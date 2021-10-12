Sedat SARIKAYA

Röportajımızda "Bir elbisenin pahalı olup olmaması benim için pek önemli değil ,önemli olan çok kaliteli durması…"diyen ve bir çok konuyu konuştuğumuz başarılı Sanatçılardan Ayça'M ile yaptığımız röportajımız sizlerle

Müzik kariyerinizden biraz bahseder misiniz?

Çocukluğumdan beri müziğe karşı bir ilgim vardı.Dans kursları Okul karoları gitar kursları Gibi bir çok eğitime Katıldım.Hobim diyebilirim.2018 Senesinde ilk projem olan fiyasko isimli şarkımı çıkardım…Ve kariyer anlamındaki Müzik serüvenim böyle başladı

Son çalışmanızdan biraz bahsedebilir misiniz?

“Dön hadi” şarkım daha çok yeni En sevdiğim projelerinden biri kısa zamanda bana bir çok ödül getirdi.Aranjesi ile klibiyle İçime en çok Sinen projem diyebilirim.Dinleyen herkes şarkımı Çok enerjik ve eğlenceli buluyor.Benim de tek amacım yeterince geniş kitlelere duyurmak…

En büyük hayaliniz nedir ve hayallerinizi gerçekleştirebildiniz mi?

Bir keresinde babam beni aradı birkaç ay evvel hatırlıyor musun dedi Lisedeyken bir gün sana sormuştum kızım büyünce ne olacaksın diye…Sen de bana yönetmen ya da şarkıcı demiştin.Bak ikisinide oldun seninle gurur duyuyorum dedi.Ben aramızda böyle bir konuşma geçti hatırlamıyordum bile o söyleyene kadar.Yani evet hayallerimi gerçekleştirdim. sıra daha büyük hayallerde

Müzikle tanışmanız nasıl oldu? Kariyerinizin dönüm noktası nedir?

Kariyerimin dönüm noktası 2018dir.Beni müzikle profesyonel anlamda tanıştıran Ünlü Fotoğraçı Halil güzel olmuştur.Beni görür görmez ne kadar güzel bir ışığın ve enerjin var farkında mısın Senin fotoğraflarını çekmek istiyorum Sana bir proje yapalım dedi. Sesimin güzel olduğunu arkadaşlarımdan duymuş Ve ardından her şey hızlıca gelişti profesyonel anlamda müzik hayatına atıldım… canlı yayın yönetmenliğini bırakıp kendi kliplerimi çekmeye başladım…

Siz albüm mü yoksa single mı çıkarmayı tercih edersiniz?

Single çıkarmayı tercih ediyorum çünkü herşeyin çok çabuk tüketildiği bir dönemdeyiz.O yüzden single çıkarmak bana daha mantıklı geliyor…

Kendinize rakip olarak gördüğünüz bir sanatçı var mı?

Kendime rakip gördüğüm bir sanatçı yok.Yani bir tane yok milyonlarca var :)

Herkes sanatçı oldu artık :)

Sahne hayatınız için vazgeçmek zorunda olduğunuz şeyler oldu mu?

Evet sahne hayatım için Bu zamana kadar alışık olduğum tüm hayatımdan vazgeçtim.Orjinal mesleğim olan canlı yayın yönetmenliğini bıraktım.Ve hayatım çok farklı bir yöne doğru kaydı… ama çok mutluyum

Hiç maddi zorluk yaşadınız mı? Müzik kariyerinizi nasıl etkiledi?

Şu şekilde maddi zorluk yaşadım yaptığım bazı projeleri kendim üstlendim O aralar zorlandım tabi Ama sonra ismim duyulmaya başladıkça Sponsorlar ve yatırımcılar devreye girdi…

Bazı sanatçıların lüks tutkunu olduğunu biliyoruz. Sizin de var mı lüks tutkunuz?

Lüks tutkunu değilim ama imkan varsa tabii ki ben de her insan gibi en iyisini isterim ama yoksada yoktur yani hayatı kendine zindan edemem. Her duruma adapte olabilecek kadar güçlü bir karakterim var.Hayatı çok da ciddiye almıyorum açıkçası hayata karşı esprili yaklaşıyorum başıma gelen kötü şeylere bile gülebiliyorum Ya da kendimle dalga geçebiliyorum. çünkü kendimi ve hayatımı seviyorum…

Şimdiye kadar en fazla yanlış anlaşıldığınız konu neydi?

AŞK…AŞK hayatımda pek anlaşılmadım. Beni duygusuz birisi olarak gördüler aslında çok duygusal bir sevgi doluyumdur.Sadece çok fazla göstermeyi beceremiyorum… Koruma kalkanlarım Yüzeysellik olarak algılandı…

Evlilik sanat yapmayı sizce durduruyor mu?

Evlilik bence her şeyi durduruyor…Sosyal hayat iş kariyer arkadaşlık Daha da aklınıza ne gelirse… Ayrıca aşkıda öldürüyor bence…

Sahne hayatınız ile dışarıdaki yaşamınız arasında bir fark var mı?

hiç fark yok Dışarda nasıl bir kadın varsa sahnede de o var Sadece sahnedeki biraz daha dikkat çekici o kadar…

Sahnenize yetişemediğiniz anlar veya sahne gününüzü unuttuğunuz anlar oldu mu ?

Hayır hiç olmadı…

Moda danışmanınız var mı? Giyim konusunda nelere dikkat ediyorsunuz?Pahalı kıyafet tercih edermisiniz?

Bazı kliplerimde değerli stylinglerden destek aldım… Bir elbisenin pahalı olup olmaması benim için pek önemli değil ,önemli olan çok kaliteli durması…

Dekoltenizemi Sahnenizemi güvenirsiniz?

Aslında ben en çok enerjime güvenirim…

Hayatınızda “Seni çok bekledim” dediğiniz birisi oldu mu?

hiç kimse olmadı ben kimseyi beklemem…

Gidene de dur kalanları gönderiyorum :)

Ayrıca kimsede beni beklemesin bir kere gittiysem bir daha da dönmem…

Sahne mi para mı aşk mı hangisini tercih edersiniz ?

Sahne zaten Bir aşktır ve para getirir :)

Sahnede olmayı seviyorum…

Kendinize belirlediğiniz bir hedefiniz varmı? Ne yaparsam bu işte ben başardım diyebilirsiniz?

Önceden yönetmen olmayı kafama koymuştum ve oldum sıra Starlıkta…

Tek ulusal gazete haberi ile bir anda sahne alma peşinde olan yeni şarkıcılara ne gibi tavsiyeler vermek istersiniz?

Bu ülkede ya şarkı patlatacaksın

Ya da Skandal…

Tek haberle tek şarkıyla çok zor…

Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Beni seven ve destekleyen herkese çok teşekkürler.Bundan sonra daha çok sizlerle olacağım…

KISA KISA...

Hangi mesleği yapmak istemezsiniz?

Masabaşı bir iş asla yapamam İkizler burcuyum ruhum daralır Özgür alana sahip olmam lazım bir değişik yerlere…

En nefret ettiğiniz şey nedir?

Karşımdakinin benim zekamı hafife almayı

Mistik bir yönüm vardır Her şeyi sezgilerim…

İyi niyeti art niyeti yalanı herşeyi…

Hangi takımı tutuyorsunuz?

Takım tutmuyorum takım tutma olayı pek bana göre değil

Uğurlu sayınız?

3

En sevdiğiniz renk?

Pembe Mor Saçlarımdanda Belli Olduğu Gibi

Kıskanç mısınız? Egonuz yüksek midir?

Kıskanç değilim ,narsistliğim Bir başkasını kıskanmama izin vermiyor.Ego demeyelim özgüven diyelim Ve oldukça yüksek…

En son izlediğiniz film, dizi?

La casa

En son gittiğiniz konser?

Ajda Pekkan Bayılırım Kendine

Hatta Bir Konserinde Rejiyi Yönetmen Bana Bırakmıştı 15 20 dakika konseri ben çekmiştim muhteşem bir duyguydu çok heyecanlanmıştım…