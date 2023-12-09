Kış ayağını atmışken şehrin içinde henüz göremesekte kış sporları severler için yükseklerde mevsim başladı kış turizmi hareketlendi.

Kayak deyince ilk akla gelen bolu, aslında sadece kayak için değil muhteşem doğasıyla haftasonlarını ailecek değerlendirebileceğiniz keyifli rotalara da ev sahipliği yapıyor

Benim gibi yeme içme işlerine düşkün birine Bolu nedir diye sorsanız şüphesiz ustaları ile nam salmış Mengen derim

Ayrıca jeolojik özelliği sebebiyle kaplıcalarıyla da ünlü olan bolu, Evliya Çelebinin seyahatnamesine bile konu olmuş, yine kışın tatil alternatifleri arasında yer alan termal tesisler özellikle aile büyükleri tarafından popüler tercihler arasında yerini koruyor gibi, en azından bizim ailede öyle

Yeşilliklerle kaplı yaylaları ise son dönemlerde kampçıların da dikkatini çekmiş olacak ki çevremden de kamp yapmaya gidenleri sıklıkla duyar oldum

Hal böyle olunca gerek doğa içinde sessiz sakin kafa dinlemek isteyenlere, gerek adrenalin sever kış sporlarını tercih edenlere gerekse kemiklerimiz ısısın diyen aile büyükleri ile kampçıların da faydalanabileceği bir bolu tatil rehberi hazırlamak faydalı olur diye düşündüm

Gelelim zengin doğası ile seyahat severlerin ziyaret edebileceği rotalara

1- Abant gölü ve tabiat parkı

2-Gölcük tabiat parkı

3- Yedigöller milli parkı

4- Göksü tabiat parkı

5- Sünnet gölü

6- Seben gölü

7- Çubuk gölü

8-Sülüklü göl

9- Kartalkaya Kayak merkezi

10- Esentepe kayak merkezi

11-Akkaya travertenleri

12-Kesenözü kaplıcası

13-Karacasu kaplıcası

14-Sarot kaplıcası

15- Babas kaplıcası

16-Çatak kaplıcası

17-Sarıalan yaylaları

18-Kızık yaylası

19- Aladağ yaylaları

20-Gerede yaylaları

21-At yaylası

22-Kıbrıscık yaylaları

23-seben yaylaları

24-Mudurnu yaylaları

25- Mengen yaylaları

26-Göynük yaylaları

Ayrıca camileri türbeleri kaleleri hamamları ile tarihi mö 1200 lü yıllara dayanan bu şehir her mevsim yerli ve yabancı bir çok ziyaretçi ağırlıyor. Gitmişken kendinizi film setindeymiş gibi hissedeceğiniz eski türk evlerini de görmek isterseniz koruma altında olan Mudurnu ve Göynük evlerini de görmenizi öneririm, tam fotoğraf çekilmelik.

Sağlıcakla...