Sedat SARIKAYA'dan Röportaj Köşesi

Sizi Enbe Orkestrası ile tanıdık Behzat Gerçeker’in müzik kariyerini biraz ögrenmek isteriz?

Enbe Orkestrası nasıl kuruldu?

Ankara devlet orkestrasında Fazıl Say, Burçin Büke, Alev Barmur, Hülya Aksu gibi önemli müzisyen sanatçılarla birlikte konservatuar okudum daha sonra İstanbul balesi orkestrası sanatçısı oldum iki sene Paris, bir sene Macaristan’ da kaldım dolayısıyla bir klasik müzik kökenli bir müzisyenim ve de dünya çapında birçok starlara çaldık tabii ki Enba orkestrası ile yaptığım daha önce yaptığım farklı müzik tarzlarıydı ilk pop albümümüzü yaptık müzik severlerle buluşturduk. ENBE ORKESTRASI Engin TİTİZ ve Behzat GERÇEKER orkestra şefi olarak Türkiye’deki starlarla ve dünya çapında starlarla çalmaktı bütün hayalimiz bizde kendimizi geliştirerek Ajda PEKKAN, Sezen AKSU, Tarkan, Nuket DURU, Nilüfer, Kayahan gibi ustaların yanında çalarak kendimizi geliştirmek ve dünya starlarıyla çalışma şansımız oldu

En büyük hayaliniz nedir hayallerinizi gerçekleştirebildiniz mi?

Hayallerim var tabii ki ülkemizde birçok yaptığımız hit parçalar var müzik sevenlerin kalplerine yüreklerine oturan “kalp kalbe karşı”, Unutamam”, Martılar altın plak almış birçok parçamız var ama en büyük hayalimiz dünya müzik platformunda söz sahibi olabilmek dünya çapında müzik sektörüne bir şarkı yapmak. Dünyanın, Avrupa’nın kalbine hitap edebilmek orada listelere girebilmek

Yepyeni sesler ile birlikte çalışmalar yapıyorsunuz size gelen tepkiler nasıl memnun musunuz?

Bir çok yeni sesle çalışıp Türk pop müzik sektörüne müzisyenleri tanıştırmaktan keyif alıyorum bu iş sevgili Mustafa CECELİ ile başladı Aslı Güngör, Elvan Günaydın, İlyas Yalçıntaş bir çok arkadaşımız var şuan ismini söyleyemediğim bunları müzik sevenlerle tanıştırmaktan son derece mutluyum çünkü ülkemizde çok yetenekli müzisyenler var bunlar sadece benim görebildiklerim daha birçok göremediklerim var bunlar benim bulduklarım diye söylüyorum

Son Çalışmanızdan bize biraz bahseder misiniz?

Özellikle genç bir Azeri sanatçı yaptığımız “Sevda Karası” parçamız var ENBE orkestrası – Behzat Gerçeker ve Nahide babashlı Azeri arkadaşımız genç çok yetenekli şimdi baktığımız zaman son singlemız “Sevda Karası” çok güzel bir klip çektik sevgili Mustafa Ceceli aranjörümüz Nahide babashlı da çok özel ve yetenekli bir yorumcu benim teklifim ve benim istememle bu parçayı yaptık müzik severlerden çok güzel tepkiler aldık şuan 4-5 milyona gidiyor ilerisi çok açık diye düşünüyorum.

Müzikle tanışmanız nasıl gerçekleşti Kariyerinizin dönüm noktası nedir?

Müzikle tanışmam küçük yaşlarda oldu Ankara Devlet Konservatuarında kariyerimin dönüm noktası derseniz İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezinde ilk defa dünyanın en büyük seslerinden biri aramızda şuan olmayan ama sesi hayla kulaklarımızda dünya çapındaki ses Barry White’ la çalışmamız oldu o konserden sonra hayallerimiz, dönüm noktamız farklı olduğunu düşünüyorum

Sanatçılar Albüm çıkarmaya neden olumsuz bakıyorlar?

Sanatçıların albüm çıkartması çok zor oluyor çünkü artık devir ve yapılış şekli değişti, albümler çok maliyetli, profesyonel insanlar bunun altından kalkamıyor dolayısıyla sektör şuanda single olarak ilerliyor yani maxi single olarak bizimde yaptığımız ENBE orkestrası Nahide Babashlı – Behzat Gerçeker olarak “Sevda Karası” son single mız

Youtube izlenmelerden gelir geliyor mu sizlere?

Gelirler tabiki oluyor bizim yapımcımız DMC –Doğan müzik ile çalışıyoruz onlar bu gelirlere hakimler tabı biz işimizi başarıysak bize onlar büyük destek oluyor

Youtuber’lerin Müzik hayatına girmesini nasıl buluyorsunuz ? Ve Youtuberlerden beğendiniz isimler var mı?

Youtuberlardan beğendiklerim var içinde tabii ki, herkes youtuber oluyor, onlarda elenecekler, iyi olanlar içinde kalacaklar, bu denge her zaman böyle olmuştur.

Pop Müziği sizce nereye doğru gidiyor?

4-5 yıl önce Rock müziği vardı şimdi Trap-rap müzikleri var tabi bunlar olacaktır akımlar bence pop müziği akustik pop müziği her zaman olacaktır. Bizim yaptığımız ENBE orkestrasının yaptığı akustik enstrümanlarla Türkçe pop müziği o enstrümanlarla çalışıyoruz.

Bir Albüm Bir Single çıkarmanın maliyeti nedir verilen emeklere değiyor mu?

Bir Single bir Albüm yapmak inanılmaz yüksek rakamlara mal oluyor, Single zaten öyle bir klip çekmek yönetmenine bağlı yani bunun bütçeyle 50 bin tl, 200 bin tl 300 bin tl ye kadar gidiyor aranjörü var, mixi, masteringi var inanılmaz yüksek rakamlara mal oluyor çünkü biz şampiyonlar liginde çalışıyoruz o yüzden en iyi aranjörle, en iyi stüdyoyla çalışmak zorundayız çünkü müzik sevenlere karşı büyük bir sorumluluğumuz var

Konserler de uçsuz bucaksız dinleyiciler ile arasına barikat koyan sanatçılar hakkında neler düşünüyorsunuz?

Konserlerimizde genelde çaldığımız konserlerde barikat olmuyor çünkü biz dünyanın en önemli konser salonlarından Kremlin Sarayında çaldık iki defa, üç defa Moskova’da, İtalya’da roma sarayında, Kazakistan’da ve çok ülkemizin en önemli konser alanlarında çaldık bizim öyle şeyimiz olmuyor, bizim alanımızda yaptığımız müzikten dolayı dünya müzikleri (World müzik) akustik enstrümanlarla Türkçe pop müziği, hit parçalarımızı akustik olarak müzik severlere sunuyoruz.

Müzik ödülleri sizce birer pr çalışması mı?

Müzik ödüllerinin tabii ki iyileri var, daha önceden Kral TV’ nin vardı, Power Türk’ün vardı, Altın Kelebek var bunlar çok önemli Amerika’daki nasıl büyük ödül törenleri, bunlarda bizim büyük ödül törenleri, her şeyde olduğu gibi iyileri var, tabi kötüleri de var, güzel olmayan var, ama yapılmasından yanayım

Sosyal Aktiviteleriniz neler?

Sporla uğraşıyorum biraz tenis oynuyorum, Türk Milli takımında tenis oynuyorum Milli takımda ülkemizi temsil ediyorum, yani spor yaparak toksinleri atıyoruz.

Tek Single ile bir anda patlama yaşayanlar neden bir anda ortadan kaybolup devamını getiremiyorlar?

Tek single ile patlama yaşayanlar var ama bu işi uzun soluklu yapmak çok önemli bir yere gelmek, gelebilmek çok önemli, orada durabilmek çok önemli Ajda Pekkan’a baktığımız zaman orada durabilmek için saatlerce çalışıyor emek veriyor, çok çalışmak gerekiyor.

Moda danışmanınız varmı ? Giyim konusunda nelere dikkat ediyorsunuz?

Danışmanım var tabii ki. Yani giydiğimiz kıyafetler, sahne kıyafetlerinin çok özel olması gerekiyor, benim ekibim var onlara danışarak, her konserde bize yakışacak gelen insanlara özel kıyafetler oluyor, genelde smokin oluyor.

Sende bir starlık görüyorum, sende bir star ışığı var diye sözler çok duyuyoruz size göre starlık nedir?

Star olmak çok farklı bir enerjinizin olması gerekiyor baktığımız zaman Tarkan’ ı görüyoruz ondaki müthiş yeteneği, ışığı Ajda pekkan, Sezen Aksu bunlar çok çok özel insanlar bunlara baktığımız zaman star nedir anlarız.

Ülkemizde veya dünyada Müzikte Kadınlar mı Erkekler mi daha hızlı yol alıyorlar yada daha şanslılar ? Bir Şarkıcının en büyük getirisi sizce sesmi yakışıklılık-güzellikmi yada zekamı olmalı Sizin getiriniz nedir?

Dünyada erkekler mi, bayanlar mı derseniz bayanlar daha şanslı ama artık insanlar yapılan işe, müziğe önem veriyorlar, eskiden belki olabilirdi ama şuan önemli olduğunu düşünmüyorum

Bir Şarkıcının en büyük getirisi sizce sesmi yakışıklılık-güzellikmi yada zekamı olmalı Sizin getiriniz nedir? Hangisinde ilerlerse başarılı olur?

Benim için müzik olarak yaptığımız müzik çok önemli yaptığım melodiler insanların kalbine hitap ediyor mu, onları etkileyebiliyor mu, bir konserde çaldığımız zaman onların kalbinde bir yer alabiliyor muyuz bu önemli.

Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Buradan bütün müzik sevenlere sonsuz sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum bu her yaptığımız işte, her konserde emeği geçen tüm ENBE orkestrası müzisyenleri adına ve şimdiye kadar albümlerimizde bizimle beraber olan, ülkemizin en büyük starlarıyla çalışma şansına sahip olduk ve dünya starlarına hepsine sonsuz teşekkürlerimi ve sevgilerimi gönderiyorum