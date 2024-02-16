Haftasonu misafirlerim vardı, ufak çocuklarının elektrik işlerine ilgisi olduğunu öğrenince bu merakı bende besleyerek destek olmak istedim.

Silahtarağa elektrik santrali deyince muhtemelen birçoğunuza tanıdık gelmeyecektir özellikle yeni jenerasyonun çok vakıf olmadığı bu isim 2007 yılında santral İstanbul olarak dönüştürüldü.

Osmanlı devletinin ilk elektrik santrali olan bu tesis 1914 yılında haliçte kurulmuş ve 1983 yılında kadar kente elektrik sağlamış, 20 yıl metruk halde kalan tesis enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı ile yapılan protokol ile 1 Mayıs 2004 de bilgi üniversitesine tahsis edildi ve yapılan renovasyon sonrası 2007 yılında santral İstanbul olarak açıldı.

Açıldığı günden bugüne sergilere, festivallere, açık hava etkinliklerine, lansmanlara ev sahipliği yapan enerji müzesi çeşitli ödüllere de layık görülmüş.

Müze oldukça etkileyici, ben birkaç kez ziyaret ettim ve her gittiğimde oldukça sakindi.

Giriş katında kendi elektrik enerjinizi kendiniz üretebileceğiniz, manyetik heykeller yapabileceğiniz, elektrik devrelerini deneyimleyebileceğiniz 22 adet etkileşimli ünite mevcut, bu kat çocukların da yetişkinlerinde oldukça ilgisini çekiyor, bilyelerden yağmur sesini dinleyebileceğiniz masa bile mevcut.

İkinci katında dönemin önde gelen teknoloji markalarının türbin jeneratörleri var, üretim durduğu dönemde bu kat olduğu gibi korunmuş ve şuan sergileniyor, jeneratörleri yakından inceleyebiliyorsunuz, o demirden kocaman makinaları incelerken eski bir filmin içinde gibi hissediyorsunuz kendinizi.

Üçüncü katında ise elektrik üretiminin ve istanbulun semtlerine dağıtımının kontrol edildiği oda var, şahane, içeride gezerken kendinizi o dönemlere ışınlıyorsunuz, bu oda da olduğu gibi korunmuş ve film seti gibi.

Enerji müzesi üniversitenin içinde olduğu için kahve yemek gibi kişisel ihtiyaçlarınızı temin edebileceğiniz imkanlar mevcut otopark da var, müzeye giriş ise ücretsiz.

Haftasonu çocuklar ile ne yapsam nereye gitsem diye düşünüyorsanız burası size keyifli, ekonomik ve eğitici bir alternatif olsun.

Şimdiden keyifli gezmeler.