Dinçer KARACALAR

CEYDA DÜVENCİ, SEREBRAL PALSİ FARKINDALIK GÜNÜNDE İHTİYAÇ SAHİBİ 10 AİLEYE AĞIRLIKLI BATTANİYE FİRMASI İLE BATTANİYE HEDİYE ETTİ

Serepral Palsi haftası nedeniyle Taş Kağıt Makas Atölyesi instagram hesabından alanında uzman isimlerle farkındalık yaratmak adına canlı yayınlar yapan Ceyda Düvenci’nin dün akşamki yayınına Duyu Bütünleme Uzmanı Fizyoterapist Ebru Albayrak Sidar konuk oldu. Serebral Palsi’de duyu bütünlemenin önemini ve ağırlıklı battaniyenin faydalarını masaya yatıran Düvenci ve Sidar önemli konulara değindi.

AĞIRLIKLI BATTANİYE İÇİN AMERİKA’YA GİTMEYE GEREK YOK ÇÜNKÜ TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN CAM KÜRECİKLİ AĞIRLIKLI BATTANİYELERE KOLAYCA ULAŞABİLİRSİNİZ

Kızı Melisa ile yaşadığı süreçten ve ağırlıklı battaniyenin hem kızına hem de kendine sağladığı yararlardan bahseden Düvenci: “10 yıldır ağırlıklı battaniye kullanıyoruz Melisa için ve zamanında Amerika’dan getirmek zorunda kalmıştım çünkü Türkiye’de yoktu. Doktorların tavsiye ettiği hatta reçeteyle verdiği bu ağırlıklı battaniyeye artık çok kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Türk bir girişimci tarafından üretilen ve içeriğinde yer alan cam kürecikler sayesinde sağlıklı bir uyku deneyimi yaşatan ağırlıklı battaniye bizim hayatımızı kolaylaştıran ve daha kaliteli uyku uyumasını sağlayan bir parçamız oldu” açıklamasında bulundu.

İHTİYACI OLAN AİLELERE AĞIRLIKLI BATTANİYE HEDİYESİ

Yayın sırasında sosyal sorumluluk projesi de gerçekleştiren Ceyda Düvenci, yayını izleyenler arasından seçtiği 10 aileye de ağırlıklı battaniye hediye etti. Markanın da elini taşın altına koyarak özel çocukların ve ailelerinin kaliteli uyku uyuması için hediye ettiği ağırlıklı battaniyeler çok fazla ilgi gördü. Aynı zamanda hem Ceyda Düvenci hem de ağırlıklı battaniye firması farkındalık yaratan bu sosyal sorumluluk projesi ile serebral palsili ailelerin yanında olduklarını gösterdi.

KADINLARDA EN ÇOK GÖRÜLEN KALP HASTALIKLARINA DİKKAT!

Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi’nden, kardiyoloji uzmanı Dr. Tayfun Gürol kadınlarda en çok görülen kalp hastalıklarına, erkek kalbinin farklarına dikkat çekiyor;

1- Romatizmal kalp kapağı hastalıkları

Küçük yaşlarda geçirilen A grubu Beta hemolitik streptekok denilen bir bakteri tarafından bademcik iltihabı geçirilirse buna bağlı oluşan antikor ve anjiten komplekslerinmin kalp kapaklarını tutup bunlarda bozukluk yapması nedeniyle olur. Bu nedenle sık olarak bademcik iltihabı geçiren kişilerin kalp kapağı tutulumu olmaması için takip ve tedaviyi ihmal etmemesi gerekir.

2-Hipertansyon

Hipertansyon obezite ile birliktelik gösterebilir, obezitede maalesef kadınlarda daha sık gözükmektedir. Obezite sorunu olan olan kişilerin hipertansyon açısından dikkatli olmaları ve takipsiz kalmamaları önemlidir. Hipertansyon sinsi bir hastalık olup yıllar içinde kontrolsüz kalırsa kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, kalp damarlarında kireçlenmeler, beyin kanamaları, körlük , atar damarlarda anevrizma dediğimiz genişlemeler gibi durumlara yol açabilir.

3-Kalbin gevşeme kabiliyetindeki bozukluk

Özellikle obezite ile beraber hipertansif olan kişilerde kalp kasının kasılma kusuru olmaksızın gevşeme kusuru olabilir yani kalp kası sertleşebilir bu durum nefes darlığı, kalp yetmezliği bulguları yapabilir dikkatli olunmalıdır.

4- Kalp damarlarında tıkanıklık olmadan olan kalp krizleri, kendiliğinden kalp damarlarında yırtılma, küçük pıhtıların ince damarları tıkaması), mikrovasküler hastalıklar (küçük damar hastalıkları), kırık kalp sendromu, Strese bağlı kardiyomiyopati gibi akut koroner sendrom nedenleri (kalp krizi durumları) kadınlarda daha sık gözükmektedir. Özellikle stresli bir durumdan sonra bazı kişilerde aşırı adrenerjik maddeler salgılanır ve bunlar kalp damarlarında büzüşmelere neden olarak kalp krizini taklit eden durumlar yaratabilir. Takatsubo sendromunu ilk defa Japonlar tariflemişlerdir Japonyada ahtapot yakalamakta kullanılan Takatsubo denilen bir alete kalbin şeklini benzettikleri için bu ismi vermişlerdir.

5-Kadınlarda diyabet

Yapılan çalışmalarda diyabetilk kadınlarda diyabetik erkeklere göre koroner arter hastalığı ortaya çıkma yaşı daha erken olduğu ve aynı zamanda erkeklere göre daha ölümcül seyrettiği gözlenmiş.

Diyabetik kadınlarda diyabetik erkeklere göre kalp yetmezliği görülme riski dahadır. Diyabetik kadınlarda inme (felç) riski erkeklere göre daha fazla bulunmuş.

Diyabetik kadınlarda periferik damar hastalıkları erkeklere göre daha ciddi seyretmektedir.

6-Obezite kadınlarda daha mı riskli?

Obezite kadınlarda koroner arter hastalığı için daha yüksek bir risk faktörü olduğu saptanmıştır.

Bunun için kilo almamaya gayret etmek, az kalori almak, spor yapmak çok önemlidir.

7-Hareketsizlik kadınlarda daha mı çok gözükmekte?

Özellikle ev hanımlarında hareketsizlik, durağan yaşam kadınlarda erkeklere göre daha fazla gözükmektedir. Bu durum koroner arter hastalığı riskini arttırmaktadır. Kadınlara haftada 150/saat orta derecede egzersiz veya 75 /saat ileri seviyede egzersiz önerilir.

8-Gebelik dönemi

Kadınların gebelik dönemleri kardiyak açıdan risklerinin arttığı bir dönemdir.

Gebeliğin tetiklediği kendiliğinden kalbi besleyen damarlarda yırtılma, hipertansyon, şeker hastalığı gibi nedenlerden dolayı özellikle kadınların gebe kaldığı dönemlerde kalp sağlığına daha da önem vermeleri gerekmektedir. Altta yatan romatizmal bir kapak hastalığı normal hayatta çok şikayete neden olmasa da gebelikte önemli problemlere yol açabilir bu nedenle gebelik planlayan kadınlarımızın mutlaka kalp kontrolünden geçmesini tavsiye ederiz.

Gebelik kalp yetmezliği gebelikte görülebilecek ciddi bir problemdir.

Bütün bunları göz önünde bulundurarak kadınların özellikle gebe kalmadan önce gebelikte kardiyak muayeneyi aksatmamaları önerilir.

9-Bağışıklık sistemi

Otoimmün hastalıklar kadınlarda daha fazla gözükmektedir ve bu hastalıkların kardiyak tutulumları olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.

10- Menapoz döneminin önemi nedir?

Menopozla beraber östrojen hormonunun azalması kalp damar hastalıkları yönünden ciddi bir risk artışı oluşturmaktadır. Bu nedenle bu dönemden sonra özellikle daha dikkatli olunması önerilir.

11-Mevsimlerle kalp hastalıkları arasında ilişki var mıdır?

- Kış aylarında soğuk havalarla beraber damarlarda spazm olabilir bu nedenle kalp damar hastalıkları kış aylarında artış gösterme eğilimindedirler.

Reyno fenomeni el parmaklarının uçlarında ağrı ve morarma ile seyreden bir hastalıktır ve soğuk havalarda artmaktadır.

Kış aylarında gribal enfeksiyonlar artış gösterir bu enfeksiyonlardan sonra kalp zarı iltihabı, miyokartdit (kalp kası iltihabı ) görülme olasılığı artar. Aynı zamanda bu tip durumlar sınırda seyreden kalp yetersizliklerinin kötüleşmelerine neden olabilir.

Bu nedenle kış başlamadan önce zatürre aşısı, grip aşısı, Covid 19 aşısı gibi aşıları olmak büyük önem arz etmektedir.

TÜM YÜK OMUZLARIMIZDA!

Pandemide omuz sağlığına dikkat!

Pandemi sırasında evde kaldığımız uzun dönem boyunca sağlığımızı ve formumuzu korumak adına kendi başımıza yaptığımız spor, aynı zamanda ev işlerini üstlenmiş olmamız ve mutfakta geçirilen sürenin artması ile alışık olmadığımız bir iş yükü ile karşı karşıya kaldık. Bu ekstra iş yükü ile birlikte birçok eklem rahatsızlığının yanında omuzlarımıza da büyük bir yük binmiştir. Bu özel dönemde beslenme alışkanlıklarının değişmesinin de etkisi ile kilo alımı, insülin direnci gibi metabolik hastalıklarda da artış görülmüş ve bu değişikliklerden en çok etkilenen eklemlerin başında da omuz eklemi gelmiştir. Bunun yanı sıra sağlık kuruluşlarına başvurular sırasında tereddütler oluşması ile problemler daha da komplike hale gelmektedir. En sık görülen omuz rahatsızlıklarından olan omuzda kas -tendon yırtıkları, donuk omuzdur.

Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji bölümünden Prof. Dr. Egemen Altan pandemi döneminde omuz sağlığına dikkat çekiyor;

Omuz eklemi vücutta bulunan en hareketli eklemdir. Kaliteli bir günlük yaşam sürdürebilmek için omuz sağlığı son derece önem taşımaktadır. Eklem çevresinde yer alan döndürücü kaslar omuz eklemini çepeçevre sararak hem eklemin stabilitesini sağlamakta hem de omuzun geniş hareket kapasitesine katkıda bulunmaktadır.

MİLYONDA BİR GÖRÜLEN AMELİYATLA TÜRK HEKİMLERİ LİTERATÜRE İSMİNİ YAZDIRDI

1.5 yıldır yanlış teşhis ve tedaviler yüzünden kalp kapakçığının üzerinde 1 santimlik tümörle ve her an felç kalma riskiyle yaşayan Melek Gençel, doğru teşhis konulduktan 2 gün sonra ameliyat oldu. Tümör, yapışık olduğu kalp kapağına zarar vermeden ve üstelik de 5 santimlik kesiden kapalı yöntemle girilerek temizlendi. Milyonda bir görülen bu ameliyat ile Türk hekimleri bir kez daha adını literatüre yazdırdı

İstanbul Mecidiyeköy’de yaşayan 40 yaşındaki Melek Gençel, 16 yıldır sağlık sektöründe çalışıyor. Bir buçuk sene önce çarpıntı, nefes darlığı, yorgunluk şikayetleri vardı, kan tahlilleri, eko testleri yapıldı. Kendisine hafif bir üfürüm olduğu söylendi. Gittiği hekimler önce gizli şeker tanısı koydu, sonrasında ise panik atak olabileceği söylendi. Ciddi çarpıntısı vardı. Çarpıntı ilaçları da yan etkiler yapınca panik atak teşhisi konuldu ve çok ağır psikiyatrik ilaçları kullanmaya başladı. Doktor doktor dolaşıyordu ancak onca ilaca rağmen çarpıntıları geçmiyordu. Üstelik ani terlemeler, bayılmalar, kalp krizi geçiriyormuş hissi de hayatını altüst ediyordu. Bu sıkıntıları yaşadığı sırada çalıştığı hastaneye yeni gelen kardiyoloji uzmanı, eko yapıp kendisine bakmak istedi. Endoskopik eko yöntemiyle midenin arkasından kalbi görerek doğu tanının konulmasını sağladı. Teşhis: Çok çok nadir görülen aort kapağının üzerinde tümördü (fibroblastoma).

Wellcare Vitamin D3 ile Bugün D, Her gün D

D Vitamini ve D Vitamini eksikliği ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 2 Kasım, Dünya D Vitamini Günü olarak kutlanıyor. Tüketici sağlığı alanında yenilikçi ürünler sunan Wellcare, sprey formuyla Türkiye’de bir ilk olan Vitamin D3 ürün ailesi ile bugün ve her gün yanınızda olmaya devam ediyor.

‘ROLÜM AĞIR, PEKİ SENİN ROLÜN NE?’ PROJESİNİN BASIN ATÖLYELERİ BAŞLIYOR!

“Rolüm Ağır, Peki Senin Rolün Ne?” projesinin basın atölye çalışmaları başlıyor. Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) tarafından gerçekleştirilecek olan atölyeler kapsamında; obezitede damgalama ve ayrımcılık konusunda etkili bir adım atabilmek amacıyla, uzmanlar ile basın çalışanları bir araya gelecek. 4 ve 18 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacak olan atölyelerde, medyanın rolü tartışılacak.

“Rolüm Ağır, Peki Senin Rolün Ne?” projesi, obezitede daha önce dikkat çekilmemiş sorunlara değiniyor. Yaşamlarının her alanında damgalama ve ayrımcılığa maruz kalan obeziteli bireylerin sorunlarını gündeme getiren projede bu yıl basınla iş birliği yapılacak.

Projenin ilk adımında, ‘Obezitede Medyanın Rolü’nün mercek altına alınacağı atölye çalışmaları düzenlenecek. Obezitenin medyadaki temsilinin tartışılacağı bu çalışmalar, damgalama ve ayrımcılığa karşı değişimin ilk adımları olacak.

ATÖLYELERDE NELER YAPILACAK?

Hekimlerin ve iletişim uzmanlarının katılımıyla, 4 ve 18 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek atölyelerde, medya içerikleri üzerine basın mensuplarıyla birlikte fikir alışverişi yapılacak. Projedeki bu önemli atölye çalışması, obeziteli bireylerin yaşadıkları sorunlara karşı farkındalık oluşturmayı ve obezite hakkındaki ön yargıları değiştirmeyi hedefliyor.