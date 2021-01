Sedat SARIKAYA'dan Röportaj Köşesi

Elif Buse Doğan’ın müzik kariyerini biraz öğrenmek isteriz?



⁃ Aslında müziğin içine doğdum diyebilirim. Dedelerim, babam, dayım, annem herkes müzikle hobisel olarak ilgileniyor. Bu ortamda büyüyen bir çocuğun müzisyen olması kaçınılmazdı. Önce özel olarak bağlama dersleri almaya başladım sonra ilkokulda düzenlenen ses yarışmalarına katıldım ve dereceler aldım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında başlayan müzik eğitimim, Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde devam etti. Üniversite eğitimimi İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Türk Halk Müziği bölümünde, yüksek lisans eğitimimi Haliç Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarında tamamladım ve şu an doktora çalışmamı Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümünde yapıyorum. 2016’dan beri TRT Müzik’ de müzik eğlence programı sunuyorum, 2 albüm ve 7 single çalışmam var.



Son Çalışmanızdan bize biraz bahseder misiniz?



⁃ Kendine İyi Bak... Sözü Ali Çınar’a, müziği Ahmet Kaya’ya ait. Televizyonda, radyoda, konserlerde severek okuduğum şarkılardan bir tanesiydi. Neden dijital platforma taşımıyoruz dedik ve hemen çalışmalara başladık. Gerekli izinleri alıp, 9 Ekim’de Avrupa Müzik etiketiyle dinleyiciyle buluşturduk. Düzenlemesini kardeşim Emre Doğan yaptı, klibini ise kuzenim Kaan Yorulmaz çekti. Tam bi “Aile işi” olmuş oldu :) Sevgili Gülten Kaya’ya ve Avrupa Müzik ailesine sizin vesileniz ile yine teşekkürlerimi sunmak isterim.



En büyük hayaliniz nedir hayallerinizi gerçekleştirebildiniz mi?



⁃ Aslında hayallerimin ötesindeyim ama hedefime ulaşmış değilim. Uzun, zor aynı zamanda da keyifli bir sürecin içerisindeyim. Zaman zaman zorluklar yaşıyorum elbette... Güzel olan kısmı üretebilmek ve paylaşabilmek.



Müzikle tanışmanız nasıl gerçekleşti?



- Ailemin müziği, türküleri seviyor olması, kültürlerini yaşatmayı ve aktarmayı misyon olarak edinmesi, beni müziğin içine çekti.



Kariyerinizin dönüm noktası nedir?



- İstanbul’a gelmem.



Sanatçılar Albüm çıkarmaya neden olumsuz bakıyorlar ?



- Albüm çıkarmak gerçekten çok maliyetli ve zahmetli. Her şeyi hızlı tükettiğimiz bu dönemde birden fazla eserin aynı anda dinleyicide karşılık bulamadığı da aşikar. Yapımcı için de sanatçı içinde zor bir süreç... 3 yılda bir albüm yapabiliyorum ben de . Bu arada 3. Albüm çalışmam 2021’ de inşallah dinleyiciyle buluşacak.



Youtube izlenmelerden gelir geliyor mu sizlere?



-Evet. Kısa bi süre önce kendi ürettiğim içerikleri paylaşmaya başladım, daha düzenli olması gerekiyor tabii.



Youtuber’ların Müzik hayatına girmesini nasıl buluyorsunuz ? Ve Youtuberlerden beğendiniz isimler var mı ?



- Dijital platformda takipçiniz çoksa her şeyi yapabilirsiniz :) Kafaları beğeniyorum, Bilal Hancı favorim :)





İdolüm dediğiniz isimler var mı?



- Çok fazla isim var... Öncelikle Türk Halk Müziği’ndeki bütün ozanlarımız... Hepsini saygıyla anıyorum... Musa Eroğlu, Cengiz Özkan, Nuray Hafiftaş, Erdal Erzincan, Erol Parlak, İsmail Altunsaray...



Pop Müziği sizce nereye doğru gidiyor?



- Dönem dönem farklı akımların etkisinde kalıyoruz ama pop müzik her zaman var olacaktır.



Bir Albüm Bir Single çıkarmanın maliyeti nedir verilen emeklere değiyor mu?



- Kimlerle çalıştığınıza bağlı olarak single ve albüm maliyeti değişebilir. Verilen emeğin karşılığını konserlere gitme sıklığınız ölçebilir ve seyircinin eserlere eşlik etmesiyle de anlaşılabilir.





Pandemi dönemi müzik sektörünü nasıl etkiledi?



-En çok etkilenen sektörlerden bir tanesi. Marttan beri sadece 4 konserim oldu ve uzun bir sürede olacak gibi durmuyor. Allah yardımcımız olsun.



Hayatınız da değiştirmek istediğiniz neler var?



- Korona aşısının bir an önce bulunmasını ve normal hayatımıza geri dönmeyi istiyorum. Sahneye çıkmayı çok özledim...



Sahne hayatınız ile dışardaki hayatınız arasında bir fark var mı?



-Hayır yok, her yerde aynıyım :)



Konserler de uçsuz bucaksız dinleyiciler ile arasına barikat koyan sanatçılar hakkında neler düşünüyorsunuz?



- Güvenlik sebebiyle bir noktaya kadar yapılabilir ama abartılı olanlara hayretle bakıyorum...



Müzik ödülleri sizce birer pr çalışması mı?



-Güzel bişeyler yapıyorsun, üretiyorsun ve ödüle layık görülüyorsun, gerçekten çok değerli... Her sektörde olduğu gibi bizde de iyi, kötü şeyler var... Ödül törenleri pr çalışmasının bir parçası, iyi de kötü de olsa her zaman olmasını isterim.



Sosyal Aktiviteleriniz neler?



-Gezmeyi, yeni yerler görmeyi çok seviyorum. Düzenli olarak spor yapıyorum.

Konser, tiyatro, film izlemeyi de ihmal etmiyorum.



Ülkemizde müzik neden magazinleştiriliyor?



-Ülke olarak magazini seviyoruz.

Sanatçının özel hayatı yaptığı müzikten daha çok ilgi çekiyor.



Tek Single ile bir anda patlama yaşayanlar neden bir anda ortadan kaybolup devamını getiremiyorlar?



- Başarı bir anda gelebilir ama bunu sürdürebilmek gerçekten zor. Sürekli üretmek, çalışmak zorundasınız yoksa varolmak, kalıcı olmak zor.



Moda danışmanınız varmı ? Giyim konusunda nelere dikkat ediyorsunuz ?



- Evet var :) Fotoğraf çekimlerimde, kliplerimde, tv programlarımda styling ile çalışıyorum. Üzerime yakışan, kendimi rahat hissettiğim kıyafetleri giymeyi tercih ediyorum.





Ece Üner Armağan Çağlayan ile yaptığı bir Röportajda İşcinselim demiş sizde bazen kendinizi o şekilde hissediyormusunuz?



- Ben de bazı dönemler böyle olabiliyorum, sürekli işimle ilgili bişeyler düşünüyorum...Ne üretebilirim, hangi eserleri okuyabilirim, bu eserlere nasıl yorum katabilirim gibi düşünceler beni hiç bırakmıyor. Başarıya ulaşmak, onu sürdürebilmek için bu durumun olması gerekiyor bence.



Sende bir starlık görüyorum, sende bir star ışığı var diye sözler çok duyuyoruz size göre starlık nedir?



⁃ Bence star ışığı sonradan edinilebilecek bir şey değildir, doğuştan vardır. Hiçbir şey değilsinizdir ama sokağa çıktığınızda kalabalığın içinde herkes size bakar.



Ülkemizde veya dünyada Müzikte Kadınlar mı Erkekler mi daha hızlı yol alıyorlar yada daha şanslılar ?



- Bu konuda cinsiyet ayrımı yapamıyorum. Yetenek, çalışmak ve çok istemek...Bunlar varsa zaten hızla yol alıyorsunuz.



Bir Şarkıcının en büyük getirisi sizce ses mi yakışıklılık-güzellik mi yada zekamı olmalı Sizin getiriniz nedir? Hangisinde ilerlerse başarılı olur?



⁃ Hepsi bir bütün, birbirinden ayıramıyorum. Çalışmayı da eklemeyi unutmayalım ama :) Hepsine sahipseniz eğer başarı kaçınılmaz bir sonuç.



Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?



⁃ Her zaman beğenilerine layık olmak için çok çalışacağımı bilmelerini isterim.



(Kısa kısa ….)



Hangi mesleği yapmak istemezsiniz?



⁃ Diş doktoru



En nefret ettiiğiniz şey nedir?



⁃ Yalan



Hangi takımı tutuyorsunuz?



⁃ Beşiktaş



Uğurlu sayınız?



⁃ 7



Hangi renk?



⁃ Mor



Kıskançlık, ego var mı?



⁃ Sevdiklerimi kıskanıyorum... Ego ile ilgili her zaman şunu söylerim “Dolu başak eğri durur”.



En son izlediğiniz film, dizi?



- Film : Bronx



- Dizi : The Queen’s Gambit



En son gittiğiniz konser?



⁃ Mabel Matiz