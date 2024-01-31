Son yıllarda ülkemizdeki ekonominin iyice bozulup enflasyonun iki, üç hanelere çıkmasıyla marketlerdeki fiyatlarda bayağı bir dengesizleşmeye başladı.

Bazı günler bir ürünün fiyatının daha aradan bir hafta bile geçmeden yüzde 20 yüzde 30 zamlandığı bile görüldü. Aynı markayla aynı ürünün marketler arasındaki fiyat farkının çok astronomik olduğu da görüldü. Peki bu fiyatları kim neye göre nasıl düzenliyor, sormak lazım. Bu marketleri denetleyen kurumlar, yeterince denetim yapmıyorlar mı? Yoksa denetimlerde bu marketlere uygulanan cezalar yeterince caydırıcı olmuyor mu?

Çiftçi limonu bir liradan sattığını söylüyor, marketlerde limon on beş –yirmi liradan satılıyor.

Gerçekten millet olarak şaşkınız. Zaten ekonomik olarak geçinmeye çalışan bu millet, bir de marketlerin bu alavere dalavereleriyle uğraşıyor.

Acil yapılması gereken marketleri sıkı denetime alıp, fiyat, gramaj gibi konularda uygunsuz satış yapmaya çalışan marketlere caydırıcı cezalar uygulanması ve bunun sıklıkla yapılmasıdır.