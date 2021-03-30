Sedat SARIKAYA'dan Röportaj Köşesi

Başarılı Sanatçılardan Adem Gümüşkaya ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik

Müzik kariyerinizden biraz bahseder misiniz?

Merhabalar, 2013 yılında başladığım profesyonel müzik yolculuğum bugün hala ilk günkü heyecanı ile devam ediyor. İlk çıkış yaptığım Kış Masalı Hikayesi ile merhaba demiştik dinleyene, sonrasında 50 küsür farklı proje ve sayısız canlı performans ile keyifli bir şekilde yol aldık. Hikaye diyorum çünkü şarkılarımı anılarımdan, gözlemlerimden alıntı yaparak kağıda döküyorum. Böyle adlandırmak daha samimi geliyor.

Son çalışmanızdan biraz bahsedebilir misiniz?

Son çalışmamız Tozlu Yollar 2016 yılında Londra'da bir konser sonrası otel odasında kağıda döktüğüm bir hikayedir. Bir yıl kadar önce sevgili Eren Duranoğlu ile kaydetmeyi planlamıştık aslında, malum pandemi sürecinden erteleyerek ancak bugün dinleyenle buluşturabildik. Sıcak kıpır kıpır bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Tozlu Yollar ile Avrupa Müzik ailesine de merhaba dedik bu arada. Güzel bir başlangıç yaparak sonrasında ki sürprizler için kocaman bir adım attık.

En büyük hayaliniz nedir ve hayallerinizi gerçekleştirebildiniz mi?

En büyük hayalim son nefesimi verdiğimde ardımda anılmaya değer tertemiz bir isim bırakmak.

Müzikle tanışmanız nasıl oldu? Kariyerinizin dönüm noktası nedir?

Müzikle tanışmam öyle büyük ustaların anlattığı gibi ''dayım bana bir mandolin hediye etti.. ortaokulda müzik öğretmenim keşfetti..'' şeklinde olmadı. Bence bu direk genetik meselesi, babam bağlama çalardı annemin de sesi güzeldir mesela. Onların yönlendirme çabaları küçük yaşlarda ters tepti aksine ama sonrasında bir şekilde içinde buldum kendimi. Biraz bağlama biraz gitar biraz piyano derken ilerledi. Zaten yazıp bestelemek inanılmaz motive ediyor insanı.

Sizce sanatçılar son zamanlarda albüm çıkarmaya neden olumsuz bakıyorlar?

Albüm çıkarmıyorlar demeyelim CD çıkarmıyorlar, çünkü herhangi bir sanatçının geçmişteki ortalama albüm çıkarma süresine bakarsak (6 ay diyelim) bugün aynı süre zarfında YouTube ve digital üzerinden yayınladığı şarkı sayısı albümdeki sayıyı geçebilir belki de:) ve bu zaman diliminde ki tüm şarkıları albüm olarak düşünebiliriz.. Aradaki tek fark elde cd kaset gibi bir materyal yok. Hangisi daha iyi tartışılır tabi.

Siz albüm mü yoksa single mı çıkarmayı tercih edersiniz?

Kaset, cd daha kıymetliydi sanki. Özlüyorum.

Kendinize rakip olarak gördüğünüz bir sanatçı var mı?

Müzikte rekabet unsuru doğru gelmiyor bana. Bu içten gelen bir şey, bir galibi veya mağlubu olmamalı.

Sahne hayatınız için vazgeçmek zorunda olduğunuz şeyler oldu mu?

Hayır olmadı.

Hiç maddi zorluk yaşadınız mı? Müzik kariyerinizi nasıl etkiledi?

Mütevazi bir aileden geliyorum, geçmişte ve bugün illaki zorluklar yaşadım ama bir şekilde ayakta kalmayı başarabildim.

Bazı sanatçıların lüks tutkunu olduğunu biliyoruz. Sizin de var mı lüks tutkunuz? Lüks nedir?

Yaşadığımız ülkede ve şartlarda tam anlamı ile ölçülür bir şey değil bence. Azla yetinmeyi bilen bir insanım diyelim.

Şimdiye kadar en fazla yanlış anlaşıldığınız konu neydi?

Bir klibimdeki imajımdan dolayı bir siyasi partinin mitingine konser için davet edilmiştim. Kendilerine herhangi bir siyasi görüşüm olmadığını iletip teşekkür etmiştim.

Youtube izlenmelerinden gelir sağlıyor musunuz? Size bir gelir sağlıyor mu?

2013 yılından beri aktif olarak YouTube üzerinden gelir sağlıyorum. Çevremdeki müzisyen ve sanatçı dostlarımada bu konuda çok destek ve yönlendirici oldum.

Youtuberların müzik hayatına girmesini nasıl buluyorsunuz?

Çok başarılı bulduklarım var, yapmamaları gerekiyor diye düşündüklerimde.. Dinleyenin aklı başında çok şükür. Gereken cevabı onlar bir şekilde veriyor.

Evlilik sanat yapmayı sizce durduruyor mu?

Evlendikten sonra eski enerjisini kaybeden üretemeyen sanatçılarla karşılaştık elbette. Evlilik, çocuk, aile yaşantısı başlı başına bir mücadele konusu çünkü.

Ben belli bir disiplin ve kurallar çerçevesinde bu konuda sağlam durmayı başarabildim.

Pop müziği sizce nereye doğru gidiyor?

Pop müzik son 10 yılda çok fazla şekillendi, bunda aranjörlerin payı büyük. Son derece harman bir müzik kültürümüz var aslında. Arabesk, pop, rock ve son dönemde rap, hepsi iç içe birbirlerinden beslenerek ilerliyor. Eski pop soundu kültürü yok kesinlikle ama zaten hiçbir şey eskisi gibi değil ki.

Bir albüm ya da single çıkarmanın maliyeti nedir? Sizce verilen emeklere değiyor mu?

Başarılı bir albüm veya single çıkarmak maliyetli ve yorucu bir iş. Zorluklarla dolu 3 aşamalı bir parkurla karşı karşıyayız: 1•Çok iyi bir şarkı seçmelisin. 2•Son aşamaya kadar özenli çalışabileceğin seni ve şarkını iyi analiz edebilecek bir aranjör bulmalısın. 3•Tanıtım ve vitrin için iyi bir yapım ekibi ile çalışmalısın.

Bu aslında başlı başına bir röportaj konusu, anlatacak çok şey var.

Pandemi döneminin müzik sektörünü nasıl etkilediğini biliyoruz. Sizce bu dönemi en az zararla atlatmak için ne yapılmalı?

Düşünsenize bu salgın 20 yıl önce olsaydı, digital çağ sosyal medya ve YouTube hayatımızda değil.. Muhtemelen intihar vakaları bugünkünün on katı fln olurdu. Biraz şanslıyız sanki bu açıdan. Müzisyen arkadaşlarıma kardeşlerime bulundukları yerden hep yeni ve güzel şeyler üretmeler dinleyenle buluşturmaları için tavsiyeler sundum, bugün bu imkanlara sahibiz. Bence biraz kıymetini bilmeliyiz.

Hayatınızda değiştirmek istediğiniz şeyler var mı?

Şu an yok, ama olduğunda hiç beklemedim değiştirdim. Bana iyi gelmeyen ne varsa çıkardım hayatımdan.

Sahne hayatınız ile dışarıdaki yaşamınız arasında bir fark var mı?

Özel hayatımda disiplinli ve planlı olmayı seçerim akışına bırakmam kuralcıyım biraz. Sahnede de bu böyle aslında, provalarda ne yaptıysak düşündüysek sahnede uygularız arkadaşlarımla.

Aşk hayatını sanat hayatının önüne geçiren sanatçılar için neler söylemek istersiniz?

Aşk bu gönül ferman dinlemez. İkisi de birbirinin önüne geçmemeli. Saygı önemli.

Sosyal aktiviteleriniz var mı? Müzik dışında neler yapıyorsunuz?

Bağla bahçe ile uğraşmayı seviyorum. Toprak kokusu huzur veriyor bana. Bir de sporun her alanı ile ilgili olmaya çalışırım. Tenisi ayrı severim ama, tam bir Federer hayranıyım.

Sizce ülkemizde müzik neden magazinleştiriliyor?

Müzik magazin sektörünün direk ilgi alanı bence, adı sanı olmayan hiç dinlenmeyen birinin magazin bültenlerine usta müzisyen olarak servis edilmesi acı ve ticari bir durum. Tabi hepsi öyle değil diyelim gönül alalım.

Tek single ile bir patlama yaşayanlar neden bir anda ortadan kaybolup devamını getiremiyorlar?

Bir sürü faktör var aslında. Bir yere bel bağlayıp üretmemek sonun başlangıcıdır, illaki ilgi azalacak ve tükenecektir. Mesela bu benim için de söylendi ‘’Bir Kış Masalı yaptın kayboldun’’ diye ama bak öyle değil yıllar içerisinde sayısız hikaye konser ve ödülle gururla devam ettim yoluma. Dinleyen bazen bir yere takılıp kalıyor. Sonrasında olan biteni görmezden geliyor. Bu biraz üzücü.

Moda danışmanınız var mı? Giyim konusunda nelere dikkat ediyorsunuz?

Sahneler için bir moda danışman ekibim var ortak karar vererek hareket ediyoruz. Giyimde sade ve rahatlıktan yanayım. Koyu renkler tercihim oluyor genellikle.

Pandemi döneminde sahne alabiliyor musunuz? Sahne için ne gibi önlemler aldınız?

Pandemi döneminde tüm sanatçı dostlarım gibi bende sahne alamadım. İlk yaz biraz açılır gibi oldu ve birkaç sahnemiz oldu elimizden geldiğince mesafe kurallarına uygun şekilde şarkılarımızı çaldık söyledik. Ama zor tabiki. Kulis toplanmalarımızı özledik, dinleyenle fotoğraf çekilemedik. Bir an önce eski günlere dönmeyi diliyoruz.

Hayatında "Seni çok bekledim" dediğiniz birisi oldu mu?

Hayır olmadı.

Kadınlar maruz kaldıkları olayları hiç çekinmeden açıkça dile getirebiliyor bu durumu nasıl buluyorsunuz ?

Kadınlar geçmişte toplum içerisinde farklı bir statüde yer aldı, yeterince söz tanınmadı ve haksızca ezildiler. Bugün her alanda olduğu gibi sosyal medyanın gücü onlarında daha özgüvenli ve güçlü olmasını sağladı, yalnız olmadıklarını fark ettiler. Bu iyi birşey.

Kadın terörü bir yerlerde hep vardı aslında ama kim biliyordu?

Kendimize belirlediğiniz bir hedefiniz varmı? Ne yaparsam bu işte ben başardım diyebilirsiniz?

Bir gün best off Adem Gümüşkaya albümü yapılırsa işte o zaman başardım diyebilirim. Bu bir hedef değil benim için. Büyük ustalarda gördüğüm zirve bu sanki.

Tek ulusal gazete haberi ile bir anda sahne alma peşinde olan yeni şarkıcılara ne gibi tavsiyeler vermek istersiniz?

Mesele gazete haberi veya sosyal medyadaki ilgi değil aslında, sahne gerçekten başka bir alan tabiri caizse kral çıplak denilen yer orası. Tam anlamı ile hazır olmadan tavsiye etmiyorum sonrası için büyük hayal kırıklığı olur.

Türkiye'de müzik sektöründe Barış Manço, Erkin Koray gibi sanatçılar çıkmıyor. Çıksa da eski şarkıları yorumlamak istiyorlar. Bunun sebebi sizce nedir?

Eski sanatçıların ve şarkıların gönlümüzdeki yeri baki. Muazzam eserler bıraktılar bizlere bu tartışılmaz. Tabi toplum olarak ta geçmişe hasret bir yapımız var. Ah nerede o eski şarkılar deriz ya hep, yeni ve güzel şeyler üretiliyor tabi ama iyi şarkı ile iyi insan kavramının ortak paydada buluşması bugün az gördüğümüz bir şey. Fark bu olsa gerek.

Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Güzel günler göreceğiz güneşli günler, sabırlı ve inançlı olsunlar.

KISA KISA...

Hangi mesleği yapmak istemezsiniz?

-Yükseklik korkum var, pilot olamazdım, inşaat vb işlerde çalışamazdım sanırım. Uçakta cam kenarında oturamam mesela.

En nefret ettiğiniz şey nedir?

-Gözümün içine bakarak yalan söylenmesi. Buna tahammül edemem.

Hangi takımı tutuyorsunuz?

-Çocukluk aşkım Galatasaray.

Uğurlu sayınız?

-Çift sayılar

En sevdiğiniz renk?

-Siyah

Kıskanç mısınız? Egonuz yüksek midir?

-Ölçülü bir kıskancım. Mütevaziyim.

En son izlediğiniz film, dizi?

-I Care A Lot

En son gittiğiniz konser?

-Duman