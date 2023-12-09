Dünyanın gözü önünde İsrail Gazze’ye ha bire bomba atıp çoluk çocuk, yaşlı genç demeden öldürmeye devam ediyor. Maalesef dünya devletleri de buna seyirci kalıyor. Her ne kadar dünya devletlerinin bazı vicdanlı halkları İsrail’i protesto yürüyüşleri yapıp Gazze’ye destek mitingleri yapsa da, İsrail bunları kaile bile almadan bombalamayı biran bile kesmeden katliama devam ediyor.

Birinci Dünya Savaşında Hitler tarafından çok büyük bir soykırıma uğrayan Yahudiler geçmişteki kendilerinin maruz kaldığı soykırımı unutup, aynı şeyi kendilerine kapılarını açan Filistin halkına yapıyorlar. İsrail’in o bölgede tek amacı Filistinlileri tamamen ya bombalarla öldürerek, yada başka yerlere sürerek tamamen temizleyip, topraklarını da genişletip, sözde kendilerine vaat edilen büyük İsrail devletini kurmaktır. İsrail bunu

gerçekleştirecekleri güne kadar bu yaptıkları zalimliklerinden asla vaz geçmeyeceklerdir.

Tüm dünya devletlerinin yapması gereken, artık kuru kuruya kınama sloganlarını bir kenara bırakıp, İsrail’in anlayacağı şekilde gerekeni yapmaktır.