Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

DOĞUM KİLOLARINI ATAMADI!

Dünyaca ünlü model Adriana Lima geçtiğimiz aylarda üçüncü çocuğunu da kucağına aldı…

Güzel model doğum yaptıktan 4 ay sonra podyumlara geri döndü.

Katar'da düzenlenen bir etkinlikte podyuma çıkan Lima son haliyle şaşırttı.

Ünlü modelin aradan geçen süre içinde aldığı doğum kilolarından hala tam olarak kurtulamadığı gözlendi.

YILI REKORLA KAPADI!

Bergen'in hayatını anlatan ve başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran’ın paylaştığı film 2022 yılının en çok seyredilen filmi unvanını aldı…

Bergen’in acılarla dolu yaşamını, aşklarını ve hazin sonunu anlatan film bu yıl 5.484.798 seyirci tarafından izlenerek, Türkiye'de sinemada en çok izlenen film oldu.

BURSA BÜLBÜLÜNE SAYILI GÜNLER KALDI

Dijital yayın platformu Disney+’ın yeni orijinal filmi ‘Bursa Bülbülü’ için geri sayım başladı.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaryosunu Ata Demirer’in yazıp aynı zamanda başrolünde olduğu ve Hakan Algül’ün yönetmen koltuğunda yer aldığı merakla beklenen orijinal film ‘Bursa Bülbülü’nün afişi yayınlandı.

İzleyicileri 80’li yılların taverna ve gazino dünyasına götürecek ‘Bursa Bülbülü’, zengin kadrosu ve renkli hikâyesiyle 13 Ocak’ta yayınlanacak.

KEREM BEBEK GELİYOR!

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in ikinci bebekleri 2 ay sonra dünyaya gelecek

Ünlü çiftin ikinci bebeklerinin cinsiyeti erkek…

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin oğulları Karan 2019’da dünyaya gelmişti. Şimdi Karan’a gelecek olan yeni kardeşinin adı da belli oldu…

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’inin oğullarına vereceği isim ise Kerem olacakmış.

TC CANDLER OYLAMASINDA TÜRKİYE’DEN İSİMLER VAR

TC Candler her yıl olduğu gibi yılın enlerini seçti… “2022’nin En Güzel Yüzlü 100 Erkeği” ve “2022’nin En Güzel Yüzlü 100 Kadını” listesinde Türkiye’den isimlerin olması da gurur verici.

Erkeklerde 5 kadınlarda da 3 isim bu yüz kişilik listeye girmeyi başardı

Yapılan oylama sonucu bu dünya listesinde 22. sırada Barış Murat yağcı, 30. sırada Can Yaman, 61. Sırada Şükrü Özyılmaz, 65. sırada Halil İbrahim Ceyhan ve 82. Sırada Onur Tuna erkekler kategorisinde yer alırken ilk yüz kadın kategorisinde 33. Sırada Sıla Türkoğlu, 43. Sırada Özge Yağız ve 53. Sırada Hande Erçel yer aldı…

RECEP İVEDİK 7 İLE 1 MİLYON ABONE

Şahan Gökbakar Recep İvedik 7 ile tek başına rekor kırdı…

Recep İvedik 7 filmi Disney Plus + 'ta yayınlanmaya başladığı andan itibaren platforma rekor sayıda abone kazandırdı

Recep İvedik 7 ‘nin yayınlanması platforma 1 milyondan fazla abone kazandırdı



