisi'nde onaylandıktan sonra Senato'dan 88-9 kabul edilen tasarı, 17 Kasım'a kadar federal hükümete fon sağlayacak. Tasarı, Biden'ın talep ettiği 16 milyar dolarlık afet yardımını içeriyor ancak Ukrayna'ya yardım etmek için gereken parayı içermiyor. Rusya'nın işgaline karşı savaş.



Oylamanın ardından Biden, tasarının kabul edilmesinin "milyonlarca çalışkan Amerikalıya gereksiz acı verecek gereksiz bir krizi" önlediğini belirten bir açıklama yaptı.



Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer oylamadan sonra yaptığı açıklamada, "Kapanmayı önlemiş olacağız." dedi. "Senato'nun alamet-i farikası olan iki partili anlayış galip geldi. Ve Amerikan halkı rahat bir nefes alabilir."



Tasarı Cumartesi gece yarısına kadar Kongre tarafından onaylanmasaydı ve başkan tarafından imzalanmasaydı, federal hükümet kapanacaktı.



Hava trafik kontrolü ve resmi sınır giriş noktaları gibi temel hizmetlerde personel bulundurulmasına rağmen, 4 milyondan fazla ABD askeri personeli ve hükümet çalışanına ödeme yapılmayacak. Emekliler, faturalarını ödemek ve yiyecek satın almak için aylık devlet ödemelerini zamanında alamayabilir ve milli parklar kapatılabilir.





Günlerce bunların hepsi kaçınılmaz görünüyordu



Olayların ani dönüşü Cumartesi günü Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin taktik değiştirmesi ve Cumhuriyetçi grubunun katı görüşlü üyelerinin karşı çıktığı fon yasa tasarısını öne sürmesiyle başladı.

Meclis tasarıyı 335-91'le kabul etti. Biden, Demokratlar ve Senato'daki birçok Cumhuriyetçinin önceliği olan Ukrayna'ya yönelik yardımı içermese de Cumhuriyetçilerden daha fazla Demokrat bunu destekledi.

Temsilciler Meclisi'nin üst düzey Demokratlarından Hakeem Jeffries oylama öncesinde gazetecilere verdiği demeçte, "Aşırı MAGA Cumhuriyetçileri kaybetti, Amerikan halkı kazandı."





Cumhuriyetçi Temsilci Lauren Boebert, kısa vadeli geçici önlem tasarısının kabulünü eleştirdi.



CNN'e verdiği demeçte, "Senatoyu, Meclisin onayladığı dört ödenek yasa tasarısını kabul etmeye zorlamalıydık. Bu bizim oyunumuz olmalıydı." "Onları müzakere masasına gelmeye, konferansa gelmeye, farklılıklarımızı dile getirmeye zorlamalıydık."

McCarthy'nin, partisinin sağcı üyelerinden kendisini konuşmacı olarak görevden alma yönünde bir önergeyle karşı karşıya kalması bekleniyor.

McCarthy, kendisini görevden alma tehdidi hakkında "Eğer biri beni odadaki yetişkin olmak istediğim için çıkarmak isterse, devam edin ve deneyin" dedi. "Fakat bu ülkenin çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Ukrayna yardımı hala muhtemel



Biden yaptığı açıklamada, tasarıda Ukrayna'ya yönelik finansman eksikliğine dikkat çekerek, "Amerika'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin kesintiye uğramasına hiçbir koşulda izin veremeyiz."



Kongre'de Ukrayna'ya verilen destek güçlü olmaya devam ediyor ve Cumartesi gecesi geç saatlerde, Schumer ve Azınlık Lideri Mitch McConnell liderliğindeki iki partili Senato liderlerinden oluşan bir grup, ABD'nin "ülkeye kritik ve sürekli güvenlik ve ekonomik destek sağlamaya devam etmesini" sağlamaya söz veren bir bildiri yayınladı. Ukrayna.”



NBC News, ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkilinin, Biden ve Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'nın savaş alanı ihtiyaçlarını "biraz daha uzun süre" karşılayacak fona sahip olduğunu ancak Kongre'nin Ukrayna finansman yasasını yakında geçirmesinin "zorunlu" olduğunu söylediğini aktardı.



Temsilciler Meclisi'nde finansman tasarısına karşı oy kullanan tek Demokrat, Kongre Ukrayna Grubunun eş başkanı Illinois'li Temsilci Mike Quigley'di. "Ukrayna'yı korumak ulusal çıkarımızadır" dedi.





George Washington Üniversitesi Siyasi Yönetim Okulu Müdürü Todd Belt, VOA'ya yaptığı açıklamada, "Bu çok kaotik görünüyor ancak bu ilk kez olmuyor" dedi. "Burada ödenmesi gereken bir bedel var. Ama bu demokrasinin bedeli. Bazen çok karmaşık görünüyor. Ama sonunda genellikle bir uzlaşmaya varıyorsunuz."



Bu tür kapatmalar ABD'de son on yılda dört kez meydana geldi, ancak yasa koyucular hükümet operasyonlarının tamamen yeniden başlatılması konusunda uzlaşmaya varana kadar genellikle yalnızca bir veya iki gün sürdü. Ancak eski Başkan Donald Trump'ın yönetimi sırasında meydana gelen bir kapatma, Trump'ın ABD-Meksika sınırına duvar inşa etmek için fon aradığı ve başarısız olduğu için 35 gün sürdü.