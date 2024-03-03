Hepimiz boş zamanlarımızı değerlendirmek için keyif yeren aktiviteler araştırmışızdır. Hobi dediğimiz zaman globalde oldukça geniş bir tanım ve aktivite seçenekleri sunan bir alanla karşılaşıyoruz fakat ülkemize geldiğimiz zaman seçenekler daralmaya başlıyor.

Tabi bunun en temel sebeplerinden biri pek fazla boş zamanımızın olmaması, trafikte ve iş yerinde harcanan uzun saatler olarak sıralanabilir.

Bu işin biraz da kültürel tarafı da var.

Batılı anlamda hobi kültürü ülkemizde pek yaygın değil. Ebeveynlerimizden görerek gelişecek tarafı da kısıtlı fakat bizim ülkemize özel bir hobimizde yok değil. Neredeyse tüm ailelerde evdeki eşyaları tamir etmeyi hedefleyen evin reisini görmek mümkündü.

Teknolojinin bu kadar yaygın olmadığı, üretim proseslerinin, dağıtım ağlarının günümüzdeki kadar gelişmediği dönemlerde arızalanan bir şeyi tamir etmek geçer akçeydi. Yenisini almak istediğimizde hem ürünü bulmak zordu hem de oldukça yüksek maliyetlere katlanmamız gerekiyordu.

Günümüze geldiğimizde gelişen teknolojiye paralel olarak hem fiyatlar ucuzladı hem de üretim ve dağıtım ağları genişledi. Böylece tamir etmek yerine yenisini satın almak daha kolay hale geldi. Fakat global ekonomilerin bile resesyon yaşadığı bu dönemde evdeki basit tamir işlerini yapabilecek kadar yetkinlik sahibi olmak ev ekonomimize hiç beklemediğimiz olumlu etkiler bırakabilir. Son zamanlarda takip ettiğim fakat üzerinde durmadığım bir konuydu.

Geçen gün bir arkadaşımdan sadece bir raf taktırmak için 500 lira ödediğini duyunca taşlar yerine oturmaya başladı. Bu olaydan önce de su damlatan bir musluk için 900 lira teklif veren su tesisat ustasını duyduğumu anımsadım. Bunların neden benim başıma gelmediğini merak edebilirsiniz.

Başlıkta da dediğim gibi herhangi bir şeyi tamir etmek bizim evde ata sporuydu. Bu sebepten dolayı eli takım tutanlar sınıfında yer aldığım için bu tarz işleri kendi başıma yapabiliyorum. Bazen benim de bilgi ve birikimimin yetmediği durumlar olabiliyor. Böyle durumlarda ise internette yapacağınız iş ile ilgili yüzlerce videoya ulaşabiliyorsunuz. Bu yolu izleyenlere ufak bir de öneri paylaşmak istiyorum.

Eğer yapacağınız iş için Türkçe kaynak bulamazsınız bir de İngilizce dilinde arama yapmanızı öneriyorum. İngilizce dilinde kaynaklar derya deniz. Ev ekonominizi düşünüyorsanız ve ata sporu bir hobi edinmek istiyorsanız hemen ufak bir takım çantası alarak bu alana hızlı bir giriş yapabilirsiniz.

Temel aletlerin olduğu bu takım çantası başınıza gelecek ufak işlerin oldukça düşük maliyetle çözmenize yardımcı olacaktır. Karşılaştığınız sorunlarda internetten destek almayı da unutmayın.