İnsanlara baktığınız zaman herkes bir idol arıyor kendine. Başkalarına idol olmak ise kimsenin aklından geçmiyor sanırım. Yaptığınız işte en iyisi olup çevrenize ilham vermek varken başkalarının izinden gitmek daha kolay geliyor olabilir.

Halbuki herkes kendi izini yaratmalı bu dünyada. Başkalarına ‘Örnek’ olmalı. Bir işte iyiysek ve en iyisi olmayı hedefliyorsak neden örnek olmaktan korkalım ki?

Daha da önemlisi hayatta iz bırakabilmektir. Başkalarının izinden gitmek sizin varlığınızı silecek ve yok sayacaktır. Taklitler de aslını yaşatır ancak.

Yeni bir söz söylemek lazım hayatta. Yeni bir şey icat etmek mesela ya da yeni bir şeyler üretmek mesela ne büyük mutluluktur.

İz bıraktığınız ne olursa olsun sizi siz kılan ve bununla hatırlanmanızı sağlayacaktır.

Başkalarına benzemekten kurtulursunuz öncelikle. Başkalarına ilham olursunuz ve kendi yolunuzu kendiniz çizersiniz öncelikle. Hayatta daha değerli ne olabilir ki kendi seçtiği yoldan gitmekten başka.

Böylelikle başkalarının izleri arasında kaybolmazsınız da. Fark edilirsiniz en başta. Varlığınızı göstermiş olursunuz. Hayata olan duruşunuz da netleşmiş olur böylelikle.

Hayatta iz bırakmak varken neden yaprak gibi savrulup yok olasınız ki? Yok olmak için mi geldik dünyaya ki anılmamayı göze alalım.

Benliğimizi ortaya koymanın vaktidir. Yapacağımız her neyse insanlığa bir katkı olarak kalacaktır. Nihayetinde göbek adınız gibi sizi izinizle anacaklardır.

Kısacası hayatta iz bırakmak lazım, sonsuzluğu düşleyerek…