Hiç düşündünüz mü, neler bizi esareti altına alıyor diye… diğer yandan da herkesin esareti aynı şeylere mi?

Esaret denilince tabi ki prangalardan bahsetmiyorum. Aklımızı, ruhumuzu dahası benliğimizi ele geçirmiş olan ya da ele geçirmesi muhtemel olan durumlardan bahsediyorum.

Mesela ki aşka esarettir. Aşkı uğruna her şeyi göze alır ve yapamayacağı bir şey yokmuş gibi gelir. Aşk için yaptım diye kendilerini savunması da cabası olur. Esaret altındadır diyebiliriz.

Kimine de bakarsınız makam-mevki için her şeyi yapmaya hazırdır. Ne pahasına olursa olsun bir konum elde edecekse ve doğabilecek olumsuz durumlardan kaçılmıyorsa demek ki bu konuma esareti vardır.

Kime sorarsanız da zenginliktir. Hep daha fazlası için uğraşır; bunun için yanlış yollara sapmak varsa da sonunda aldırmaz… Bir bakmışsınız ki dünya bir yana, zenginliğin kölesi olmuş gidiyordur.

Keza yine güç isteyenler ya da elinde gücü tutanlar da öylelerdir. O gücü kaybetmemek için takla atacak olsalar da kaybetmemek için her şeyi yapabilirler.

Bazısı da vardır ki bunların dışında başka insanlara kölelik yapar. Yine de nedeni diğerlerinin aynısıdır ya bir şey elde etmek ya da elindekini tutabilmek.

Nicesi de var ki ailesine esarettir. Sadece kaybetme korkusu değildir bu. Yeri gelince minnet yeri gelince de sağladığı duygu ve imkanlardan mahrum kalmamak için ne istenilirse yapanlardır.

Nerden bakarsanız bakın herkes bir şekilde bir şeylere esir olmuş gibi gözüküyor. Aslına bakarsanız neye daha çok önem ve kıymet veriyor ve de elinizde olması için her türlü durumu göze alıyorsanız onun esiri oluyorsunuz bir süre sonra.

Bir durumun esiri olup olmadığınızı da onsuz yaşama düşüncesine göre ölçebilirsiniz. Yoksunluğunda yaşayamayacağınızı düşündüğünüz her şeyin kölesisinizdir. Yol yakınken geri dönün…

Sadece yaşayamamak da değil elbet, hep daha fazlasını istemek de dahil edilmeli bu duruma. Esaret kolay olmuyor sonuçta.

Yine de her ne olursa olsun herkesin önem verdiği durum başkadır. Biri güç ararken, diğeri aşk arıyor olabilir.

Bir tür bağımlılık gibi düşünebilirsiniz. Mevcut durumda size yetecek kadar sevgi, mevki, güç, maddiyat, çevre vardır ama siz daha fazlası olması için ekstra bir çabadan geri durmuyorsunuzdur.

Duracağınız yeri de bilmiyorsanız esaretiniz başladı demektir… Özellikle de kötü olmayı da göze alabiliyorsanız bu uğurda geçmiş olsun.

Herkes örnek olarak saydıklarımızın hepsine takmaz ama biri özellikle çok ister.

Herkesin kendine göre esir olduğu bir şey vardır. O yüzden de herkesin esareti kendinedir.