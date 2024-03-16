Doğal gıdalar yerini katkı maddesi içeren hazır yiyeceklere bırakıyor, yoğun hayatlar mutfakta geçirilen zamanı azaltıyor. Ama çocuklarımıza karşı sorumluluğumuz büyük, sağlıklı büyümeleri için sağlıklı beslenmeleri şart.

Ebeveynin yedirme için ısrarları, ödüllendirme, ceza verme gibi yemek yeme sürecini vurgulayan tutumları çocuğun yeme alışkanlıklarını olumsuz yönde etkiliyor. Çocukların yiyecek tüketimleri günlük olarak değişir, bazı günler daha az yiyebilirler. Çocuğun tek besin türüne bağımlı kalmamasına dikkat edilmeli ve mutlaka besin çeşitliliği sağlanmalıdır.

Çocukluk çağı şişmanlığının en önemli nedeni ailedeki yanlış beslenme alışkanlıklarıdır.

Sağlıklı beslenme bebeklik dönemiyle birlikte başlamalıdır. Anne sütü en mükemmel besindir.

Özel bir neden yoksa ilk altı ay anne sütü tek başına verilmelidir. Ek besinlere, doğru zamanda başlanılmalıdır. Çocuğun yemek seçmesinin önüne geçecek, ona öğün düzenini benimsetecek bir yaklaşım benimsenmelidir. Çocuklar taklit ederek alışkanlıklar edindiği için, çocuğunun yemek seçmesini istemeyen ebeveynlerin de yemek seçmemesi gerekmektedir.