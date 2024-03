Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk oldu.

Şampiyonluk yolunda bitime son 9 karşılaşma kala belki de en zor maçıydı sarı-kırmızılı ekibin. Karşısında; dinamik, fizik yapısı yüksek ve 3.lük savaşı veren Kasımpaşa vardı. Maçta açılışı Mertens yaptı yine kendine yakışır şık bir golle. 7 dakika sonra Kasımpaşa adına skoru eşitleyen isim ise Mauro Icardi oldu. Arjantinli golcünün gol atmadığı bir tek kendi kalesi kalmıştı, onu da eksik bırakmadı… Icardi’yi bilen bilir, kendine hiç toz konduramaz. İkinci yarının başında attı golü hemen telafi etti durumu. Oyunda bu dakikaya kadar da Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu ve Kerem Demirbay dökülüyor, Kaan Ayhan ile Berkan Kutlu ise defansta her an fire verecekmişcesine oynuyorlardı. Okan hoca Aktürkoğlu ve Demirbay’ı oyundan alma konusunda baya geç kaldı diyebiliriz. Galatasaray’da gereksiz pas hataları ve saha içi zaafiyetler devam edince Kasımpaşa Aytaç ile 2-2’yi buldu. Golden 6-7 dakika sonra artık Okan hoca da farkına vardı değişiklik yapması gerektiğinin; Kerem Aktürkoğlu’nu çıkardı, Zaha’yı aldı oyuna ve ilk dokunuşu yaptı. Sonrasında bir diğer aksayan bölge olan sağ beke Barış’ı çekti, maçı alabilecek en kritik isimlerden Ziyech’i Kaan ile değişerek oyuna soktu. Maç tabii bu arada çok hareketli; Kasımpaşa birden 3-2’yi buldu, üstüne Winck penaltı yaptırdı ve kırmızı kart gördü. Topun başına geçen Icardi penaltıyı kaçırdı ve adeta soğuk duş etkisi yarattı. Icardi tabii yine toz kondurur mu kendine; 2 dakika sonra Ziyech al da at dedi, Icardi hatasını telafi etti. Okan Buruk, 89’da son kozlarını oynadı ve bir nevi risk aldı. Mertens ile Torreira’yı çıkardı, orta sahayı tek kişiye düşürdü ve Tete ile Vinicius’u oyuna aldı. Vinicius oyuna girer girmez Icardi’ye çok temiz top indirdi, Icardi de Vinicius’u geri gördü ve Carlos Vinicius aynı Kostas Mitroglou gibi kritik dakikalarda Galatasaray tarihine geçecek bir gol kaydederek takımına 3 puanı getirdi. Ayrıca Hakim Ziyech’e bir parantez açmak istiyorum; Oyuna girdiği an her seferinde farkını net şekilde ortaya koyuyor. Geçtiğimiz haftalarda kendisini ‘istenmeyen adam’ haline getiren isimler, sezon sonunda bonservisinin alınması adına baskı yapacaktır bundan adım kadar eminim. Son olarak; Maç içerisinde değişiklik konusunda geç kalan Okan hoca sonradan stratejik anlamda kritik hamleleri yapmayıp risk almasaydı, Icardi ise kendi kalesine attığı golle kaçırdığı penaltıyı telafi etmeseydi şu an çok farklı şeyler konuşuyor olurduk. İki isim de maçı önce bir noktaya koydu, sonra oradan aldı başka tarafa taşıdı. Kısacası iki isim için Soner Sarıkabadayı’dan şu sözle yazıyı kapatabiliriz; ‘Kendisi yazdı, kendisi bozdu…’