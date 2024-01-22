Aslında insanoğlunun fıtratı bol hareket etmeyi gerektirmektedir.

Bundan bir asır önce, insanların çoğu çiftliklerde yaşıyor ve çalışıyordu. Sadece ısınmak ve beslenmek, hepsi de gerçek fiziki gayret gerektiren sayısız günlük iş ihtiva ediyordu.

Günümüzde ise günlük hayat, çok az mecburi hareket ihtiva etmektedir. Hizmet ekonomimiz ve emekten tasarruf sağlayan sayısız araç, birçok açıdan yaşantımıza kolaylıklar getirdiyse de sağlık, performans ve iyi bir dış görünüm elde etmemiz için gerekli olan tabi ve kendiliğinden egzersizleri ortadan kaldırmıştır.

Hareketsizlik ve yaşlanma süreci, fiziki çalışma kapasitesinde bir azalmaya yol açabilir. Bu da kalp ve diğer hastalıklara yakalanma riskini arttırır. Egzersizin düzenli ve azar azar olması daha iyidir. Egzersiz düzenli olarak arttırılmalıdır. Aslında egzersiz zor değildir.

Yürüyüş yapmak en güzel egzersizdir. Ayrıca asansör yerine merdiven kullanmak, her yere araba ile gitmeyip yürümek, arabadan veya otobüsten bir durak önce inerek bu mesafeyi yürümek, bisiklet kullanmak, yüzmek ve akşamları yürüyüşe çıkmak en iyi egzersizlerdir.