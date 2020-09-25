Dinçer KARACALAR

Doğal Alışveriş Noktası

ŞALVARLI YÖRESEL KÖY ÜRÜNLERİ

TOKAT’ın Turhal ilçesinde 2 yılı aşkın süredir hizmet vermekteyiz. Tokat’ımızın ünü dünyaya yayılmış olan narince bağ yaprağı, yine narince üzümlerinden yapmış olduğum pekmez, leziz Tokat domateslerinden yapmış olduğum salçalar, soslar, reçel çeşitleri, turşu çeşitleri, erişte çeşitleri ve daha birçok doğal ürünü kadınlarla birlikte hazırlıyoruz. Tamamen geleneksel yöntemlerle, odun ateşinde pişirerek, katkısız, koruyucusuz, ev yapımı yöresel ürünlerin instagram hesabım ve web sitemiz üzerinden satışını yapmakta ve kargoyla tüm Türkiye’ye göndermekteyim. Amacım her geçen gün büyüyerek daha fazla kadına istihdam sağlamak ve firmamı Tokat’ın markası haline getirmek.

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Veganlar Mr. Dumpling de bir araya geldi

Kadıköy Halitağa ve Suadiye de iki şubesi bulunan Mr. Dumpling 20’yi aşkın mantı çeşidi ile müşterilerine farklı lezzetler sunmaya devam ediyor. Her ay düzenlediği farklı etkinliklerle markayı öne çıkarmayı başaran Mr. Dumpling bu ay vegan müşterilerine düzenlediği etkinlikle adından söz ettiriyor.

Vegan müşterilerine en iyi şekilde hizmet vermeye özen gösteren Mr. Dumpling vegan diyetisyen Kevser Başkara ile haftasonu etkinlik düzenledi. Vegan beslenme tipi, gıdaların kalsiyum, protein, B12 ve D vitamini gibi vitaminlerin içerik değerlerinin diğer besinlerden nasıl karşılanacağı, toplumda veganlara olan bakış açısının tartışıldığı etkinlikte katılımcılar hem vegan mantının tadına baktılar, hem de faydalı bilgiler öğrenme fırsatı buldular.

TAÇ’TAN YIKANABİLİR ANTİBAKTERİYEL YÜZ MASKESİ!

Özel olarak tasarlanan TAÇ yıkanabilir maskeler, hava ile taşınan negatif maddelere karşı koruyarak temiz hava solunmasına yardımcı olurken ergonomik yapısıyla hem konforlu hem de antibakteriyel dış yüzeyi ile güvenli bir kullanım sunuyor.

Milli Sporcu Egemen Ertuğrul Türkiye'de

Dünya vücut şampiyonası sıralamasında ilk sıralarda yer alan ve iki kez dünya vücut güzeli seçilen milli sporcu Egemen Ertuğrul, tatil için Türkiye'ye geldi.

New York'ta yaşayan Ertuğrul, "Her yıl Türkiye'ye geliyorum. Bu yıl da tatil için geldim. Türkiye, sağlık konusunda çok ilerde" diye konuştu.

Bahadır Gizem Ak Çiftinden Yeni Single Müjdesi

Ünlü şarkıcı Bahadır Gizem Ak Çifti geçtiğimiz aylarda " Sen Delisin" adlı teklisini DMC müzik etiketiyle sevenlerin beğenisine sunmuştu.

Ünlü çift "Sen Delisin " adlı singlenın yayınlandığı günden beri hayranlarından aldıkları güzel tepkiler üzerine yeni bir single çalışması için stüdyoya girdi.

Gaziantep artık baklavası ile değil çikolatası ile de meşhur

İstanbul ve İngiltere'de bir süre çalıştıktan sonra memleketleri Gaziantep'e dönerek pastacılık yapmaya başlayan üç kardeş, tasarladıkları birbirinden güzel pasta ve çikolataları beğeniye sunuyor.

İstanbul ve İngiltere'de bir süre çalıştıktan sonra memleketleri Gaziantep'e dönerek pastacılık yapmaya başlayan Tuba, Sümeyra ve Muhammed Osmanlıoğlu kardeşler, fıstık dalı şeklinde tasarladıkları butik çikolatayla İstanbul'da düzenlenen uluslararası pastacılık yarışmasında bronz madalya aldı.

10 yıldır kentte pastacılık yapan kardeşler, vanilya, meyve aromaları ve krema kokularının yayıldığı bir ortamda şeker hamurundan hazırladıkları çizgi film kahramanlı pastalarla masalsı bir dünya yaratıyor.

ONUR ALDOĞAN ' DAN FANTASTİK FİLM

Son yıllarda çektiği ;Cin Azabı, Sir- Ayet, Lain, Rudy gibi filmleriyle dikkatleri üzerine çeken genç yönetmen Onur Aldoğan'ın yazıp yönettiği yeni filmi "Avcı: İlk Kehanet" in çekimleri tamamlandı. Avcı ;Türkiye’de ilk defa çekilen masalsı-fantastik/aksiyon türünde bir film olma özelliği taşıyacak.

BROOKS BROTHERS 2020 / 21 SONBAHAR KIŞ KOLEKSİYONU

Zamansız stili ile hazır giyim sektöründe öncü Brooks Brothers; 2020-21 Sonbahar/Kış sezonu için koleksiyonlarına iddialı tasarımlar kattı.

200 yılı aşkın tecrübesi ve hazır giyim sektörüne getirdiği inovatif çözümleri ile tarihe geçen Brooks Brothers’ ın, 2020 Sonbahar/Kış sezonunda vitrinlerini özenle hazırladığı yeni koleksiyonları süsleyecek.

Manşetteyiz yayın hayatına başladı...

Sağlıktan estetiğe, özel röportajlardan teknoloji ve yaşam haberlerine kadar zengin bir içerikle okuyucu ile buluşan Manşetteyiz'in Genel Yayın Yönetmenliğini Şükriye Özgül yapıyor. Muhabirlik ve editörlük tecrübelerinden sonra iletişim danışmanlığı ve blog yazarlığı görevleni yürüten Şükriye Özgül Vidan Hayat Kurtarır ve Yüreğinde Yer Aç kitaplarının da ortak yazarlığını yaptı.

Ayşe Erbulak’ın 7’nci polisiye romanı raflarda

Ayşe Erbulak yeni romanında okurlarına soruyor: “Siz hiç birini öldürmek istediniz mi?”

Polisiye roman türünde Türk edebiyatına yeni bir soluk getiren Ayşe Erbulak, “Cinayet A.Ş.” adını verdiği 7’nci romanını okurla buluşturdu. Erbulak’ın Norveç bağlantılı cinayetleri konu edindiği bu yeni eseri, 25 Eylül 2020 Cuma günü Eksik Parça Yayınları tarafından yayımlandı.

Sinoz’dan komple profesyonel bakım

Sonbaharın gelmesiyle ciltten yazın etkilerini arındırma bakımı başlıyor. Cilt bakımını evde profesyonel ürünlerle kendi gerçekleştiren kadınlara SİNOZ, komple arındırma ve yenileme seti sunuyor. SİNOZ Yüz Yıkama Jeli, SİNOZ Arındırıcı Kil Maskesi, SİNOZ Arındırıcı Tonik, Sinoz Göz Çevresi Bakım Kremi, ödüllü SİNOZ Leke Kremi ve SİNOZ %10 C Vitamini Serumu ile eksiksiz profesyonel bakım gerçekleşiyor.

BENİ AHMET KAYA SANDILAR

Aranjörlüğünü müzik dünyasının usta ismi Tarık Ağansoy’un üstlendiği eserin klip çalışması Yalova’da Fikret Ertuğrul yönetmenliğinde yapıldı. Ahmet Kaya dinleyen herkesin kendisine ve şarkılarına her daim sahip çıktığını ifade eden usta yorumcu “Fiziki ve ses tonu benzerliği ortak bir kitlenin takdirine sahip olmamız özel ve güzel bir duygu. Rahmetli Ahmet Kaya vefatından sonra çıkardığım şarkılardan sonra ve beni görenler Ahmet Kaya Yaşıyor dediler ve bu dedikodu uzun süre konuşuldu. Benim tek anlatımım ve dilim müzik, kimseye laf anlatma sabrım yok, şarkımı sunup gidiyorum” dedi.