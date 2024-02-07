Miraç kandili Hicri takvime göre Recep ayının 27 gecesi idrak edilen bir gündür. Miraç'ın kelime anlamı yükselme veya göğe çıkmadır. Bu gecede Peygamber Efendimiz (s.a.v) eşsiz kulluğuna karşılık mükafat olarak Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmıştır.

Allah (c.c) yeryüzündeki eserleriyle kendisini beşere gösterdiği Peygamberimize gökler aleminin sakinlerini de göstermek için onu o yüce meclislerde dolaştırmış ve her yer üzerinde hükmünün geçtiğini bütün aleme göstermiştir. Peygamber Efendimiz hariç, kendisinden önce gelen hiçbir Peygambere nasip olmamıştır.Zamanlaması bakımından ilginçlikler ve mucizeler barındırmıştır. Bu gecede insanlığın iftihar tablosu (s.a.v) bir mucize olarak Mekke'deki Mescid-i Haram'dan, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya, oradan da göklerin ilahi derinliklerine doğru ruhen ve bedenen Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmıştır. Bu yükseliş dört büyük meleklerden biri olan Hz.Cebrail'in eşliğinde olmuştur.

Peygamber Efendimiz bütün zorluklara rağmen kulluğunda öyle olgunluğa ve dolgunluğa erişmişti ki, kendisine açılan o kapıdan içeriye girerken kulluğunun zirvelerine çıkmıştır. Miraç yalnızca bizim Peygamberimize hastır ve ona özeldir. Bütün namazlar, niyazlar, oruçlar ve çileler, namazın, niyazın, orucun manasını halka anlatması ve bütün bunları merdiven yapması Efendimiz (s.a.v)'in Miraca yükselmesini vesile olmuştur. Bu nedenle Miraç gecesi önemli bir gecedir. Peygamber Efendimiz Allah'ın huzuruna ulaştığında kendisine müjdeler verilmiştir. Bunlardan ilki beş vakit namazın farz olarak kılınmasıdır. Miraç'ın gerçekleşmesinden sonra Müslümanlar namazlarını beş vakit olarak kılmaya başlamışlardır. Bunun dışında o gece Bakara süresinde bulunan son iki ayet indirilmiş ve müslümanlara Cennet müjdelenmiştir.Fakat bunun Allah'a şirk koşmamak şartıyla olduğu bildirilmiştir.

İslam Alemi için kutsal kabul edilen Miraç kandili'nde bu mübarek geceyi ibadet ederek geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Böylelikle Allah'ın rızasını kazanmak ve ona layık kul olmak mümkün olur. Tıpkı Efendimiz (s.a.v) gibi. Bu gece de şöyle dua edebiliriz.Ey Rabbim; Eğer yükümlülüklerimizi unutursak bizi bundan dolayı cezalandırma, bize taşıyamayacağımız ağır yükleri yükleme, Rabbim bizlere acı, bizleri affet, halimize acı ve bizlere ilahi rahmetinle muamele göster. Bizim tek Rabbimiz sensin. Bizleri kafirlere karşı koru ve yardımını esirgeme. Amin... Dualarda buluşmak dileğiyle... Miraç geceniz mübarek olsun.

