Çocuklar kronik ya da ölümcül bir hastalığa nadiren yakalanır; bununla birlikte, en sağlıklı çocuk bile büyüme süreci içinde hastalanabilir.

Çocukların çoğu hastalıkların büyük bölümünden kolayca iyileşerek kurtulur, ama ne denli önemsiz olursa olsun bir hastalık her zaman insanı korkutur. Özellikle de ilk kez anne baba olmuş veya çocuğun hastalığı karşısında ne yapacağını bilemeyen kişiler daha çok kaygılanır.

Hastalığın nedenini tedavisini ve neler yapılabileceğini bilmek çocuğa daha iyi bakılabilmesini sağlar. Aslında en iyisi, olası hastalıklara karşı önlemler alarak hastalığın çabuk geçmesini sağlamak ve tekrarlamasını önlemektir.