Taraftarların nefesini kesecek bir futbol şölenine tanıklık ettiğimiz ve sahadaki Fenerbahçe, sadece rakiplerini değil, hakemi bile adeta yuttu!

Bu muhteşem maçın dakikaları, futbolun gerçek güzelliğini sergileyerek geçti. İlk 5 dakika içinde atılan muhteşem gol, sahadaki üstün isteğin ve iletişimin sonucuydu.

Hakem, penaltı pozisyonlarını görmezden gelirken, Fenerbahçe karşılık olarak ağları salladı. Hatta sayılmayan golü dahi bu muhteşem mücadeleyi gölgeleyemedi. Fenerbahçe, sahada sadece rakip takım değil, aynı zamanda hakemi de alt etmeyi başardı. Bu mücadele ve karakter için Fenerbahçe'yi kutluyoruz.

İlk yarıda kapsamlı olan Fenerbahçe, ikinci yarıda biraz daha geri planda kaldı. Üstelik Çaykur Rizespor, etkileyici bir oyun sergileyerek maçın kaderini değiştirmeye çalıştı. Ancak Kadıköy'de kazanan bir kez daha Fenerbahçe oldu. İnanılır mısınız? Mert Hakan'ın bile eleştirilmeden izlendiği ender maçlardan birinin olduğunu tespit ettim. İsmail Kartal'ın yönetimindeki Fenerbahçe, bu zaferle harika bir seriye devam ediyor.