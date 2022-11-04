Dinçer KARACALAR

Dünya Sokak Lezzetleri Polat Piyalepaşa Çarşı’da Buluştu

Piyalepaşa İstanbul’un alışveriş sokağı Polat Piyalepaşa Çarşı, 29 – 30 Ekim tarihlerinde kapılarını sokak lezzet sevenler ile buluşturdu . Midyeci Şehmuz ,Alaf, Bronco, White Burger, Dönerci Serkan Usta ve Happy Moon’s gibi gurme markaların yer aldığı etkinlikte İsmet Saz, Murat Deniz Temel ve MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı gibi gastronomi dünyasının önde gelen isimleri, tarifi sır lezzetlerini gurmelerle buluşturdu.

Moda özel lezzetlerle buluşunca…

No. 54 Kebap&Steak restoran, yenilenen mönüsünü moda ve cemiyet dünyasından isimlerin katıldığı özel bir davetle tanıttı. happyfashionandfood.com sitesinin kurucusu Özge Zeki’nin ev sahipliği yaptığı davette konsept “modayla özel lezzetlerin buluşması” idi. Özlem Süer, Ece Begüm Yücetan, Sermet Severöz, Arzu Kunt, Murat Güloğlu, Sinem Yıldırım, Emre Erdemoğlu, Zeynep Mansur, Özge Zeki , Kerry Borg, Hira Güngör, Volkan Karataş davete katılan isimler arasındaydı.

#ŞehrinRitminiYakala

İlhamını İstanbul'dan alan Khilios, şehrin hızlı ritmine uygun tasarımlarıyla Sonbahar/Kış 22-23 sezonuna giriş yapıyor.

Günlük hayatın koşturmasında kimi zaman gündüzden geceye stili adapte etmek gerekiyor. İşte bu noktada içi geniş, kullanışlı çantalar kurtarıcı rol oynuyor. Khilios Gabrielle modeli, hem geniş iç hacmi hem de iç arka kısmındaki derin cep gözüyle çanta içi organizasyonu kolaylaştırıyor. Elde ve omuzda çapraz kullanıma uygun deri tasarım, mıknatıslı kapama özelliğiyle de şehrin hızlı ritmine ayak uydurmayı sağlıyor.

Haftanın Mekanı: Kadayıfzade; Etiler

Kadayıfzade; Etiler, Florya, Cevizlibağ, Acıbadem ve İkitelli’de şubeleri olan ve butik tarzda hizmet veren bir tatlıcı. 54 yıl önce Gaziantep’te aile şirketi olarak kurulmuş. Yağ, bal, fıstık ticareti ile birlikte kadayıf üretimine de başlanmış. Şimdi İstanbul’da şubeleri olan ve damak çatlatan lezzetler sunan Kadayıfzade’nin direksiyonunda vizyoner ve yenilikçi torun İkbal Küsbeoğlu var.

Aynı zamanda bir tat avcısı olan İkbal Bey her şubesine imalathane de açmış. Nedeni ise, müşteriye anında sıcak, sıcak tatlılar sunmak. “Genellikle sektörde bir ana merkezde üretim yapılır ve ürünlerin şubelere transferleri sağlanır. Ama ben o yönteme karşıyım. Bu nedenle biz her daim taze malı müşterimize sunmalıyız diye şubelere imalathane açtım” diyor.

Ariş Pırlanta’dan Mustafa Kemal Atatürk imzalı tasarımlar

Ariş Pırlanta Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yılına özel bir koleksiyon hazırladı. Ariş Atatürk’ün imzasının bulunduğu, özel kesim pırlantadan hazırlanan farklı tasarımlardaki kadın ve erkek takılarının bulunduğu bu çok özel koleksiyon ile onu sevgi ile anmanın önemine dikkat çekiyor.

Klibiyle şaşırttı

Yayınladığı “Sonbahar”, “Cennetim Olsan”, “Ederin Olsun”, “Deli Rüzgar”, “Kalbim Yaralı”, “Nefes”, “Alın Yazım”, “Heba” şarkılarıyla milyonlara ulaşan ve arabesk camiasında her dönem adından sıklıkla söz ettiren başarılı sanatçı “Ardıç” yeni şarkısı “Gelelim Kendimize”yi müzikseverlerin beğenisine sundu.

ANTALYA'DA MUHTEŞEM KONSER

Söz ve müziği kendisine ait olan "Dili Ballım" şarkısıyla 1 milyon beğeniyi geçen İpek Demir, bu mutluluğunu önceki gün Antalya'da verdiği konserde hayranlarıyla paylaştı. İstek üzerine "Dili Ballım"ı iki kez seslendirdi. Muhteşem konserde şarkılarının yanı sıra dansları ve sahne şovlarıyla da göz dolduran sanatçı, sürprizlerini de ilk kez açıkladı.

Naturafresh Şalgam

2006 yılında küçük bir işletme olarak temelleri atılmış olan Naturafresh Şalgam, Adana’ da kendisine ait işletmede o eşsiz lezzetini üretmeye ve şalgam severlerle buluşturmaya devam etmektedir. Çukurova’ ya özgü bir içecek olan şalgam, Naturafresh Şalgam markası Adana Ticaret Odası tarafından “coğrafi işaret tescil belgesi” almıştır.

Mutfağınızdaki zaman yolculuğu

Mutfağınızı benzer ürünlerle doldurmak yerine dekorasyon stilinize doğru dokunuşlarla, eski dönem detaylarını taşıyan retro eşyalarla farklılık yaratabilirsiniz.

"Retro" kelimesi geleceğe doğru bir ilerleme yerine geçmişe doğru bir hareketi temsil eder ve tasarımlarda geriye, geçmişe yönelik nostaljik bir bakış açısı getirir. Retro parçaların eski olması gerekmez; geçmiş zamanı kopyalanan yeni modeller, tasarımlar da retro olabilir. Tıpkı İngiliz tarzını mutfaklara taşıyan Russell Hobbs’un yeni Retro serisi gibi...



ÜNLÜ ASTROLOĞU GALA GECESİNDE ÜNLÜLER YALNIZ BIRAKMADI

Astroloji alanında en güvenilir isimlerin başında gelen, öngörüleri doğru çıkan, pandemiyi bile bilen ünlü Astrolog Dinçer Güner, dünyada ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 'Astro Sahne' adlı showla sahneye çıktı.

Must Entertainment projesi olan Astro Sahne adlı gösterisiyle Soho House'da gala gecesinde sahneye çıkan Dinçer Güner, ünlü konuklarından büyük beğendi aldı.

Duru Kurt’tan “Lafımı Kesme”

Son dönemde yaptığı işlerle adından söz ettiren ve şarkıları milyon izlenmeye ulaşan Duru Kurt, yeni şarkısı “Lafımı Kesme” ile dinleyicileriyle buluştu.

“Ay Çokta Şey”, Harika Biri”, “Çıkışta Bekle” şarkıları ile sosyal medayada çok konuşulan ve hayranlarının beğenisini toplayan Duru Kurt’un yeni single çalışması, müzik klibi ile birlikte tüm dijital platformlarda yerini aldı. Neşeli tarzıyla devam etmeyi tercih eden Duru Kurt, yine eğlenceli bir şarkıyla günümüz insan ilişkilerini yorumluyor.

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Geleneksel Pazar SaffHane’de Atölye ve Söyleşi Zamanı

İlk kurulduğumuz günden bu yana, temiz ürün üretmek isteyenlerle temiz ürün tüketmek isteyenleri buluşturan bir dükkân olmayı hedefledik. Ailelerimiz için Anadolu’nun dört bir yanından getirdiğimiz güzellikler herkes için daha ulaşılabilir olsun istedik.

Konya Bozkır’dan çifte kavrulmuş tahin getirdik, Diyarbakır Karacadağ’dan çömlek çatlatan pirinç. Yerli tohumla toprağı tertemiz işleyen, tarım kimyasalı, hormon ve benzerlerini kullanmayan, küçük ölçekli üretim yapan çiftçilerden, derneklerden, kooperatiflerden.

CAMPER DÖRT MEVSİM YANINIZDA!

İş ve eğlence dünyasını mükemmel bir uyumla bir araya getirerek renkli ve göz alıcı modellerine ek olarak, Camper’ın her mevsime uyum sağlayacak spor ayakkabıları bu sezon çok konuşulacak.

Camper'ın inovasyon odaklı, sürdürülebilir felsefesinin somut örnekleri olan spor ayakkabıları her sezonun hiç kuşkusuz temel taşı. Yeni koleksiyonda da spor ayakkabılar, teknik unsurlar ve doğal malzeme kullanımları ile geliştirilmiş iki yeni stil ile bir adım daha öteye taşınıyor.