Kış ayağını atmışken şehrin içinde henüz göremesekte kış sporları severler için yükseklerde mevsim başladı kış turizmi hareketlendi.
Kayak deyince ilk akla gelen bolu, aslında sadece kayak için değil muhteşem doğasıyla haftasonlarını ailecek değerlendirebileceğiniz keyifli rotalara da ev sahipliği yapıyor
Benim gibi yeme içme işlerine düşkün birine Bolu nedir diye sorsanız şüphesiz ustaları ile nam salmış Mengen derim
Ayrıca jeolojik özelliği sebebiyle kaplıcalarıyla da ünlü olan bolu, Evliya Çelebinin seyahatnamesine bile konu olmuş, yine kışın tatil alternatifleri arasında yer alan termal tesisler özellikle aile büyükleri tarafından popüler tercihler arasında yerini koruyor gibi, en azından bizim ailede öyle
Yeşilliklerle kaplı yaylaları ise son dönemlerde kampçıların da dikkatini çekmiş olacak ki çevremden de kamp yapmaya gidenleri sıklıkla duyar oldum
Hal böyle olunca gerek doğa içinde sessiz sakin kafa dinlemek isteyenlere, gerek adrenalin sever kış sporlarını tercih edenlere gerekse kemiklerimiz ısısın diyen aile büyükleri ile kampçıların da faydalanabileceği bir bolu tatil rehberi hazırlamak faydalı olur diye düşündüm
Gelelim zengin doğası ile seyahat severlerin ziyaret edebileceği rotalara
1- Abant gölü ve tabiat parkı
2-Gölcük tabiat parkı
3- Yedigöller milli parkı
4- Göksü tabiat parkı
5- Sünnet gölü
6- Seben gölü
7- Çubuk gölü
8-Sülüklü göl
9- Kartalkaya Kayak merkezi
10- Esentepe kayak merkezi
11-Akkaya travertenleri
12-Kesenözü kaplıcası
13-Karacasu kaplıcası
14-Sarot kaplıcası
15- Babas kaplıcası
16-Çatak kaplıcası
17-Sarıalan yaylaları
18-Kızık yaylası
19- Aladağ yaylaları
20-Gerede yaylaları
21-At yaylası
22-Kıbrıscık yaylaları
23-seben yaylaları
24-Mudurnu yaylaları
25- Mengen yaylaları
26-Göynük yaylaları
Ayrıca camileri türbeleri kaleleri hamamları ile tarihi mö 1200 lü yıllara dayanan bu şehir her mevsim yerli ve yabancı bir çok ziyaretçi ağırlıyor. Gitmişken kendinizi film setindeymiş gibi hissedeceğiniz eski türk evlerini de görmek isterseniz koruma altında olan Mudurnu ve Göynük evlerini de görmenizi öneririm, tam fotoğraf çekilmelik.
Sağlıcakla...